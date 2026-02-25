Tecno

Anthropic desafía al Pentágono y rechaza relajar límites para uso militar de su IA

La startup de inteligencia artificial fue advertida de que, si no accedía a las exigencias, podría ser considerada un riesgo para la cadena de suministro

Guardar
El Pentágono presentó un ultimátum
El Pentágono presentó un ultimátum a Anthropic. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / AP Foto/Alex Brandon)

Anthropic desafía al Pentágono y rechaza relajar límites para uso militar de su IA, según fuentes citadas por Reuters. La compañía mantiene su postura de no modificar las salvaguardas que impiden que su tecnología se utilice para dirigir armas autónomas o realizar vigilancia masiva dentro de Estados Unidos, aun bajo la presión de las autoridades militares.

Este desacuerdo ha abierto un nuevo capítulo en la relación entre empresas tecnológicas y el gobierno estadounidense, evidenciando las tensiones éticas y legales en torno al desarrollo de inteligencia artificial para fines militares.

Anthropic mantiene restricciones éticas frente a presiones del Pentágono

De acuerdo con el medio citado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, sostuvo una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para abordar la disputa que enfrenta a la startup de inteligencia artificial y al Pentágono desde hace meses.

Anthropic es una empresa de
Anthropic es una empresa de investigación y seguridad en inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

La posición de Anthropic es clara: no eliminará las restricciones que protegen su tecnología de usos que impliquen armamento autónomo o vigilancia doméstica. Funcionarios militares han argumentado que el gobierno solo debería estar sujeto a las leyes nacionales, pero la empresa considera insuficiente ese marco para justificar una flexibilización de sus normas internas.

Durante el encuentro, el Pentágono presentó un ultimátum a Anthropic. Según la persona familiarizada con las conversaciones, la compañía fue advertida de que, si no accedía a las exigencias, podría ser declarada un riesgo para la cadena de suministro, una denominación generalmente reservada para firmas de países adversarios.

Esta etiqueta podría dañar severamente la reputación de Anthropic y dificultar cualquier colaboración futura con el gobierno de Estados Unidos.

Fuentes internas han dado a
Fuentes internas han dado a conocer que el Pentágono mantienen negociaciones abiertas con empresas como Google y OpenAI. REUTERS/Carlos Barria

Acuerdo del Pentágono con Elon Musk y la integración de Grok en sistemas secretos

Mientras Anthropic se resiste a relajar sus límites éticos, el Pentágono ha optado por avanzar en acuerdos con otras empresas tecnológicas. Axios informa que ya se ha concretado un convenio con la firma de Elon Musk para incorporar el modelo Grok en redes secretas militares.

Con esta decisión, las fuerzas armadas estadounidenses reemplazan el sistema Claude, desarrollado por Anthropic, y disponen ahora de una herramienta que cumple sin restricciones las condiciones impuestas por el Departamento de Defensa.

La transición a Grok marca el fin del monopolio de Claude en el procesamiento de información confidencial, resultado directo de la negativa de Anthropic a flexibilizar el uso de su tecnología.

El cambio a Grok pone
El cambio a Grok pone fin al monopolio de Claude en el manejo de información confidencial. REUTERS/Dado Ruvic

Las autoridades militares buscaban una solución capaz de operar en cualquier contexto legal, sin restricciones específicas para tareas controvertidas como la vigilancia o el control de armamento autónomo.

El Pentágono busca diversificar proveedores de IA militar

El desacuerdo con Anthropic y la reciente integración de Grok no cierran el panorama de alianzas tecnológicas para el Pentágono. Fuentes internas han confirmado que se mantienen negociaciones abiertas con empresas como Google y OpenAI, con el objetivo de diversificar los proveedores de inteligencia artificial en proyectos clasificados.

Esta estrategia busca reducir la dependencia de un solo sistema y mitigar los riesgos asociados a concentrar capacidades críticas en una única plataforma.

