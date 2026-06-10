Estados Unidos

La mitad de los estadounidenses teme que la IA pueda dejar sin trabajo a algún miembro de su familia

Una encuesta nacional revela que el 53% de la población observa como probable que los avances tecnológicos afecten la estabilidad laboral en su entorno cercano, mientras que el 73% expresa preocupación ante la rápida integración de sistemas automatizados en la vida diaria

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El avance de nuevas tecnologías redefine la estabilidad laboral y despierta incertidumbre sobre el futuro profesional en distintos sectores (REUTERS/Manuel Orbegozo)
El avance de nuevas tecnologías redefine la estabilidad laboral y despierta incertidumbre sobre el futuro profesional en distintos sectores (REUTERS/Manuel Orbegozo)

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) instaló un clima de incertidumbre en el mercado laboral de Estados Unidos.

De acuerdo con un relevamiento nacional publicado por Reuters/Ipsos, el 53% de los estadounidenses teme que esta tecnología pueda dejar sin trabajo a alguien de su hogar.

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El estudio, basado en respuestas de 4.531 adultos y con un margen de error de dos puntos porcentuales, muestra que la inquietud se distribuye de manera uniforme entre distintos grupos según edad, género y nivel educativo.

Un robot humanoide de color claro y aspecto moderno está de pie junto a una silla de oficina negra vacía en un ambiente de oficina con escritorios al fondo.
La inquietud por el empleo se traslada al ámbito doméstico, donde el temor a perder ingresos impacta las dinámicas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por la automatización no se detiene en el empleo. Un 73% de quienes participaron en la encuesta expresó inquietud ante el uso cada vez más extendido de sistemas inteligentes, una proporción que supera el 68% de respuestas similares registradas en 2023.

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El informe señala que la percepción de riesgo varía según la afinidad política: el 61% de los votantes demócratas manifestó temor al impacto de la IA sobre el empleo familiar, frente a un 47% de los republicanos.

Esta diferencia se vincula con una mayor proporción de graduados universitarios entre los demócratas, grupo en el que la mitad utiliza IA con regularidad, frente al 34% de quienes no cuentan con título terciario.

La percepción sobre el avance de la inteligencia artificial genera divisiones: una mayoría expresa preocupación por su impacto, mientras una parte significativa de la población no ve riesgos inmediatos (REUTERS/Manuel Orbegozo)
La percepción sobre el avance de la inteligencia artificial genera divisiones: una mayoría expresa preocupación por su impacto, mientras una parte significativa de la población no ve riesgos inmediatos (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Estrategias empresariales y despidos en el sector tecnológico

El informe de Reuters indica que la transformación tecnológica ya se refleja en grandes compañías. Intuit, por ejemplo, anunció el recorte del 17% de su plantilla global para reorganizar operaciones y enfocar recursos en desarrollos vinculados a la automatización.

Otras empresas tecnológicas adoptaron medidas comparables. A pesar de estos ajustes, el mercado laboral estadounidense sigue mostrando dinamismo, con creación sostenida de puestos en los últimos meses.

El temor a la sustitución por máquinas se traduce en experiencias personales como la de Jennifer Schalhoub, redactora independiente de Nueva Jersey, quien relató a Reuters la pérdida de su empleo: “La IA se está adueñando de todo porque a la gente le importa cada vez menos la calidad del trabajo que se produce”.

Vista panorámica de un call center en Phoenix con numerosas estaciones de trabajo vacías. Las pantallas muestran un circuito y un cerebro digital con "AI".
Grandes compañías del rubro tecnológico ajustan sus plantillas y reorganizan recursos para priorizar proyectos vinculados a la automatización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación, uso cotidiano y nuevos desafíos

La presencia de sistemas inteligentes en la vida diaria se aceleró desde 2022, tras el lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI. Esta plataforma, capaz de responder consultas en lenguaje natural y de modificar la forma de buscar información, generó un cambio en el debate social sobre el alcance de la IA.

Según Reuters, la aparición de nuevas compañías como Anthropic, que ofrece herramientas como Claude Code para asistencia en programación, refuerza esta tendencia. Ambas firmas despertaron expectativas en Wall Street por sus proyectos de oferta pública.

El estudio recupera también la experiencia de Lauren Hayes, psicóloga clínica en Washington. Hayes advirtió que varios pacientes comenzaron a consultar sistemas automatizados entre sesiones de terapia para afrontar la ansiedad. “No creo que la inteligencia artificial sea capaz de tener los matices que tiene una persona”, declaró a Reuters.

Empresas líderes en el desarrollo de inteligencia artificial impulsan innovaciones que transforman el mercado y generan expectativas en el ámbito financiero (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Empresas líderes en el desarrollo de inteligencia artificial impulsan innovaciones que transforman el mercado y generan expectativas en el ámbito financiero (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Riesgos, advertencias y perspectivas regulatorias

El auge de la IA motiva advertencias en distintos ámbitos. Tanto dirigentes políticos como el papa León XIV alertaron sobre el uso potencial de la tecnología en campañas de propaganda, la industria del entretenimiento y conflictos armados, según Reuters.

Además, el sondeo revela que un 37% de la población no percibe riesgos laborales relacionados con la automatización, mientras que el 10% restante se muestra indeciso o prefirió no responder.

La discusión sobre los riesgos y oportunidades que representa la inteligencia artificial para la sociedad estadounidense continúa en primer plano. El avance de la automatización y la expansión de las empresas tecnológicas plantean desafíos para la regulación y el debate público en el corto y mediano plazo.

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