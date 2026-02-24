Tecno

Todo lo que sabemos del HONOR Magic V6: el nuevo celular plegable resistente a polvo y caídas

La bisagra está fabricada con HONOR Super Steel de 2.800 MPa, reconocido como el acero más resistente del sector comercial, lo que fortalece la estructura del dispositivo

HONOR ha revelado que su nuevo Magic V6 se distingue por su alta durabilidad. (HONOR)

HONOR ha adelantado características de su nuevo plegable HONOR Magic V6, un dispositivo que destaca por su durabilidad. Se caracteriza por ser el único plegable del mercado con certificaciones IP68 e IP69, lo que garantiza una resistencia superior al polvo y al agua.

La bisagra utiliza HONOR Super Steel de 2.800 MPa, considerado el acero especial más resistente en el sector comercial, lo que refuerza la integridad estructural del dispositivo.

En cuanto a las pantallas, el HONOR Magic V6 incorpora tecnología anti-rayaduras, anti-desgaste y anti-reflejo, y lidera la industria con la tasa de reflejo más baja (1,5%) y la mayor resistencia al desgaste.

Este es el único plegable con certificaciones IP68 e IP69, lo que asegura resistencia avanzada al polvo y al agua. (HONOR)

La pantalla interna combina cristal UTG de alta resistencia con recubrimientos de baja reflectividad, lo que asegura claridad visual y protección contra impactos.

Este lanzamiento se produce antes del evento global de HONOR en el MWC 2026 de Barcelona, que se celebrará el 1 de marzo, donde la marca presentará oficialmente el HONOR Magic V6, mostrará el esperado HONOR Robot Phone y dará a conocer su primer robot humanoide con inteligencia artificial incorporada.

Qué más se conoce del HONOR Magic V6

Además, del HONOR Magic V6 se sabe que destacará por su diseño, especialmente por su acabado en color rojo. El módulo de cámaras mantiene la forma octogonal característica, con un gran círculo central, mientras que el cuerpo resalta por su perfil excepcionalmente delgado.

Al estar cerrado, el dispositivo no es más grueso que un smartphone convencional, lo que refuerza uno de los principales argumentos de la marca: brindar una experiencia de pantalla amplia sin renunciar a la portabilidad.

El Magic V6 también sobresale por su diseño, especialmente en su versión de color rojo. (HONOR)

HONOR gana un Récord Guinness

En 2025, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, HONOR realizó una prueba oficial para demostrar la resistencia del Magic8 Lite, dejando caer el dispositivo desde 6.133 metros de altura.

Tras el impacto, el smartphone siguió funcionando correctamente, lo que validó la solidez del modelo y la ingeniería aplicada en su desarrollo. Esta demostración fue reconocida por Guinness World Records.

Durante el experimento, el Magic8 Lite no presentó daños estructurales ni fallas, confirmando que puede soportar caídas desde alturas mucho mayores a las comunes en escaleras o balcones.

La tecnología anticaída y el cristal templado ultra resistente del HONOR Magic 8 Lite garantizan protección frente a caídas y arañazos. (HONOR)

El dispositivo posee la certificación SGS Triple Resistente Premium Performance, única en el sector, y la SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification.

Para lograr esta resistencia, Honor integró tecnología anticaída Ultra-Bounce, materiales como fluido no newtoniano y un cristal templado diseñado para soportar impactos contra diez tipos de piedra y disparos de pistola de aire comprimido.

HONOR es la marca que más crece en el mundo

La compañía de dispositivos móviles HONOR cerró 2025 con un crecimiento anual del 11% en el envío de celulares, posicionándose como el fabricante de mayor expansión entre los diez principales vendedores globales, según el análisis de Omdia.

Este desempeño histórico se atribuye a una rápida expansión geográfica y a una gestión sólida en mercados estratégicos, en un escenario donde otras marcas enfrentaron fuertes presiones.

HONOR sometió al Magic8 Lite a una prueba oficial, dejándolo caer desde 6.133 metros para comprobar su resistencia. (HONOR)

Por su parte, datos de IDC muestran que, durante los tres primeros trimestres de 2025, HONOR lideró el crecimiento internacional en el segmento premium entre las diez principales marcas, tanto en smartphones con precios superiores a USD 300 como en tablets dentro del rango de USD 300 a USD 600. Este posicionamiento en categorías premium consolidó su liderazgo global.

En 2025, el mercado mundial de smartphones creció un 2%, alcanzando 1.245 millones de unidades, la mayor cifra desde 2021, según Omdia.

Este avance se produjo en un contexto de resultados dispares entre los principales fabricantes, donde algunas compañías lograron expandirse y otras experimentaron aumentos limitados o retrocesos, afectados por la menor demanda en los segmentos de entrada y la incertidumbre económica global.

