Ni Samsung ni Apple: Honor es la marca que más crece y prepara el primer “celular robótico” de 2026

El HONOR Magic 8 Lite obtuvo un récord Guinness por resistir caídas de hasta 2,5 metros, superando pruebas de durabilidad internacionales. (Honor)

La compañía de dispositivos móviles Honor cerró el año 2025 con un crecimiento anual del 11% en el envío de celulares, ubicándose como el fabricante con mayor expansión entre los diez principales vendedores globales, según Omdia.

Este logro histórico respondió a una rápida expansión geográfica y a un desempeño sólido en mercados estratégicos, mientras otras marcas enfrentaban fuertes presiones.

Además, cifras de IDC indican que, durante los tres primeros trimestres de 2025, Honor encabezó el crecimiento internacional entre las diez principales marcas en segmentos premium, específicamente en smartphones con un precio superior a USD 300 y tablets en el rango de USD 300 a USD 600.

La Honor Pad 10 se caracteriza por incorporar Snapdragon 7 Gen 3. (Honor)

El posicionamiento en estos segmentos premium consolidó su liderazgo en el mercado global.

Cómo fue el mercado de celulares en 2025

En 2025, el mercado mundial de smartphones experimentó un crecimiento del 2%, alcanzando 1.245 millones de unidades, la cifra más alta desde 2021, según Omdia.

Este avance se produjo en un contexto de desempeño dispar entre los principales fabricantes: mientras algunas compañías lograron expandirse, otras registraron aumentos limitados o incluso retrocesos debido a la menor demanda en los segmentos de entrada y a la incertidumbre económica global.

Otra de las estrategias clave de Honor es la ampliación de su plataforma de funciones con IA. REUTERS/Bruna Casas

El informe anticipa que 2026 presentará condiciones más exigentes. El encarecimiento de la memoria y otros componentes clave, sumado a las presiones sobre la cadena de suministro, podría impactar especialmente a las empresas de mayor tamaño, quienes deberán enfocar sus estrategias en la rentabilidad.

Las marcas que consiguieron crecer en 2025 enfrentarán el nuevo año desde una posición de mayor resiliencia ante estos desafíos.

Cuáles son los planes de Honor en 2026

En 2026, Honor prevé fortalecer su estrategia global con el lanzamiento de nuevos productos emblemáticos en el MWC Barcelona, el principal evento mundial de tecnología móvil que reúne a las firmas líderes del sector.

En el evento Mobile World Congress, Honor presentará el Honor Robot Phone. (Honor)

La compañía presentará el Honor Robot Phone y su nuevo plegable Honor Magic V6, iniciativas clave para acelerar su Alpha Plan y consolidar su presencia en segmentos de alta innovación.

Estas presentaciones buscan impulsar el posicionamiento de Honor en el mercado internacional y mantener el ritmo de crecimiento obtenido en el último año.

Honor gana un Guinness World Records

En 2025, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Honor realizó el intento oficial para demostrar la resistencia del Magic8 Lite, dejando caer el dispositivo desde una altura de 6.133 metros.

Tras el impacto, el smartphone continuó funcionando sin inconvenientes, validando la robustez del modelo y la ingeniería avanzada detrás de su desarrollo. Esta prueba obtuvo el reconocimiento de Guinness World Records.

La obtención de un Guinness Record se suma a la lista de logros de Honor en 2025. (Honor)

Durante el ensayo, el Magic8 Lite no sufrió daños estructurales ni fallas en su funcionamiento, demostrando que puede resistir caídas desde alturas superiores a las habituales en escaleras o balcones.

El dispositivo cuenta con la certificación SGS Triple Resistente Premium Performance, inédita en la industria, además de la SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification.

Para alcanzar este nivel de resistencia, Honor implementó tecnología anticaída Ultra-Bounce, materiales como fluido no newtoniano y un cristal templado capaz de soportar impactos contra diez tipos de superficies de piedra y disparos de pistola de aire comprimido.

La autonomía también destaca en el Magic8 Lite: su batería de silicio y carbono ofrece una capacidad de 8.300 mAh, permitiendo hasta tres días de uso ininterrumpido.

El Magic8 Lite integra una pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas con 6000 nits de brillo máximo, resolución 1,5k. (Honor)

De acuerdo con datos de la compañía, el dispositivo puede alcanzar hasta 49,1 horas de reproducción musical, 22,2 horas de video en línea, 15,7 horas de videojuegos y 11,4 horas de videollamadas con una sola carga.

El sistema de carga rápida de 66 W permite recargar el equipo en poco tiempo, mientras que el modo ultra-eficiente otorga una hora extra de llamadas incluso con la batería al 2%.

Además, la carga alámbrica reversible de 7,5 W posibilita recargar otros dispositivos, como auriculares, relojes inteligentes o celulares, de forma rápida y efectiva.

Un algoritmo de antienvejecimiento gestiona el desgaste de la batería, lo que, según la compañía, mantiene el rendimiento del equipo hasta por seis años.