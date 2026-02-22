Tecno

Qué es un ‘therian’, dónde se reúnen y qué animales caracterizan: lo más buscado en Google

La cultura que crece en redes sociales, fusiona identidad animal y autoexpresión, suma adeptos entre jóvenes y abre nuevos debates en la sociedad

La identidad therian gana visibilidad
La identidad therian gana visibilidad y protagonismo entre adolescentes, marcando nuevas formas de expresión juvenil. (Foto: EFE/Enric Fontcuberta)

La viralización de videos en los que jóvenes utilizan máscaras y reproducen comportamientos animales ha puesto el fenómeno ‘therian’ bajo la lupa de las redes sociales y el debate público.

Plataformas como TikTok e Instagram han amplificado la difusión de estos contenidos, generando tanto fascinación como controversia respecto a los límites de la autoexpresión y la convivencia en espacios compartidos.

Recientes episodios en ciudades como Buenos Aires y Montevideo evidenciaron el alcance del fenómeno y su capacidad de polarizar opiniones. El interés creciente se refleja en los picos de consultas sobre “therian” en Google, donde las búsquedas relacionadas experimentaron un fuerte aumento.

Qué es un ‘therian’: el nuevo fenómeno digital que genera controversia

El término remite a una
El término remite a una identificación interna con especies animales y se nutre del intercambio en comunidades digitales. (Foto: EFE/Enric Fontcuberta)

El término ‘therian’ proviene de la palabra inglesa “therianthropy”, que combina raíces griegas para “bestia” y “ser humano”. La transformación entre humanos y animales tiene antecedentes en relatos mitológicos, pero en la actualidad, la identidad therian se presenta como una experiencia contemporánea, surgida en la década del noventa en comunidades digitales, donde personas comenzaron a compartir diferentes experiencias.

Las personas que se reconocen como therians describen una conexión involuntaria y profunda con su “teriotipo”, el animal específico con el que sienten afinidad.

Esta vivencia va más allá del disfraz o la actuación deliberada: quienes participan de la comunidad insisten en que no se trata de una performance, sino de una forma genuina de interacción con el entorno y de construcción de identidad.

Dónde se reúnen los que se identifican como ‘therians’

Las convocatorias surgen en redes
Las convocatorias surgen en redes sociales y se trasladan a plazas y parques, donde las prácticas se hacen visibles.

Las reuniones de therians ocurren tanto en espacios digitales como en lugares públicos. La comunidad creció inicialmente en espacios virtuales, donde los jóvenes comparten experiencias y coordinan encuentros presenciales.

La viralización en plataformas sociales trasladó parte de estas expresiones a plazas y parques urbanos, como ocurrió en la Plaza Independencia de Montevideo tras una convocatoria difundida en redes sociales.

En ciudades como Buenos Aires, la congregación de adolescentes therian en espacios abiertos generó distintas reacciones, desde la curiosidad hasta la preocupación.

Especialistas señalan que la mayoría de estos jóvenes mantiene sus prácticas en contextos recreativos o de ocio, aunque algunos episodios puntuales han intensificado el debate sobre la exposición pública y los límites de la convivencia.

Qué animales caracterizan a los ‘therians’ y cómo se visten

Lobos, perros, zorros y felinos
Lobos, perros, zorros y felinos dominan las preferencias, con rutinas y accesorios que reflejan la conexión personal.

Los teriótipos más recurrentes entre los therians incluyen lobos, perros, zorros y felinos. La selección de la especie no responde a modas, sino a una identificación subjetiva que los integrantes describen como involuntaria y persistente.

El fenómeno se diferencia de otras subculturas por su énfasis en la experiencia interior más que en la representación externa.

El uso de máscaras, colas y otros accesorios busca reflejar la conexión con el animal elegido. Además, destaca la práctica de movimientos denominados “quadrobics” —correr y saltar sobre cuatro extremidades—, convertidos en uno de los aspectos más visibles y replicados en redes sociales.

Asimismo, estos videos acumulan millones de visualizaciones, amplificando tanto la visibilidad como la polémica alrededor del fenómeno.

En qué se diferencia un therian, un furry y un cosplay

Pese a las similitudes en
Pese a las similitudes en la puesta en escena, cada subcultura tiene su origen, motivaciones y formas de expresión propias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cultura therian suele confundirse con la de los furries o los cosplayers, movimientos presentes en la esfera pública desde hace varias décadas. Los furries forman parte de un fandom artístico centrado en animales antropomórficos, con predominio de disfraces integrales y la creación deliberada de personajes ficticios.

Por su parte, los cosplayers se dedican a encarnar figuras de ficción por medio de máscaras y accesorios, generalmente en convenciones o eventos temáticos.

En contraste, los therians ponen el foco en una identificación fragmentada y no voluntaria con una especie animal, lo que los distingue tanto en intencionalidad como en formas de expresión. Aunque comparten espacios de visibilidad, se trata de subculturas con raíces y prácticas propias.

