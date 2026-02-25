Tecno

El Pentágono apuesta por la IA y acuerda con Elon Musk usar Grok en sistemas clasificados

La transición deja atrás el monopolio de Claude, modelo desarrollado por Anthropic, tras un enfrentamiento por las condiciones de uso exigidas por el departamento militar

Para no depender exclusivamente de la red de Elon Musk, el Pentágono también explora acuerdos con otras compañías. (Composición Infobae: AP Foto/Alex Brandon / Reuters)

El Pentágono apuesta por la inteligencia artificial tras firmar un acuerdo con la empresa de Elon Musk para utilizar Grok en sistemas clasificados. El cambio de proveedor supone un giro estratégico en las redes de defensa de Estados Unidos.

Esta decisión abre un nuevo escenario en la gestión de información confidencial y el uso de algoritmos en operaciones militares, generando tanto expectativas sobre la seguridad y la ética en el manejo de datos sensibles.

Grok de Elon Musk: la nueva IA del Pentágono para redes secretas

Según información publicada por Axios, el Pentágono ha cerrado un acuerdo directo con la compañía de Elon Musk para integrar Grok en sus redes secretas. Este paso permite a las fuerzas armadas estadounidenses utilizar el modelo del magnate en misiones militares sobre el terreno, reemplazando el sistema que hasta ahora centralizaba el procesamiento de información confidencial.

Grok es un modelo avanzado de IA desarrollado por la empresa xAI, liderada por Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic

La transición deja atrás el monopolio de Claude, modelo desarrollado por Anthropic, tras un enfrentamiento por las condiciones de uso exigidas por el departamento militar.

Mientras los responsables de Defensa pretendían utilizar la herramienta para cualquier fin legal, Anthropic se negó a facilitar esa flexibilidad, especialmente en lo que respecta a la vigilancia de ciudadanos estadounidenses y el desarrollo de armamento totalmente autónomo.

Polémica por el control de la ética y el armamento autónomo en IA militar

El desacuerdo entre el Pentágono y Anthropic se intensificó ante la negativa de la empresa tecnológica a eliminar sus barreras éticas. Anthropic defendió su postura de no colaborar en vigilancia indiscriminada ni en la programación de armas autónomas. En contraste, xAI, la firma de Musk detrás de Grok, aceptó todas las condiciones del Pentágono sin objeciones, lo que facilitó la firma del nuevo contrato.

xAI, la firma de Musk detrás de Grok, aceptó todas las condiciones del Pentágono sin objeciones. REUTERS/Denis Balibouse

Esta ruptura ha generado una respuesta contundente desde Washington. El secretario de Defensa estadounidense prepara sanciones y podría declarar a Anthropic como un riesgo de suministro si la compañía mantiene sus restricciones actuales.

El episodio pone sobre la mesa el debate sobre los límites éticos en el desarrollo y uso de algoritmos de inteligencia artificial en entornos militares.

Riesgos operativos y búsqueda de alternativas en la IA militar

La sustitución de la infraestructura tecnológica actual no estará exenta de dificultades. Los mandos militares han reconocido los posibles problemas operativos derivados de depender de Grok, un asistente que ya ha generado controversias por sus recomendaciones poco fiables en otros contextos.

Esto plantea interrogantes sobre la seguridad nacional y la idoneidad de confiar tareas críticas a un modelo informático polémico.

El edificio del Pentágono en Arlington, Virginia, EE. UU., el 9 de octubre de 2020. REUTERS/Carlos Barria

Para no depender exclusivamente de la red de Elon Musk, el Pentágono también explora acuerdos con otras compañías tecnológicas. Fuentes internas han confirmado negociaciones con Google y OpenAI para diversificar los proveedores de inteligencia artificial en proyectos clasificados. La intención es sumar alternativas a Grok y evitar riesgos derivados de la concentración en un solo sistema.

Cómo funciona Grok, la IA elegida por el Pentágono

Grok es un modelo avanzado de inteligencia artificial desarrollado por la empresa xAI, liderada por Elon Musk. Su funcionamiento se basa en el procesamiento de enormes volúmenes de información en tiempo real, utilizando redes neuronales profundas capaces de analizar datos, interpretar contextos y generar respuestas precisas o creativas a partir de textos, imágenes y otras fuentes digitales.

Grok destaca por su capacidad de aprendizaje continuo, ajustando sus algoritmos a partir de nuevas entradas y mejorando progresivamente su rendimiento en tareas como la comprensión del lenguaje, la síntesis de información y la resolución de problemas complejos.

Por ejemplo, Grok podría servir al Pentágono por su análisis de información a gran escala. (Europa Press)

El sistema está diseñado para ser flexible y adaptable a distintos escenarios, desde la asistencia en la toma de decisiones hasta la automatización de procesos en entornos altamente exigentes como el militar.

Grok puede integrarse en redes seguras y operar bajo parámetros definidos por sus usuarios, lo que permite personalizar su comportamiento para tareas específicas, como el análisis de inteligencia, la monitorización de amenazas o la gestión de información clasificada.

