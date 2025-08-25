Tecno

Criptomonedas estables: qué son las ‘stablecoins’, cómo operan y sus usos más comunes

Las ‘stablecoins’ funcionan bajo diferentes modelos, según el tipo de respaldo que utilizan para conservar su estabilidad. Existen, por ejemplo, las vinculadas a monedas fiduciarias tradicionales como el dólar

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El atractivo principal de estas
El atractivo principal de estas monedas estables es que combinan la rapidez de las criptomonedas con un valor predecible. (ReisMedia / stock.adobe.com / cryptologos.cc)

Las criptomonedas se han caracterizado desde sus inicios por su enorme volatilidad. El ejemplo más claro es el bitcoin, que en 2022 perdió el 60% de su valor, pero en marzo de 2024 alcanzó un récord histórico de 73.800 dólares. Esa inestabilidad representa un reto para quienes desean invertir en este mercado. Ante ello, surgieron las ‘stablecoins’ o monedas estables, una alternativa diseñada para ofrecer seguridad y reducir los riesgos en un entorno altamente cambiante.

Estas monedas digitales, cuyo precio se mantiene vinculado a un activo real o a un mecanismo algorítmico, han adquirido relevancia global no solo por su estabilidad, sino también porque forman parte del marco regulatorio europeo MiCa, en vigor desde junio de 2024 y que culminará en julio de 2026.

Dicho reglamento establece que sus emisores deben estar autorizados y contar con reservas sólidas para garantizar transparencia, solvencia y el respaldo de su paridad.

Así operan las ‘stablecoins’, las criptomonedas estables

Las ‘stablecoins’ funcionan bajo diferentes modelos, según el tipo de respaldo que utilizan para conservar su estabilidad. Existen, por ejemplo, las vinculadas a monedas fiduciarias tradicionales como el dólar, la libra o el euro. En estos casos, se mantiene una relación de 1 a 1 entre la criptodivisa y la divisa de referencia. Tether (USDT) y USD Coin (USDC) son dos de los ejemplos más reconocidos, ambos respaldados por reservas en dólares estadounidenses.

Tether (USDT) y USD Coin
Tether (USDT) y USD Coin (USDC) son dos de los ejemplos más reconocidos, ambos respaldados por reservas en dólares estadounidenses. (tokenmetrics.com)

Otro mecanismo es el respaldo en commodities o materias primas. Estas monedas digitales se asocian a bienes tangibles como el oro, la plata o el petróleo. Casos como Tether Gold (XAUT) y PAX Gold (PAXG) representan fracciones específicas de oro almacenado, lo que convierte a estas ‘stablecoins’ en una alternativa confiable en periodos de inflación o depreciación monetaria.

También existen ‘stablecoins’ con respaldo criptográfico. En lugar de estar asociadas a divisas o materias primas, utilizan un conjunto de criptomonedas como garantía. Un ejemplo es Dai (DAI), sustentada principalmente en ether (ETH). Para reducir la volatilidad inherente de este tipo de respaldo, muchas de ellas aplican un sistema de sobrecolateralización: por cada unidad emitida se mantiene el doble de valor en criptomonedas.

Finalmente, están las stablecoins algorítmicas, cuyo equilibrio no depende de activos físicos, sino de algoritmos y contratos inteligentes. Estos sistemas ajustan de manera automática la oferta y la demanda en el mercado, manteniendo así la paridad. Ejemplos como Ampleforth (AMPL) o Frax (FRAX), que combina respaldo algorítmico con reservas, muestran cómo la tecnología puede sustituir al colateral físico.

Las criptomonedas se han caracterizado
Las criptomonedas se han caracterizado desde sus inicios por su enorme volatilidad. (brokercheck.com.br)

Estos son los usos más comunes de las criptomonedas estables

El atractivo principal de estas monedas estables es que combinan la rapidez de las criptomonedas con un valor predecible. Esto les permite funcionar como medio de transferencia internacional sin pasar por intermediarios bancarios ni enfrentar comisiones elevadas. A diferencia de los sistemas tradicionales que pueden tardar días, las operaciones con ‘stablecoins’ se ejecutan casi de manera instantánea y con costos muy bajos, lo que explica su creciente uso en remesas y pagos transfronterizos.

Además de su papel en las transferencias, las ‘stablecoins’ tienen gran presencia en el mundo del trading, pues facilitan el intercambio entre diferentes criptodivisas. También son clave en el ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi), donde sirven como garantía en préstamos o como herramienta para generar rendimientos. Aunque en menor medida, también empiezan a ser aceptadas en algunos comercios electrónicos como medio de pago.

De acuerdo con Harvard Business Review, estas características las convierten en un recurso prometedor para las pequeñas y medianas empresas, ya que les ofrecen una infraestructura de pagos más ágil, competitiva y con menos barreras de acceso.

Temas Relacionados

CriptomonedasStablecoinsEstabilidadEconomíaLo último en tecnologíaMundo fintech

Últimas Noticias

Sam Altman advierte de riesgos financieros, Meta es centro de controversia y la música de IA inunda TikTok

Las declaraciones del líder de OpenAI, el escándalo por mensajes indebidos y la popularidad imparable de canciones artificiales reflejan los dilemas actuales y futuros de la revolución tecnológica

Sam Altman advierte de riesgos

Elon Musk libera el código de Grok 2.5 de xAI: la IA del magnate pasa a ser de código abierto

El CEO de xAI adelantó el compromiso de liberar una versión de código abierto de Grok 3 dentro de unos seis meses

Elon Musk libera el código

Los 10 rastreadores de teléfonos móviles por número para Android y iPhone

Hoy en día existen opciones gratuitas y de pago, con versiones para móviles con sistema operativo Android, iOS e incluso plataformas web

Los 10 rastreadores de teléfonos

El 95% de las empresas no ha logrado transformar sus operaciones con inteligencia artificial generativa

Mientras los directivos buscan grandes soluciones de IA, la creatividad de los empleados con herramientas personales está revolucionando la productividad en silencio, cambiando procesos fuera del radar de los departamentos de tecnología

El 95% de las empresas

Por qué Steve Wozniak no quiso ser millonario y no mantuvo sus acciones en Apple: hoy sería el segundo más rico del mundo

El socio de Steve Jobs tendría hoy una fortuna superior a los 294.000 millones de dólares

Por qué Steve Wozniak no
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un auto eléctrico recorrió la

Un auto eléctrico recorrió la distancia equivalente a una vuelta al mundo en 7 días y medio a 300 km/h de velocidad

Ofrecen una recompensa de $5 millones para atrapar al hombre que mató a su yerno en Florencio Varela

Coimas en Discapacidad: declaró el jefe de Seguridad de Nordelta y se desligó de la huida de Jonathan Kovalivker

Horror y misterio en San Antonio de Areco: aún no encuentran la escena del crimen de la mujer asesinada

Descubren las señales químicas que ayudan a las plantas a evitar la deshidratación

INFOBAE AMÉRICA
Cáritas exigió un alto el

Cáritas exigió un alto el fuego inmediato y el fin del apoyo internacional a la ofensiva israelí en Gaza

Vacaciones por tierra y mar: cómo combinar ambos para un emocionante viaje familiar

Alemania reafirmó su respaldo a Ucrania con la visita del vicecanciller Lars Klingbeil a Kiev

Persecución en Nicaragua: murió un opositor a la dictadura de Daniel Ortega que estaba desaparecido hace más de un mes

Woody Allen genera polémica: se ofrece a filmar en Rusia y Ucrania lo considera un “insulto”

TELESHOW
Una actriz de “En el

Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”