El Pentágono presentó un ultimátum a Anthropic. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / AP Foto/Alex Brandon)

Anthropic desafía al Pentágono y rechaza relajar límites para uso militar de su IA, según fuentes citadas por Reuters. La compañía mantiene su postura de no modificar las salvaguardas que impiden que su tecnología se utilice para dirigir armas autónomas o realizar vigilancia masiva dentro de Estados Unidos, aun bajo la presión de las autoridades militares.

Este desacuerdo ha abierto un nuevo capítulo en la relación entre empresas tecnológicas y el gobierno estadounidense, evidenciando las tensiones éticas y legales en torno al desarrollo de inteligencia artificial para fines militares.

Anthropic mantiene restricciones éticas frente a presiones del Pentágono

De acuerdo con el medio citado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, sostuvo una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para abordar la disputa que enfrenta a la startup de inteligencia artificial y al Pentágono desde hace meses.

Anthropic es una empresa de investigación y seguridad en inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

La posición de Anthropic es clara: no eliminará las restricciones que protegen su tecnología de usos que impliquen armamento autónomo o vigilancia doméstica. Funcionarios militares han argumentado que el gobierno solo debería estar sujeto a las leyes nacionales, pero la empresa considera insuficiente ese marco para justificar una flexibilización de sus normas internas.

Durante el encuentro, el Pentágono presentó un ultimátum a Anthropic. Según la persona familiarizada con las conversaciones, la compañía fue advertida de que, si no accedía a las exigencias, podría ser declarada un riesgo para la cadena de suministro, una denominación generalmente reservada para firmas de países adversarios.

Esta etiqueta podría dañar severamente la reputación de Anthropic y dificultar cualquier colaboración futura con el gobierno de Estados Unidos.

Fuentes internas han dado a conocer que el Pentágono mantienen negociaciones abiertas con empresas como Google y OpenAI. REUTERS/Carlos Barria

Acuerdo del Pentágono con Elon Musk y la integración de Grok en sistemas secretos

Mientras Anthropic se resiste a relajar sus límites éticos, el Pentágono ha optado por avanzar en acuerdos con otras empresas tecnológicas. Axios informa que ya se ha concretado un convenio con la firma de Elon Musk para incorporar el modelo Grok en redes secretas militares.

Con esta decisión, las fuerzas armadas estadounidenses reemplazan el sistema Claude, desarrollado por Anthropic, y disponen ahora de una herramienta que cumple sin restricciones las condiciones impuestas por el Departamento de Defensa.

La transición a Grok marca el fin del monopolio de Claude en el procesamiento de información confidencial, resultado directo de la negativa de Anthropic a flexibilizar el uso de su tecnología.

El cambio a Grok pone fin al monopolio de Claude en el manejo de información confidencial. REUTERS/Dado Ruvic

Las autoridades militares buscaban una solución capaz de operar en cualquier contexto legal, sin restricciones específicas para tareas controvertidas como la vigilancia o el control de armamento autónomo.

El Pentágono busca diversificar proveedores de IA militar

El desacuerdo con Anthropic y la reciente integración de Grok no cierran el panorama de alianzas tecnológicas para el Pentágono. Fuentes internas han confirmado que se mantienen negociaciones abiertas con empresas como Google y OpenAI, con el objetivo de diversificar los proveedores de inteligencia artificial en proyectos clasificados.

Esta estrategia busca reducir la dependencia de un solo sistema y mitigar los riesgos asociados a concentrar capacidades críticas en una única plataforma.

Al igual que los mejores modelos del mercado, Claude es un gran aliado para los desarrolladores de software. (Europa Press)

Qué es Anthropic y para qué sirve

Anthropic es una empresa de inteligencia artificial fundada en 2021 por extrabajadores de OpenAI. Su objetivo principal consiste en desarrollar sistemas de IA seguros, confiables y alineados con los intereses humanos. La compañía ha creado modelos conversacionales avanzados, como Claude, que pueden responder preguntas, generar textos, analizar documentos y ofrecer asistencia personalizada.

Para los usuarios, Anthropic representa una herramienta que facilita tareas cotidianas y profesionales, agiliza la búsqueda de información, optimiza procesos de escritura y apoya la toma de decisiones. Además, la empresa enfatiza la transparencia y la ética en el desarrollo de sus productos, buscando que la IA beneficie a las personas de manera responsable y segura.