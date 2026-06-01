Los gobernadores del Norte Grande debaten una postura común ante la reforma de Zona Fría

Los gobernadores del Norte Grande se reunirán mañana en el CFI

Nueve gobernadores del Norte Grande volverán a encontrarse este martes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con un objetivo que trasciende la agenda formal del encuentro: intentar construir una posición común frente a la reforma del régimen de Zona Fría que impulsa el gobierno de Javier Milei y avanzar en una propuesta que permita compensar a las provincias que enfrentan temperaturas extremas durante el verano.

La reunión se desarrollará desde las 10 de la mañana en la sede del CFI, en el barrio porteño de San Telmo, y reunirá a mandatarios de distintos signos políticos, con vínculos muy diferentes con la Casa Rosada. La discusión energética aparece como uno de los pocos temas capaces de alinear intereses entre gobernadores cercanos al oficialismo y otros enfrentados al Gobierno nacional.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae, la intención de los mandatarios es aprovechar el encuentro para delinear una estrategia regional común que les permita negociar en bloque durante el debate legislativo de la reforma de Zona Fría y, al mismo tiempo, plantear la necesidad de incorporar mecanismos compensatorios para las provincias del norte argentino.

La Cámara de Diputados aprobó la ley de Zona Fría, pero ahora queda el Senado

La reforma que se discute en el Congreso

La discusión se produjo después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el régimen de subsidios al gas natural, una iniciativa que constituyó uno de los capítulos más relevantes de la política de reducción de subsidios energéticos que lleva adelante la administración libertaria.

PUBLICIDAD

El encuentro tendrá una particularidad política: sentará en una misma mesa a gobernadores que habitualmente se ubican en veredas opuestas frente a la Casa Rosada.

Entre los asistentes figuran el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir, el salteño Gustavo Sáenz, el santiagueño Elías Suárez, el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela, el misionero Hugo Passalacqua y el correntino Juan Pablo Valdés. Hasta este lunes por la tarde, la única ausencia que aparecía como probable era la del chaqueño Leandro Zdero.

PUBLICIDAD

La composición de la mesa refleja el carácter transversal del reclamo.

Jaldo, Jalil, Sadir y Zdero aparecen entre los gobernadores con mejor diálogo con el Gobierno nacional, y cuyos legisladores acompañaron varias de las principales iniciativas impulsadas por Javier Milei en el Congreso. Del otro lado se encuentran dirigentes como Insfrán y Quintela, que mantuvieron una relación de fuerte confrontación con la administración nacional y cuestionaron buena parte de sus políticas económicas y fiscales.

PUBLICIDAD

Pese a esas diferencias, la cuestión energética generó una agenda compartida.

Qué es la Zona Fría y qué cambió en 2021

El régimen de zona fría se amplió en 2021

La clave de la discusión está en el futuro del régimen de Zona Fría, un sistema creado para reducir las tarifas de gas en regiones donde las bajas temperaturas generan mayores necesidades de calefacción y elevan el consumo residencial.

PUBLICIDAD

El esquema otorga descuentos que oscilan entre el 30% y el 50% sobre la factura de gas natural y durante años estuvo concentrado principalmente en la Patagonia, la Puna y distintas zonas cordilleranas del país.

Sin embargo, en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, el Congreso aprobó una ampliación del régimen que incorporó nuevas provincias, departamentos y municipios. Esa modificación elevó el universo de beneficiarios desde alrededor de 850.000 usuarios a más de 4 millones de hogares distribuidos en gran parte del territorio nacional.

PUBLICIDAD

La ampliación incluyó 230 departamentos y más de 600 localidades, e incorporó amplias regiones de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja, entre otras jurisdicciones.

Desde su llegada a la Casa Rosada, el gobierno de Milei cuestionó esa expansión.

La administración nacional sostuvo que el régimen perdió su objetivo original y terminó transformándose en un subsidio generalizado financiado por todos los usuarios del sistema. Con ese argumento, promovió una reforma que busca excluir del beneficio a una parte importante de las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021.

PUBLICIDAD

Según los cálculos utilizados durante el debate legislativo, la modificación permitiría generar un ahorro fiscal de entre 200.000 y 460.000 millones de pesos anuales, dependiendo de la evolución de las tarifas y del consumo.

La iniciativa impacta sobre millones de usuarios y afecta particularmente a numerosas localidades que perderían descuentos que hoy forman parte de su estructura tarifaria.

La idea de una “Zona Caliente” para el Norte Grande

En ese contexto apareció una idea que comenzó a circular entre gobernadores y legisladores del Norte Grande: la posibilidad de impulsar algún mecanismo de compensación para las provincias que enfrentan temperaturas extremas durante el verano.

PUBLICIDAD

La propuesta todavía no tiene una formulación legislativa concreta, pero ya es conocida informalmente como “Zona Caliente”.

El planteo parte de una premisa. Mientras el régimen de Zona Fría reconoce los mayores costos energéticos derivados de las bajas temperaturas, las provincias del norte sostienen que enfrentan consumos extraordinarios durante varios meses al año debido a las olas de calor y al uso intensivo de sistemas de refrigeración.

Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca suelen registrar durante el verano temperaturas que superan ampliamente los 40 °C (104 °F) y demandan un elevado consumo eléctrico tanto en hogares como en actividades comerciales y productivas.

Para los gobernadores, esa situación justificó la discusión de algún esquema específico que contemple la realidad climática de la región.

La reunión del martes servirá para medir hasta dónde existe consenso interno para avanzar en esa dirección y para evaluar cuáles podrían ser los instrumentos más adecuados para negociar con el Gobierno nacional.

Ignacio Lamothe preside el Consejo Federal de Inversiones

Formalmente, el encuentro fue convocado por el CFI para analizar los avances de la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, una iniciativa que las provincias desarrollan junto al organismo con el objetivo de construir una estrategia regional de largo plazo. El temario contempla la validación de los capítulos vinculados a logística y energía, además de avances en recursos hídricos, educación y trabajo e industrias culturales y creativas. También figura específicamente la situación del gas en las provincias del norte.

En los despachos provinciales, sin embargo, admiten que la discusión energética dominará buena parte de las conversaciones.

No se trata únicamente de una disputa por subsidios. También es una demostración de que los gobernadores del Norte Grande buscan recuperar capacidad de negociación colectiva en un contexto en el que la Casa Rosada concentra buena parte de las decisiones fiscales y presupuestarias.

La discusión sobre Zona Fría y una eventual “Zona Caliente” se convirtió así en una oportunidad para que mandatarios con intereses políticos muy distintos intenten actuar como bloque frente al Gobierno nacional.

Por eso, más allá de los documentos técnicos, los capítulos de logística o los proyectos de infraestructura regional, la verdadera incógnita de la reunión será si los gobernadores logran salir del CFI con una posición común. De conseguirlo, la negociación por la reforma de Zona Fría podría convertirse en uno de los próximos capítulos de la compleja relación entre las provincias y la administración de Javier Milei.