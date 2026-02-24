Tecno

Facebook Messenger se despide: esta es la fecha en la que ya no podrás chatear

Los usuarios serán redirigidos automáticamente a facebook.com/messages para continuar sus conversaciones

La decisión de Meta de
La decisión de Meta de poner fin a Messenger respondería a la preferencia de los usuarios por otras plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de que Facebook Messenger se despide marca el final de una era en la mensajería instantánea. A partir de abril de 2026, los usuarios dejarán de poder enviar mensajes a través de la aplicación móvil, y la plataforma migrará toda la comunicación a la versión web de Facebook.

Esta decisión de Meta pone fin a más de una década de funcionamiento y afecta a millones de personas que aún utilizan el servicio, aunque su popularidad haya sido superada por otras aplicaciones de mensajería.

Messenger dejará de funcionar: fecha exacta y cambios que llegarán en 2026

La compañía ha confirmado que desde abril de 2026 ya no se podrán enviar mensajes desde la app móvil de Messenger. Los usuarios serán redirigidos automáticamente a facebook.com/messages para continuar sus conversaciones, siempre y cuando tengan la sesión iniciada en Facebook.

A partir de abril de
A partir de abril de 2026, los usuarios dejarán de poder enviar mensajes a través de la aplicación móvil. (Europa Press)

Aquellos que utilizan Messenger sin contar con una cuenta en la red social solo podrán mantener sus chats desde la app móvil, ya que la función web quedará limitada para quienes sí están registrados en Facebook.

Este cambio representa la culminación de un proceso que comenzó en octubre del año pasado, cuando Meta anunció el cierre definitivo de las versiones de escritorio para Windows y Mac.

En ese momento, los usuarios ya habían empezado a ser redirigidos del programa de escritorio al sitio web de Facebook, una transición que ahora se extiende por completo a la versión móvil.

En la app Messenger, los
En la app Messenger, los usuarios podían hacer llamadas de voz y videollamadas, individuales y grupales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del cierre: cómo afecta a los usuarios de Messenger

Messenger fue lanzado en agosto de 2011 como una aplicación independiente, brindando a millones de personas la posibilidad de enviar mensajes, compartir archivos y realizar videollamadas de forma gratuita. A pesar de su relevancia, la aplicación nunca alcanzó el nivel de popularidad de WhatsApp o Telegram en mercados como España.

Según datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), más del 80 % de los españoles utilizaba aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger para enviar mensajes diarios desde su teléfono móvil.

Sin embargo, la decisión de Meta de poner fin a Messenger respondería a la preferencia de los usuarios por otras plataformas, lo que ha restado peso a la app dentro del ecosistema de mensajería.

Messenger fue lanzado en agosto
Messenger fue lanzado en agosto de 2011 como una aplicación independiente. (AP Foto/Jenny Kane)

La noticia ha provocado una reacción negativa entre los usuarios. TechCrunch informa que muchas personas han expresado su descontento en redes sociales, manifestando su molestia por tener que depender ahora del sitio web de Facebook para enviar y recibir mensajes, especialmente aquellos que optaron por desactivar sus cuentas en la red social.

Esta actualización ha dejado a numerosos usuarios sin un canal de comunicación directo, lo que ha generado una ola de frustración y quejas por la pérdida de funcionalidad.

Meta ha comenzado a informar a los usuarios de Messenger sobre el cierre inminente mediante mensajes emergentes tanto en la aplicación como en la versión web.

Fondos y fotos animados en Facebook: la inteligencia artificial transforma tu perfil

Mientras avanza el cierre de las versiones web y de escritorio de Messenger, Meta ha decidido renovar la experiencia en Facebook con el lanzamiento de funciones creativas. Entre las novedades destaca la posibilidad de animar la foto de perfil con efectos visuales, como saludos, corazones y confeti, permitiendo convertir imágenes estáticas en GIFs tanto para el perfil como para la sección de noticias.

Muchas personas manifestaron su descontento
Muchas personas manifestaron su descontento en redes sociales tras el cierre de Messenger. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Además, se han sumado fondos animados para las publicaciones de texto. Al redactar un nuevo post, los usuarios pueden elegir entre diferentes opciones, como hojas, olas o patrones abstractos, accediendo a estas alternativas desde el icono “A” con arcoíris.

Estas innovaciones refuerzan el objetivo de Meta de competir con plataformas como TikTok y Snapchat, apostando por herramientas de personalización e interacción creativa potenciadas por inteligencia artificial.

Desde abril de 2026, quienes utilicen Messenger en ordenador deberán adaptarse a la interfaz de facebook.com/messages, por lo que se recomienda guardar este enlace en favoritos, verificar las credenciales de acceso y, en caso de necesitar mayor movilidad, considerar el uso de la aplicación móvil.

Con la app Messenger se
Con la app Messenger se podían usar emojis, stickers y GIFs animados para hacer las conversaciones más expresivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la transición no implica la pérdida de chats ni archivos, sí modifica la manera en que los usuarios acceden a sus conversaciones.

El cierre definitivo de messenger.com y de la aplicación de escritorio pone fin a la mensajería independiente de Meta. Sin embargo, la continuidad de los chats queda asegurada a través de Facebook y dispositivos móviles. Con estas decisiones, la compañía apunta a simplificar e integrar sus servicios de mensajería, respondiendo a la evolución de las redes sociales y a la tendencia hacia experiencias digitales más ágiles y personalizadas.

