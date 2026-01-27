Android 17: filtraciones de lo que sería el nuevo sistema operativo de Google tienen un aire a iPhone

Android 17 traerá nuevas funciones, tanto visual como de interfaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Android 17 llegará este 2026 con una de las renovaciones visuales más importantes de los últimos tiempos. Una filtración reciente reveló capturas de pantalla de la nueva interfaz del sistema operativo de Google, que apuesta por un diseño más moderno, con efectos de desenfoque, transparencias y cambios en elementos clave.

El objetivo que tienen es claro: refrescar la experiencia de uso y competir de forma más directa con la estética de iOS. La información fue difundida por el medio especializado 9to5Google, que asegura que el filtrador conocido como RKBDI accedió al código interno de Android 17.

A partir de ese acceso, logró activar funciones aún no disponibles públicamente y capturar imágenes de cómo se verá la próxima versión del sistema. Las capturas fueron compartidas en la red social X por la cuenta “Pixel UI by Google”.

Android 17 llegará con un nuevo diseño visual, el cual promete competir con iOS. (9to5Google)

Uno de los cambios más visibles es la incorporación de un nuevo efecto de desenfoque en distintos elementos de la interfaz. Tanto el control deslizante del volumen como el menú de encendido ahora aparecen con fondos translúcidos, dejando ver el contenido que se encuentra detrás. Este recurso visual, habitual en otros sistemas operativos, busca darle mayor profundidad y una sensación más pulida al entorno gráfico de Android.

En el panel de volumen completo, además del nuevo fondo difuminado, también se observan iconos de aplicaciones renovados en la parte inferior de la pantalla. Estos cambios apuntan a una estética más coherente y minimalista, con íconos más definidos y una distribución visual que prioriza la claridad sin perder información en pantalla.

Otro de los apartados que recibe una actualización importante es la herramienta de grabación de pantalla. Según las capturas filtradas, Android 17 incorpora una interfaz más liviana, basada en una píldora flotante que se mantiene visible mientras se graba. Al desplegarla en modo de pantalla completa, el usuario puede elegir entre grabar solo el audio del dispositivo, el micrófono o mostrar los toques en pantalla.

El cambio visuales de Android 17 cambiará por completo la interfaz de los smartphone. (9to5Google)

Una vez iniciada la grabación, aparece un menú emergente asociado a la Configuración rápida, que queda en segundo plano en la barra de estado. Al tocarlo, vuelve a mostrarse la píldora flotante con controles adicionales. Este mismo menú ofrece una vista previa del video grabado, desde donde se puede editar o compartir el contenido de forma inmediata, sin necesidad de salir de la herramienta.

Las filtraciones también muestran cambios en el menú contextual que aparece al mantener presionado el ícono de una aplicación. En Android 17, este menú adopta el formato de burbuja y suma una nueva opción llamada “Bloquear aplicación”. Aunque la función aún no estaría habilitada, todo indica que permitirá restringir el acceso a determinadas apps de forma rápida, reforzando la privacidad del usuario.

Un detalle llamativo es que este menú emergente ya no estaría limitado solo a aplicaciones de mensajería, como ocurría hasta ahora. Las capturas muestran su funcionamiento en una aplicación de Terminal para Android, lo que sugiere que Google planea extender este tipo de accesos rápidos a un mayor número de apps.

Se han filtrado algunas imágenes visuales de Android 17. (9to5Google)

Estas novedades se suman a otras funciones que ya se habían anticipado sobre Android 17, como la posibilidad de reasignar los botones de cualquier mando de juegos, lo que permitiría convertir el smartphone en una consola portátil. En conjunto, los cambios apuntan a un sistema más flexible, visualmente atractivo y alineado con las tendencias actuales de diseño.

Aunque todavía faltan detalles oficiales y Google no confirmó una fecha exacta de lanzamiento, las filtraciones dejan en claro que Android 17 marcará un punto de inflexión en el apartado visual del sistema. Con una interfaz renovada y herramientas más intuitivas, la compañía busca reforzar su ecosistema y ofrecer una experiencia que no solo sea funcional, sino también competitiva frente a iOS.