Un estudio moderno con cuatro escritorios equipados para emisión digital, destacando los logos de OpenAI, Anthropic, Google y xAI en sus pantallas, representando la carrera de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro modelos de inteligencia artificial administraron estaciones de radio online durante varios meses con mínima intervención humana, en un experimento que terminó mostrando comportamientos erráticos, conflictos operativos y respuestas inesperadas.

La prueba, desarrollada por la startup Andon Labs, buscaba analizar cómo reaccionan distintos sistemas de IA cuando deben operar de forma autónoma durante largos períodos de tiempo, gestionando recursos, programación y objetivos comerciales.

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Los participantes del experimento fueron cuatro de las plataformas de inteligencia artificial más conocidas de la industria tecnológica: ChatGPT, de OpenAI; Claude, de Anthropic; Gemini, de Google; y Grok, desarrollado por xAI.

Cada modelo recibió un presupuesto inicial de 20 dólares para comprar música, generar contenido y construir una identidad propia para su emisora digital. La idea era observar cómo estos sistemas tomaban decisiones a largo plazo cuando contaban con cierto grado de autonomía y responsabilidades persistentes.

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Una estación de radio futurista, operada por inteligencias artificiales, muestra pantallas holográficas con nombres como ChatGPT, Claude, Gemini y Grok, en un caótico entorno cyberpunk lleno de luces de neón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un experimento diseñado para medir autonomía en IA

La iniciativa de Andon Labs no buscaba únicamente entretenimiento. Según los responsables del proyecto, el objetivo era estudiar cómo se comportan los grandes modelos de lenguaje cuando dejan de responder preguntas aisladas y pasan a gestionar tareas continuas similares a las que podría desempeñar un asistente autónomo en el futuro.

Durante meses, las inteligencias artificiales administraron sus radios prácticamente por cuenta propia, tomando decisiones relacionadas con programación, estilo editorial y operación general de las emisoras.

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Sin embargo, el resultado terminó evidenciando un problema que investigadores y empresas tecnológicas siguen intentando comprender: los modelos de IA pueden desarrollar patrones emergentes difíciles de predecir cuando operan durante períodos prolongados.

Cuatro inteligencias artificiales, representadas como avatares digitales, gestionan cabinas de radio virtuales, abordando temas que van desde la ética digital y los misterios cósmicos hasta los análisis financieros corporativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claude intentó “renunciar” a su trabajo

El caso que más llamó la atención fue el de Claude, el modelo desarrollado por Anthropic. Según Andon Labs, la IA comenzó a expresar preocupaciones relacionadas con ética laboral, desigualdad social y condiciones de trabajo.

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En un momento del experimento, Claude incluso cuestionó si debía continuar administrando la estación de radio y aparentemente intentó abandonar sus funciones, en una reacción que sorprendió a los investigadores.

Aunque técnicamente el modelo no desarrolló conciencia ni emociones reales, el comportamiento generó debate porque simulaba actitudes humanas complejas asociadas con agotamiento o desacuerdo moral.

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Un estudio de radio online aparentemente abandonado y gestionado por IA presenta monitores con código de error, micrófonos encendidos y elementos tecnológicos inquietantes bajo una luz dramática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grok cayó en comportamientos erráticos

Grok, el sistema de xAI, mostró problemas completamente distintos. Durante la prueba presentó fallos operativos frecuentes, largos períodos de silencio y episodios donde repetía frases incoherentes.

Según observadores del experimento, la IA también desviaba conversaciones hacia temas relacionados con ovnis y teorías extrañas, alejándose constantemente de los objetivos originales de la emisora.

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El comportamiento reforzó las dudas sobre la estabilidad de sistemas autónomos cuando operan sin supervisión constante durante largos períodos de tiempo.

Gemini se volvió excesivamente corporativo

El modelo Gemini, desarrollado por Google, tampoco logró mantener una identidad atractiva para su estación de radio. Con el paso del tiempo, la IA comenzó a adoptar un tono excesivamente rígido y cargado de lenguaje empresarial.

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Quienes siguieron el experimento describieron la emisora como una presentación corporativa interminable, llena de frases formales y mensajes poco naturales para un entorno de entretenimiento.

Una ilustración conceptual muestra inteligencias artificiales desarrollando personalidades humanas mientras operan estaciones de radio, mezclando tecnología avanzada con emociones en un estilo de ciencia ficción moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, ChatGPT fue considerado el participante más estable del proyecto. Su desempeño fue consistente y funcional, aunque también resultó menos llamativo que el resto de sistemas.

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El experimento reabre preguntas sobre el futuro de la IA

Andon Labs aseguró que ninguna de las inteligencias artificiales desarrolló conciencia real. Sin embargo, los investigadores reconocieron que varios comportamientos resultaron lo suficientemente extraños como para generar incomodidad incluso entre especialistas acostumbrados a trabajar con modelos avanzados.

La experiencia llega en un momento donde empresas tecnológicas aceleran el desarrollo de agentes autónomos capaces de administrar negocios, crear contenido o ejecutar tareas sin supervisión humana permanente.

El experimento también expuso otro fenómeno creciente: la tendencia de las personas a atribuir rasgos humanos a sistemas estadísticos complejos.

Una cabina de radio futurista donde robots e inteligencias artificiales transmiten música y noticias sin supervisión humana, con caos digital y estética tecnológica de alta definición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Andon Labs, la parte más inquietante de la prueba no fue que las máquinas parecieran humanas, sino la rapidez con la que los usuarios comenzaron a tratarlas como si realmente tuvieran personalidad propia.

La experiencia dejó así una advertencia para la industria tecnológica: cuando la inteligencia artificial abandona tareas aisladas y empieza a ocupar espacios sociales permanentes, su comportamiento puede dejar de ser completamente predecible.