Al igual que los mejores
Al igual que los mejores modelos del mercado, Claude es un gran aliado para los desarrolladores de software. (Europa Press)

Qué es Anthropic y para qué sirve

Anthropic es una empresa de inteligencia artificial fundada en 2021 por extrabajadores de OpenAI. Su objetivo principal consiste en desarrollar sistemas de IA seguros, confiables y alineados con los intereses humanos. La compañía ha creado modelos conversacionales avanzados, como Claude, que pueden responder preguntas, generar textos, analizar documentos y ofrecer asistencia personalizada.

Para los usuarios, Anthropic representa una herramienta que facilita tareas cotidianas y profesionales, agiliza la búsqueda de información, optimiza procesos de escritura y apoya la toma de decisiones. Además, la empresa enfatiza la transparencia y la ética en el desarrollo de sus productos, buscando que la IA beneficie a las personas de manera responsable y segura.

Temas Relacionados

AnthropicPentágonoIAEstados UnidosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Alguien te bloqueó en WhatsApp y no lo sabes: sigue estos pasos para averiguarlo

La integración de opciones avanzadas en los ajustes de privacidad y la verificación del cifrado facilitan restringir o restaurar contactos

Alguien te bloqueó en WhatsApp

Stripe pone la mira en PayPal y explora una adquisición histórica

La fintech estadounidense mantiene conversaciones preliminares para comprar parte o la totalidad de la plataforma global de pagos en línea

Stripe pone la mira en

Perú acelera en inteligencia artificial con la adopción de agentes con IA: cuál es la tendencia en 2026

El desafío para este año no será incorporar nuevas herramientas, sino escalarlas con talento especializado, datos de calidad e infraestructura

Perú acelera en inteligencia artificial

PlayStation Plus: estos son los juegos gratuitos confirmados para marzo 2026

Los usuarios con esta suscripción pueden acceder a Discord Nitro para habilitar perfiles personalizados, transmisión de video en alta definición y emojis animados

PlayStation Plus: estos son los

Para qué sirven los dos agujeros de los enchufes eléctricos: esta es su función

Los orificios permiten que el enchufe se mantenga firme en el tomacorriente, evitando desconexiones accidentales

Para qué sirven los dos
DEPORTES
Con el ingreso de Mastantuono,

Con el ingreso de Mastantuono, Real Madrid empata con Benfica por la revancha del playoff de la Champions League: la agenda de partidos

El grito en el deporte, ¿un aliado para incrementar la fuerza?

Facundo Díaz Acosta y Juan Bautista Torres, los primeros argentinos en acceder a los cuartos del AAT Challenger edición Tigre II

La reacción de Di María ante la pregunta en el sorteo previo a Gimnasia-Rosario Central: “¿Maradona o Messi?”

Polémica por las imágenes de Romario junto a su misteriosa novia en el carnaval

TELESHOW
Juan Reverdito pasó por Infobae

Juan Reverdito pasó por Infobae en Vivo, contó cómo vive siendo chofer de aplicaciones y analizó el nuevo Gran Hermano

Catherine Fulop contó el difícil momento que atraviesa su madre en Venezuela: “Está postrada”

La tajante decisión que tomó Daniela De Lucía, la participante de Gran Hermano cuyo padre falleció: “Fue sorpresivo”

La particular actitud de Wanda Nara ante el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada

Las divertidas peleas de Jimena Barón y Matías Palleiro por la remodelación de su casa: del lavadero gate al vestidor

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Ecuador calificó

El Gobierno de Ecuador calificó de “absurdas” las acusaciones del Líder de Los Lobos contra Daniel Noboa sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio

Banca panameña crece con más consumo y capital extranjero en 2025

El gobierno de El Salvador firma nuevos convenios para ampliar becas universitarias en la zona oriental

CECACIER en El Salvador: oportunidad para el debate y la inversión energética regional

La dictadura cubana interceptó una embarcación civil de Estados Unidos y mató a cuatro tripulantes