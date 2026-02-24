Tecno

Guía para limitar la presencia de Meta AI en tu WhatsApp

El asistente de inteligencia artificial de Meta no puede desactivarse por completo, pero existen alternativas para reducir su visibilidad y resguardar la privacidad

Este chatbot permite realizar consultas y generar imágenes desde la plataforma. (Fotocomposición Infobae)

La aparición de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de Meta, en WhatsApp ha provocado dudas y debates entre los usuarios sobre la privacidad y el control de datos personales.

Muchos buscan una manera de desactivar por completo esta función, preocupados por el manejo de su información y la presencia constante de la inteligencia artificial en sus conversaciones. Sin embargo, la aplicación no ofrece una opción para eliminar Meta AI de forma definitiva.

La única alternativa disponible es restringir su visibilidad y limitar las posibilidades de interacción, adoptando medidas que permitan reducir su presencia en la experiencia diaria con WhatsApp.

Cómo se puede eliminar el chat de Meta AI como cualquier otra conversación

Borrar el chat ayuda a mantener la pantalla principal libre de interacciones con la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las medidas más directas consiste en eliminar el chat de Meta AI. El asistente aparece como una conversación más en la lista de chats y puede ser borrado, igual que cualquier otro chat.

Al hacerlo, desaparece de la pantalla principal y deja de ocupar espacio en la interfaz, lo que ayuda a reducir su visibilidad para el usuario.

Esta acción no impide que Meta AI continúe disponible en la aplicación, porque el chat puede volver a aparecer si se vuelve a iniciar una interacción. Aun así, borrar la conversación permite al usuario mantener un mayor control sobre los elementos visibles en su cuenta.

Para qué sirve el comando “/reset-ai” al escribirlo en el chat de Meta AI

El comando “/reset-ai” permite eliminar el historial de conversaciones guardado en los servidores de Meta. (Foto: Europa Press)

Otra opción para quienes desean limitar la influencia de Meta AI es solicitar el restablecimiento de los datos almacenados. Utilizando el comando “/reset-ai” dentro del chat, el usuario puede eliminar la información guardada en los servidores de Meta y reiniciar la herramienta a su estado original.

Esta medida garantiza que las conversaciones previas no queden almacenadas y ofrece una mayor protección sobre la información personal. El proceso puede repetirse tantas veces como el usuario considere necesario para mantener el control sobre sus datos.

De qué forma evitar la activación de Meta AI en grupos y chats individuales

Meta AI solo interviene en los grupos o chats individuales cuando se le menciona directamente usando el comando “@meta ai”. Si los participantes evitan utilizar esta mención, la inteligencia artificial no accede a los mensajes ni interactúa en esas conversaciones.

Omitir la mención directa impide que la inteligencia artificial intervenga en conversaciones grupales o privadas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De este modo, es posible mantener los grupos y chats libres de la intervención de Meta AI, limitando su función únicamente al chat específico que el usuario decida abrir con el asistente.

Por qué no es seguro instalar una versión anterior de WhatsApp

Algunas personas han sugerido instalar versiones anteriores de WhatsApp para evitar la presencia de Meta AI, pero esta práctica es riesgosa. Las ediciones desactualizadas suelen carecer de parches y actualizaciones de seguridad, lo que puede dejar los dispositivos vulnerables a ataques y amenazas.

Además, WhatsApp puede restringir el acceso o bloquear cuentas que utilicen versiones no autorizadas, lo que podría provocar la pérdida de acceso a la plataforma y a los datos personales almacenados en la aplicación.

Cómo proteger la privacidad al interactuar con Meta AI en WhatsApp

Se debe evitar compartir información sensible a través de estas herramientas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Sumado a eliminar el chat de Meta AI, evitar mencionarlo en grupos o chats individuales y solicitar la eliminación de los datos almacenados, si se quiere usar hay varias pautas que se deben considerar antes.

Para usar Meta AI de forma segura, conviene no compartir datos sensibles, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o información bancaria, durante las conversaciones con el asistente.

Asimismo, es clave revisar la configuración de privacidad de WhatsApp y ajustar las opciones relacionadas con el manejo de datos y la interacción con servicios automatizados.

En este sentido, informarse sobre los términos y condiciones de uso de Meta AI permite conocer sus alcances y limitaciones, y ayuda a tomar decisiones seguras al interactuar con esta herramienta.

