Tecno

“Criar un humano también gasta energía”: la polémica defensa de Sam Altman al consumo de la IA

El ejecutivo aseguró que el alto consumo eléctrico de los modelos avanzados debe entenderse como parte del costo del progreso tecnológico

Guardar
Sam Altman defendió el elevado
Sam Altman defendió el elevado uso energético que usan las IA. (Bloomberg)

El debate sobre el impacto energético de la inteligencia artificial sumó una nueva voz relevante luego de que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, defendiera el alto consumo eléctrico asociado al desarrollo de modelos avanzados.

El empresario sostuvo que el gasto energético necesario para entrenar sistemas de IA debe entenderse como parte del progreso tecnológico y lo comparó con la inversión de recursos que implica formar a una persona durante años.

“La gente habla de cuánta energía se necesita para entrenar un modelo de IA… Pero también cuesta mucha energía entrenar a un ser humano. Son como 20 años de vida y toda la comida que consumes en ese tiempo antes de que seas inteligente”, afirmó el ejecutivo al referirse al tema durante la cumbre India AI Impact 2026.

Para Sam Altman, el alto
Para Sam Altman, el alto costo energético para entrenar una IA es totalmente necesario para el futuro de la tecnología. REUTERS/Bhawika Chhabra

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por la huella energética de los sistemas de inteligencia artificial, especialmente aquellos basados en grandes modelos de lenguaje y plataformas generativas.

El entrenamiento de estas tecnologías requiere enormes volúmenes de datos procesados en centros de cómputo especializados, que operan con miles de servidores de alto rendimiento y demandan un suministro eléctrico constante.

Especialistas en energía y computación coinciden en que el paralelismo con el desarrollo humano resulta llamativo, pero advierten que simplifica un fenómeno más complejo. El cerebro humano, por ejemplo, consume alrededor del 20% de la energía del cuerpo en reposo, y la formación de una persona implica décadas de inversión en alimentación, educación, infraestructura y recursos sociales. Sin embargo, esa demanda se distribuye a lo largo del tiempo y entre múltiples sistemas económicos.

Especialistas advierten por el elevado
Especialistas advierten por el elevado uso energético del uso de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial concentra un consumo eléctrico muy elevado en periodos relativamente cortos. Este proceso puede extenderse durante semanas o meses, utilizando infraestructuras de cómputo intensivo cuya energía proviene, en muchos casos, de redes que todavía dependen parcialmente de combustibles fósiles.

El desafío no se limita al entrenamiento inicial. Una vez desplegados, los sistemas de IA continúan consumiendo energía en la fase conocida como “inferencia”, es decir, cada vez que responden a una consulta, generan una imagen, procesan datos o automatizan una tarea. Con millones de usuarios interactuando diariamente, la demanda energética se multiplica de forma sostenida.

Además, los centros de datos que alojan estos sistemas requieren refrigeración constante para evitar el sobrecalentamiento de los equipos, lo que incrementa aún más el consumo. Esta infraestructura, considerada la columna vertebral de la economía digital, se ha convertido en un foco de análisis para gobiernos y organizaciones ambientales que buscan medir su impacto en las emisiones globales.

Sam Altman es actualmente el
Sam Altman es actualmente el CEO de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. (Captura video)

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial plantea interrogantes a mediano plazo. Si la competencia por desarrollar modelos cada vez más grandes y complejos continúa, el consumo energético podría aumentar de forma significativa, presionando las redes eléctricas y dificultando el cumplimiento de metas climáticas internacionales.

En este escenario, el debate ya no gira únicamente en torno a si la inteligencia artificial es beneficiosa o no, sino a cómo hacerla sostenible. Investigadores y empresas del sector trabajan en mejorar la eficiencia de los algoritmos, optimizar el uso del hardware y trasladar la operación de los centros de datos hacia fuentes renovables, con el objetivo de reducir la huella ambiental sin frenar la innovación.

Las declaraciones de Altman reflejan una postura extendida dentro de la industria tecnológica: la idea de que cada gran avance histórico —desde la industrialización hasta la expansión de internet— ha requerido un aumento inicial en el consumo de energía antes de lograr procesos más eficientes. No obstante, el ritmo actual de adopción de la IA ha acelerado la necesidad de encontrar un equilibrio entre desarrollo tecnológico y sostenibilidad.

Temas Relacionados

Sam AltmanInteligencia artificialEnergíaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Así funciona PromptSpy, un malware que marca el inicio de una nueva era de ciberatques

Especialistas advierten que los delincuentes usan la IA de Google Gemini

Así funciona PromptSpy, un malware

Nokia 1100: dónde se puede comprar y cuántos días dura realmente su batería

A pesar del dominio absoluto de la tecnología táctil, este dispositivo aún ostenta el récord como el teléfono más vendido de la historia

Nokia 1100: dónde se puede

Spotify será tu mejor amigo: podrás contarle tus sentimientos y te acompañará con música especial

El cambio busca ofrecer un control más claro sobre el algoritmo, evitando tener que modificar las sugerencias

Spotify será tu mejor amigo:

Deja de ver películas en Magis TV y XUPER TV: estas aplicaciones son más seguras y algunas son gratis

El uso de estos servicios bloqueados expone datos personales y financieros, mientras que optar por plataformas legales reduce el riesgo de fraudes, malware y robo de información

Deja de ver películas en

Por qué no se debe dormir con el celular cerca, según expertos

Esta costumbre puede traer problemas en la calidad de sueño, porque el cerebro está a la espera de las notificaciones o mensajes que reciba el teléfono

Por qué no se debe
DEPORTES
Los árbitros del fútbol argentino

Los árbitros del fútbol argentino anunciaron que se unirán al paro en apoyo a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Con Julián Álvarez, el Atlético Madrid de Simeone iguala con Brujas por el pase a los octavos de la Champions League

Un luchador de MMA noqueó a su rival con el brazo totalmente quebrado: el momento en el que se dio cuenta de la lesión

“Has sido un auténtico imbécil”: Horner reveló el mensaje de despedida que le envió Toto Wolff y volvió a encender la guerra interna de Red Bull

La brutal agresión a un ciclista olímpico argentino mientras entrenaba en la ruta: “Casi me meten abajo de la rueda del camión”

TELESHOW
La emoción de Ivana Figueiras

La emoción de Ivana Figueiras por la audición de su hija Suri en el musical Annie: “Sigan adelante”

El fuerte anuncio de J Rei sobre el hábito que abandonó: “Cuando me di cuenta que no me sumaba, lo dejé”

El sorpresivo encuentro de Susana Giménez con un fan que se tatuó su rostro en la pierna: “Es una genialidad”

La lluvia sorprendió a los participantes de Gran Hermano: goteras y humor en la primera noche

El descargo de El Polaco por la foto íntima que despertó rumores de infidelidad a Barby Silenzi

INFOBAE AMÉRICA

Deuda pública panameña subió 409

Deuda pública panameña subió 409 millones de dólares en enero y alcanza los $59,758 millones

El Salvador reporta más de 184,000 casos de infección respiratoria aguda en 2026

Aumento de chikungunya en Bolivia genera alerta sanitaria: en dos meses hay más casos que en todo 2025

Sonrisa enigmática, puño de acero: el ascenso imparable de Kim Yo Jong, la mujer más temida de Corea del Norte

El rover Curiosity de la NASA explora las inquietantes telarañas de Marte