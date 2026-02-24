Paso a paso para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y mantener tu cuenta segura

WhatsApp integra una herramienta que limita el ingreso a solo el propietario de la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp, la aplicación de Meta, cuenta con un sistema de seguridad que permite reforzar el acceso a la cuenta y prevenir intentos de acceso no autorizado. La función conocida como verificación en dos pasos se consolida como una medida eficaz para fortalecer la protección de los datos.

Esta función, integrada en la configuración de WhatsApp, incorpora una capa adicional de seguridad que va más allá de la autenticación tradicional mediante SMS.

Permite establecer un PIN de seis dígitos, gestionable únicamente por el propietario de la cuenta, y la posibilidad de asociar una dirección de correo electrónico para facilitar la recuperación del acceso en caso de olvido o pérdida del PIN.

Cómo funciona la verificación en dos pasos y cuál es su función en WhatsApp

La verificación de dos pasos pide un pin que es exclusivo para ingresar la cuenta a un nuevo dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación en dos pasos es un mecanismo que agrega una segunda barrera de seguridad al proceso de ingreso a la cuenta.

Una vez habilitada, solicita un PIN personal de seis dígitos cada vez que se intenta registrar el número de teléfono en un dispositivo nuevo. Este código es definido por el usuario y no se comparte con extraños.

El objetivo principal de esta función es dificultar el acceso de personas no autorizadas a las conversaciones, archivos y datos asociados a la cuenta.

Incluso si alguien obtiene el código de verificación enviado por SMS, no podrá completar el proceso sin el PIN elegido durante la configuración. Este paso adicional mejora la protección contra intentos de suplantación de identidad y fraudes digitales.

De qué forma activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Menú de Ajustes de WhatsApp mostrando la ruta para activar la verificación en dos pasos desde la configuración de la cuenta. (Foto: WhatsApp)

El proceso para habilitar la verificación en dos pasos es sencillo y puede completarse desde los Ajustes de la aplicación. Primero, es necesario ingresar al menú de configuración, seleccionar la opción Cuenta y luego Verificación en dos pasos.

Allí se presenta la alternativa de Activar o Configurar PIN, lo que da inicio al procedimiento. Una vez seleccionada la función, el sistema solicita definir un PIN de seis dígitos y confirmarlo para garantizar que no haya errores de ingreso.

Después, se ofrece la opción de agregar una dirección de correo electrónico, lo que facilita la recuperación del acceso si se olvida el PIN. Aunque este paso es opcional, su uso resulta muy sugerido por motivos de seguridad y gestión de la cuenta.

Por qué es importante asociar un correo electrónico a WhatsApp

Asociar el correo es clave para recuperar el acceso en caso de olvido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vincular una dirección de correo electrónico a la verificación en dos pasos permite recuperar el acceso a la cuenta en caso de olvidar el PIN. Al completar este paso, WhatsApp enviará instrucciones y un código de verificación a la dirección proporcionada, agilizando la restauración del control sobre la cuenta.

Si el usuario omite este campo, solo podrá restablecer el PIN tras un período de siete días de espera, durante los cuales no se puede acelerar el proceso ni solicitar la desactivación inmediata de la función.

La plataforma no realiza una comprobación previa de la validez del correo electrónico ingresado, así que debe asegurarse de que la dirección proporcionada sea correcta y permanezca accesible.

Cómo desactivar o modificar el PIN de la verificación en dos pasos

Toda la configuración se realiza desde los ajustes de la app. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El sistema permite desactivar la verificación en dos pasos en cualquier momento accediendo a Ajustes, luego a Cuenta y seleccionando Verificación en dos pasos. Allí se encuentra la opción Desactivar, que requiere confirmación antes de eliminar el PIN y deshabilitar la función.

Asimismo, en caso de querer modificar el código de seis dígitos, el usuario debe seguir la misma ruta en el menú y escoger Cambiar PIN.

Esta opción resulta útil para quienes sospechan que su código pudo haberse visto comprometido o desean aumentar la seguridad de su cuenta con una nueva combinación.