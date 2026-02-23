Google creó la mejor IA para transformar fotos en contenido publicitario, para redes sociales y más

La herramienta adapta automáticamente el estilo visual al de la empresa y, por ahora, Photoshoot está disponible gratis en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, como parte del programa de experimentos de Google

El marketing digital evoluciona a pasos agigantados y las pequeñas y medianas empresas buscan soluciones más inteligentes y accesibles para destacar en redes sociales. Google ha dado un paso relevante en esta dirección con Pomelli, una herramienta experimental de Google Labs basada en inteligencia artificial que promete revolucionar la forma en que los negocios crean campañas publicitarias y contenido visual adaptado a sus necesidades.

La importancia de Pomelli radica en su capacidad para automatizar y personalizar la generación de imágenes y campañas, permitiendo a empresas de cualquier tamaño competir con contenido de alta calidad sin necesidad de grandes inversiones en fotografía profesional o diseño.

¿Qué es Pomelli y cómo ayuda a las pymes?

Pomelli es una aplicación que utiliza IA para comprender la identidad visual de una marca y crear automáticamente campañas para redes sociales.

Photoshoot de Pomelli: el estudio fotográfico virtual de Google que convierte cualquier imagen en material profesional

La herramienta analiza el sitio web de la empresa, su paleta de colores, tono y estilo, y genera anuncios y publicaciones que se ajustan a la estética y atmósfera general del negocio. Así, la publicidad no solo es personalizada, también coherente con la imagen de la empresa.

La función estrella de Pomelli es Photoshoot, un estudio virtual que permite transformar cualquier fotografía de producto en una imagen profesional lista para campañas digitales. Con solo cargar una foto, la IA de Google ajusta iluminación, composición, fondos, texturas y detalles para lograr un resultado atractivo y adaptado al canal de destino.

Photoshoot ofrece ajustes preestablecidos y plantillas específicas para anuncios, publicaciones en redes sociales y listados de catálogos, lo que facilita la creación de contenido visual para e-commerce, promociones o lanzamientos de productos en cuestión de minutos.

Entre sus ventajas destaca la posibilidad de mantener el estilo visual de la empresa: si el sitio web tiene un diseño minimalista, las imágenes generadas conservarán esa atmósfera, asegurando coherencia en todo el material de marketing.

La herramienta sugiere textos, hashtags y formatos optimizados para cada plataforma, transformando la gestión de redes sociales y el contenido audiovisual en una tarea eficiente y accesible - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo/File Photo

Más allá de las fotos, Pomelli genera campañas publicitarias completas que se adaptan al público objetivo y las tendencias de cada plataforma. La IA es capaz de sugerir textos, hashtags y formatos optimizados según el canal, haciendo que la gestión de redes sociales sea más eficiente y profesional, incluso para quienes no tienen experiencia previa en diseño o publicidad.

La integración de Pomelli en Google Labs es parte de la estrategia de la compañía para experimentar con IA generativa en aplicaciones prácticas. El laboratorio de Google Labs se ha convertido en un semillero de herramientas que buscan resolver tareas creativas, productivas y educativas, poniendo a prueba prototipos como Flow (creación de video por IA) o ImageFX (generación de imágenes por palabras clave), entre otros.

Cómo es la disponibilidad y el acceso a Pomelli

Por ahora, Photoshoot de Pomelli está disponible gratuitamente para usuarios en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, como parte de los experimentos de Google Labs. El objetivo de Google es recopilar feedback y mejorar la herramienta antes de un posible lanzamiento global o integración en productos comerciales.

Cualquier usuario con una cuenta de Google puede explorar los experimentos activos en labs.google, aunque algunas funciones requieren inscripción previa o acceso limitado por regiones.

El futuro del marketing digital con IA

Automatización creativa: Pomelli lleva la IA generativa al alcance de emprendedores y pymes

La llegada de Pomelli confirma la tendencia hacia la automatización creativa y la democratización de la producción audiovisual para empresas de todos los tamaños. Herramientas como Photoshoot permiten a pymes y emprendedores generar imágenes profesionales y campañas consistentes en minutos, ahorrando tiempo y recursos en sesiones de fotos tradicionales y servicios de diseño.

Google Labs sigue apostando por la IA generativa y otras soluciones experimentales, con el objetivo de descubrir qué tecnologías son útiles y escalables para usuarios finales y negocios.

Pomelli representa un avance significativo en la aplicación de la inteligencia artificial al marketing digital. Con funciones como Photoshoot, las empresas pueden transformar fotos comunes en contenido atractivo, personalizado y alineado con su identidad de marca, listo para impactar en redes sociales y plataformas de ventas.

Esta herramienta anticipa un futuro en el que la creatividad y la tecnología convergen para simplificar, profesionalizar y potenciar la presencia de negocios en el entorno digital.