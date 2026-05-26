Por qué el papa León XIV pide “desarmar” a la IA para evitar la guerra

León XIV advierte sobre los riesgos éticos de la inteligencia artificial en su encíclica Magnifica Humanitas. (REUTERS/Ciro De Luca)

La publicación de la primera encíclica de León XIV se convirtió en un hito para el debate global sobre el futuro de la inteligencia artificial. Bajo el título Magnifica Humanitas, el pontífice lanzó un mensaje directo y contundente: la IA debe ser “desarmada”.

Su advertencia no solo apunta a los peligros concretos de esta tecnología, sino que invita a repensar el lugar de la ética, el poder y la dignidad humana en la era digital.

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El Papa eligió una palabra fuerte y deliberada. Al explicar su elección, detalló que el momento actual exige términos capaces de captar la atención global y de despertar la conciencia colectiva ante los riesgos que plantea la IA si se desarrolla sin controles claros. León XIV no se limitó a una postura técnica: la suya fue una interpelación moral y social de alcance universal.

Cuál es el sentido de “desarmar” la inteligencia artificial

Para León XIV, “desarmar” la IA significa liberar a esta herramienta de cualquier lógica que la transforme en un instrumento de dominio, exclusión o muerte. El Papa estableció un paralelismo entre el desarme nuclear, promovido históricamente por la Iglesia como servicio a la paz y la dignidad de la familia humana, y la necesidad de limitar el poder autónomo de la inteligencia artificial.

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La comparación entre IA y energía nuclear del Papa León XIV destaca la urgencia de controles claros y responsabilidad colectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su encíclica, la IA requiere hoy ser “desarmada” porque, como la energía nuclear, debe ponerse al servicio del bien común y estar sujeta a la responsabilidad y la conciencia colectiva.

El pontífice advirtió que la tecnología, cuando debilita el sentido crítico o escapa al control humano, pone en riesgo la paz misma, transformando la defensa en predicción de amenazas y reduciendo a las víctimas a meros datos.

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“Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”, dijo León XIV. La IA, lejos de eliminar la inhumanidad de los conflictos armados, puede acelerarlos y volverlos más impersonales, rebajando el umbral para recurrir a la violencia y dificultando aún más la posibilidad de considerar una guerra como “justa”.

Cuáles son los riesgos de la IA y la guerra según el Papa

En su encíclica, el Papa condenó de forma explícita el uso de inteligencia artificial en la guerra. Sostuvo que reducir el control humano sobre el armamento dificulta aún más cualquier justificación moral de un conflicto. Además, alertó sobre el inicio de una carrera armamentística basada en IA, en la que los sistemas autónomos de armas podrían escapar a la intervención humana directa.

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León XIV denuncia los peligros de algoritmos sesgados que impiden el acceso a salud, trabajo o seguridad social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pontífice relató que, durante el proceso de escucha que precedió a la redacción del documento, recibió testimonios preocupantes sobre algoritmos capaces de impedir el acceso a servicios básicos como la salud, el trabajo o la seguridad social, fundamentados en datos viciados por prejuicios e injusticias.

La encíclica de León XIV constituye un llamado a todos los actores sociales y políticos, no solo a los responsables de desarrollar la tecnología, para que frenen las amenazas que la IA puede acarrear. Cada decisión de diseño, subrayó, refleja una visión de la humanidad y, por tanto, conlleva una responsabilidad ética y espiritual.

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La propuesta del Papa sobre la IA

El Papa no adopta una postura tecnófoba ni fatalista frente a los avances de la inteligencia artificial. Su mensaje propone la construcción colectiva de un camino en el que la tecnología esté siempre subordinada a la dignidad y el bien común.

Plantea que la Iglesia, aunque no dispone de respuestas técnicas ni busca reemplazar a los expertos, puede aportar una sabiduría sobre lo humano que la época necesita con urgencia.

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El Papa rechaza posturas tecnófobas y aboga por un uso responsable y regulado de las nuevas tecnologías digitales. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

León XIV pide liberar a la inteligencia artificial de lógicas de exclusión y dominio. Propone orientarla hacia la justicia en acción, evitando que debilite el sentido crítico de las sociedades y que sirva de herramienta para nuevas formas de explotación o “esclavitud digital”. Insiste en que las decisiones sobre tecnología no deben separarse nunca de la conciencia y la responsabilidad.

Durante la presentación de Magnifica humanitas, León XIV subrayó que la IA ya influye en muchos ámbitos de la vida y afecta decisiones que configuran la convivencia humana, incluyendo las dinámicas de guerra. Por ello, invita a un diálogo abierto, en el que la Iglesia participa “con humildad y franqueza”, aportando su visión sobre la dignidad y el valor irreductible de cada persona.

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