El contact center se reinventa: de soporte técnico a cerebro estratégico de las empresas

El contact center deja de ser soporte y se convierte en el cerebro relacional de las empresas. El sector de experiencia del cliente en Colombia experimenta una transformación profunda, alejándose del enfoque tradicional de resolución de incidencias para asumir un rol estratégico en la generación y análisis de datos, la toma de decisiones y la construcción de valor a largo plazo.

Así lo destaca el Observatorio AEERC 2025, que evidencia cómo los modelos de atención evolucionan hacia esquemas más integrados, analíticos y orientados a la estrategia de negocio.

Evolución del contact center: de área operativa a centro de inteligencia empresarial

En el contexto colombiano, el contact center ha pasado de ser un centro de costos enfocado en la eficiencia operativa a convertirse en un pilar estratégico de las organizaciones. Según el informe “The Widening AI Value Gap” de Boston Consulting Group (2025), solo el 5% de las empresas logra aplicar la inteligencia artificial con resultados medibles en el negocio.

Para Intelcia, multinacional de Customer Experience (CX) con presencia local, el reto no está en la tecnología en sí, sino en la capacidad de integrarla con conocimiento operativo, comprensión del contexto y una visión profunda del cliente.

Sandra Gibert, CEO de Intelcia Spanish Region, lo resume así: “En Colombia, la experiencia del cliente ya no se construye solo desde la tecnología. Se construye desde las personas, el conocimiento que se genera en cada interacción y la capacidad de transformar esos datos en decisiones que impactan el negocio”.

La madurez del talento, la afinidad cultural con mercados internacionales y una operativa robusta han convertido al país en un hub BPO y CX de alta complejidad, donde cada interacción —desde una llamada hasta un mensaje instantáneo— se transforma en un activo estratégico para fidelización, gestión de riesgos o diseño de productos.

Inteligencia artificial en CX: potenciar el talento, no reemplazarlo

El avance de la inteligencia artificial en el sector es innegable, pero su verdadero impacto depende de cómo se aplique. Intelcia enfatiza que la automatización inteligente, la IA generativa y la analítica conversacional deben estar al servicio del talento humano, no sustituirlo.

Estas herramientas permiten a los equipos enfocarse en tareas de mayor valor, como la empatía, el criterio y la resolución compleja, mientras la tecnología se encarga del análisis en tiempo real y la detección de patrones.

Gibert insiste en que “la innovación que realmente transforma es la que se fusiona en operaciones reales. En Colombia, el reto no es adoptar IA, sino aplicarla con sentido, supervisión humana y un impacto claro en la experiencia del cliente y los resultados del negocio”.

Nuevas métricas y la calidad como diferencial en el BPO colombiano

El informe resalta una transición en las métricas de éxito utilizadas en los contact centers. Indicadores tradicionales como el tiempo medio de atención ceden terreno ante métricas como el Customer Lifetime Value (CLV), que mide el valor total aportado por un cliente a lo largo de su relación con la marca.

El sector comparte una visión: el futuro del BPO no está en la cantidad de interacciones, sino en la calidad y el valor que cada una aporta.

Esta filosofía se materializa en Evoluciona, el hub internacional de innovación de Intelcia, que impulsa laboratorios de transformación, soluciones de analítica aplicada y modelos de mejora continua conectando negocio, operaciones y tecnología.

Contact center: socio estratégico para la inteligencia empresarial

El Observatorio AEERC 2025 concluye que la frontera entre atención al cliente y estrategia empresarial es cada vez más difusa. En este nuevo escenario, el contact center en Colombia es llamado a desempeñar un rol central como co-arquitecto de la inteligencia empresarial, aportando visión estratégica, gobernanza ética y relaciones de largo plazo basadas en la confianza.

Para Intelcia, el reto en Colombia no es tecnológico, sino estratégico: humanizar la tecnología y escalar la empatía. El equilibrio entre innovación, conocimiento operativo y visión de negocio es el que definirá el futuro de la experiencia del cliente en el país.