Estos modelos de Xiaomi, Redmi y POCO se quedarán sin soporte oficial en 2026

Los modelos Xiaomi, Redmi y Poco que quedarán sin soporte técnico en el 2026. (Foto: Imagen ilustrativa)

Xiaomi dejará de brindar soporte oficial a varios de sus teléfonos y tablets a lo largo de 2026. La decisión afecta a modelos de las líneas Xiaomi, Redmi y POCO, que dejarán de recibir actualizaciones del sistema operativo, mejoras de HyperOS y parches de seguridad.

Si bien los equipos seguirán funcionando con normalidad, ya no contarán con protección frente a nuevas vulnerabilidades ni acceso a futuras funciones. La medida forma parte del ciclo de vida habitual que la compañía define para cada dispositivo.

Cabe precisar que una vez alcanzado el estado conocido como End of Life (EOL), el fabricante finaliza el soporte de software, incluso si el equipo sigue siendo plenamente utilizable en el día a día. Para los usuarios, esto implica un cambio relevante, sobre todo en términos de seguridad y compatibilidad a largo plazo.

Xiaomi dejará sin soporte a sus celulares, especialmente a los Xiaomi 12. (Foto: Xiaomi)

El fin de las actualizaciones no ocurre de manera inmediata ni simultánea para todos los modelos. A lo largo de 2026, distintos dispositivos irán quedando fuera del programa oficial según la fecha en la que se lanzó cada uno y el periodo de soporte asignado.

En la mayoría de los casos, se trata de equipos presentados entre 2021 y 2023, que ya han recibido una o varias grandes versiones de Android y de HyperOS. Desde la compañía explican que esta política responde, principalmente, a limitaciones técnicas y operativas.

Las nuevas versiones de Android y de la capa HyperOS exigen más recursos de hardware, lo que puede afectar el rendimiento y la estabilidad en dispositivos más antiguos. Además, mantener soporte indefinido para un catálogo tan amplio no resulta viable, por lo que el foco se traslada progresivamente a los modelos más recientes.

La última actualización que recibirán los Xiaomi 12 será el HyperOS 3. (Foto: Xiaomi)

En 2026, los primeros equipos en quedarse sin actualizaciones serán algunos de los modelos más populares de la serie Xiaomi 12.

Xiaomi 12 – marzo 2026

Xiaomi 12 Pro – marzo 2026

Xiaomi 12 Lite – julio 2026

Xiaomi 12T – octubre 2026

Xiaomi 12T Pro – octubre 2026

Xiaomi Pad 6 – julio 2026

La lista es aún más extensa en la línea Redmi, donde figuran tanto teléfonos de gama media como dispositivos de entrada.

Redmi Note 12 5G – marzo 2026

Redmi Note 12 Pro – abril 2026

Redmi 12C – marzo 2026

Redmi 13C – noviembre 2026

Redmi A2 – marzo 2026

Redmi A2+ – marzo 2026

Redmi Pad SE – agosto 2026

Redmi Pad SE 8.7 – agosto 2026

Redmi Pad SE 8.7 4G – agosto 2026

Varios celulares POCO populares quedarán sin soporte. (Xiaomi)

En el caso de POCO, el fin del soporte también alcanzará a equipos muy utilizados.

POCO C65 – noviembre 2026

POCO F5 – mayo 2026

POCO F5 Pro – mayo 2026

POCO X5 Pro 5G – febrero 2026

Muchos de estos dispositivos se quedarán en versiones como HyperOS 2 o HyperOS 3, basadas en Android, como sus últimas actualizaciones importantes. En algunos casos, HyperOS 3 llegará como cierre del ciclo, con mejoras en la interfaz, optimización del rendimiento y nuevas funciones de conectividad, aunque sin incorporar todas las novedades más avanzadas de las versiones más recientes del sistema operativo de Google.

Es importante remarcar que quedar fuera del soporte oficial no significa que el teléfono o la tablet dejarán de funcionar. Los usuarios podrán seguir realizando llamadas, enviando mensajes, usando aplicaciones y accediendo a internet. Sin embargo, la ausencia de parches de seguridad incrementa el riesgo frente a nuevas amenazas, fallos de seguridad o malware que puedan surgir con el tiempo.

Xiaomi dejará sin soporte a varios de sus celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este punto es especialmente relevante para quienes utilizan el dispositivo para tareas sensibles, como operaciones bancarias, pagos digitales o almacenamiento de información personal.

En esos casos, los especialistas suelen recomendar evaluar un recambio antes de que finalice el soporte, ya que un equipo sin actualizaciones queda más expuesto a ataques y problemas de compatibilidad futura.