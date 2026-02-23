Tecno

Más allá de las redes sociales: el origen oculto de los Therians que quizás no conocías

La gran cantidad de videos que abundan en plataformas como TikTok o Instagram de adolescentes que actúan como animales han generado diferentes opiniones

Esta cultura comenzó desde finales del siglo XX pero estaban escondidas en diferentes foros de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de los therians, personas que experimentan una identificación profunda y no metafórica con especies animales, ha pasado de comunidades digitales marginales a ser ampliamente visible a partir del auge de videos en TikTok o Instagram, lo que ha generado un aumento en su alcance y una discusión renovada sobre sus implicancias psicológicas y sociales.

La emergencia de esta identidad, que cuenta ahora con hashtags de miles de millones de visualizaciones y espacios masivos en plataformas como YouTube, Discord y Reddit, plantea dilemas sobre la frontera entre expresión individual, identidad colectiva y salud mental.

De dónde viene el término therian

El término ‘therian’ —derivado de la palabra griega ‘therianthrope’, utilizada para describir seres mitad humano, mitad animal— surgió en los años noventa en foros de internet especializados en temas fantásticos como alt.horror.werewolves.

Los therians se distinguen de los otherkin por su identificación exclusiva con animales reales como lobos, ciervos o aves. (Foto: EFE/Enric Fontcuberta)

Pronto, en esos espacios digitales, muchos usuarios comenzaron a compartir experiencias personales que distaban de la afición o el juego de roles. Relataban sentir una disonancia entre su biología y lo que percibían como su “verdadero fenotipo interior”.

Desde sus orígenes, la comunidad mantuvo un bajo perfil, ampliándose por listas de correo y sitios web previos a la era de Facebook. Al principio, quienes sentían esta identidad se agruparon bajo el paraguas de ‘otherkin’, un término que abarca a quienes se consideran, en algún sentido, no humanos: dragones, elfos, ángeles y otras criaturas.

Los therians conformaron el subgrupo que se identifica únicamente con animales reales, entre los que destacan especies como lobos, zorros, ciervos, pumas y aves.

Cómo fue el salto a la viralidad del fenómeno therian

La situación cambió abruptamente en 2020 y 2021, cuando el algoritmo de TikTok impulsó videos cortos en los que adolescentes exhibían prácticas como ‘shifts’, es decir, cambios de comportamiento o movimientos (‘quadrobics’) que imitan la biomecánica de animales cuadrúpedos.

Múltiples videos comenzaron a estar presentes en las redes sociales donde se expresaban diferentes prácticas de los therian.

Estas puestas en escena suelen incorporar máscaras y accesorios, pero incorporan códigos que trascienden el disfraz. A raíz de la visibilidad, muchas más personas pudieron identificar y nombrar lo que sentían, encontrando validación social y pertenencia.

Las redes, sin embargo, introdujeron una tensión estructural: la lógica de los contenidos breves y virales de TikTok transformó lo que para muchos era una vivencia personal en una moda o estética, con el riesgo de trivializar una experiencia identitaria compleja.

Cuál ha sido el alcance del fenómeno de los therians

La popularidad explosiva se evidencia en el propio hashtag #therian, que acumula miles de millones de visualizaciones, además de canales de YouTube enfocados en explicar la identidad desde dentro, podcasts especializados y foros como los servidores de Discord donde se concentran decenas de miles de participantes.

El fenómeno se traduce en la aparición de un vocabulario específico como ‘kintype’ (el animal de identificación), ‘awakening’ (el momento de la toma de conciencia) y debates internos sobre legitimidad y pertenencia.

En diferentes plataformas se han popularizado canales que hablan y abordan esta cultura desde diferentes enfoques. (Foto: EFE/Enric Fontcuberta)

Además, buena parte del crecimiento reciente de la comunidad coincide con el proceso de búsqueda identitaria de los adolescentes actuales.

El fenómeno invita a preguntarse hasta qué punto responde a necesidades generacionales de encontrar grupos con los que identificarse y nombrarse en medio de un contexto digital saturado de propuestas identitarias.

Qué diferencias existen entre los therians y la subcultura furry

Existe una confusión frecuente entre los therians y los furries, aunque sus diferencias conceptuales y empíricas son notables.

Los furries desarrollan afinidad por personajes animales antropomórficos de ficción y suelen participar en actos lúdicos, tales como convenciones y elaboración de disfraces (fursuits), sin que ello implique una vivencia identitaria no humana.

Los furries son otra cultura que se disfraza de animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un furry puede adoptar una ‘fursona’, es decir, un alter ego animal, sin que necesariamente deje de percibirse como humano. En contraste, los therians sostienen una identificación con especies animales reales que va más allá del juego estético.

Investigaciones en ambas comunidades evidencian esta distinción: en una escala de siete puntos, los therians reportaron un promedio de 6,6 puntos respecto a la identificación no humana, en tanto que los furries marcaron 5,6.

Asimismo, otro dato que subraya la diferencia: cerca del 85% de los therians afirmaron sentirse menos 100% humanos, proporción que supera ampliamente el tercio entre los furries.

