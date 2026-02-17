El 67% de los latinoamericanos ya guarda sus datos en la nube, pero pocos los protegen

El almacenamiento en la nube se consolida en Latinoamérica, pero crecen los riesgos de seguridad

El almacenamiento en la nube se ha convertido en una práctica cotidiana para millones de usuarios en América Latina. Un reciente estudio de la empresa de ciberseguridad, Kaspersky, reveló que sorprendentemente el 67% de los latinoamericanos ya utiliza servicios en la nube para guardar fotos, contactos y conversaciones de su teléfono móvil.

Esta tendencia, que empezó como una solución para liberar espacio, hoy redefine la manera en que la región gestiona y comparte su información personal y profesional.

El principal motivo detrás de esta adopción masiva es la protección ante el robo o la pérdida del dispositivo: el 72% de los encuestados recurre a la nube como respaldo, mientras que un 56% la utiliza para optimizar el espacio en su teléfono o computadora.

El auge del almacenamiento en la nube impulsa nuevas prácticas y amenazas en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de una cultura de seguridad robusta, lo que expone a los usuarios a riesgos crecientes en un entorno cada vez más atractivo para los ciberdelincuentes.

El auge del almacenamiento en la nube y sus riesgos

A medida que la vida digital migra a la nube, los delitos informáticos también se intensifican. La información ya no depende solo del dispositivo físico, sino que circula por múltiples capas digitales, como cuentas de acceso, aplicaciones conectadas y dispositivos sincronizados.

Una sola brecha, como la pérdida de control de la cuenta, puede exponer grandes volúmenes de datos personales de forma simultánea.

Entre los riesgos más frecuentes se encuentran configuraciones inseguras, robo de credenciales mediante ataques de phishing, desconocimiento sobre la gestión de la seguridad en el hogar digital y errores humanos como el uso de contraseñas débiles, abrir enlaces maliciosos o descargar archivos infectados. Esta combinación convierte a la nube en un objetivo cada vez más atractivo para los cibercriminales.

Un gran problema por falta de protección de datos en la región

Casi 40% de quienes usan la nube no protegen sus datos, mientras el auge de servicios digitales y el desconocimiento aumentan la vulnerabilidad frente a los ciberdelincuentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de ciberseguridad también reveló una preocupante falta de conciencia sobre la seguridad en la nube: casi el 40% de los usuarios en América Latina no protege su información almacenada o no considera necesario hacerlo. Además, el 19% admite que no sabe cómo proteger sus datos y un 13% desconocía que la nube requiere medidas adicionales de seguridad.

La confianza en que el proveedor de servicios se encarga de toda la protección es una percepción errónea. La seguridad en la nube es responsabilidad compartida y, si no se aplican medidas básicas, los respaldos pueden estar en riesgo de accesos no autorizados o incluso de pérdida definitiva.

Consejos para proteger tu información en la nube

Para minimizar riesgos en el uso de la nube, los expertos recomiendan revisar de manera periódica los permisos de acceso y uso compartido, sobre todo en el caso de archivos y documentos sensibles. Esto garantiza que solo personas autorizadas puedan visualizar o modificar información importante.

También es fundamental cifrar los documentos más relevantes, como datos fiscales, médicos o financieros, para que permanezcan protegidos incluso si alguien logra acceder a la cuenta.

Revisar permisos, cifrar documentos, fortalecer contraseñas y activar la autenticación en dos pasos son pasos esenciales para reducir riesgos y aprovechar los beneficios del almacenamiento digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra recomendación clave es desconfiar de correos electrónicos o mensajes que soliciten credenciales, aunque aparenten provenir del proveedor de la nube. Muchos ataques de phishing comienzan con comunicaciones aparentemente legítimas que buscan engañar al usuario.

Además, se aconseja utilizar contraseñas fuertes y únicas para cada servicio en la nube, combinando letras, números y símbolos, y activar siempre la autenticación en dos pasos (2FA) para añadir una capa extra de seguridad.

Por último, instalar software de seguridad confiable en todos los dispositivos desde los que se accede a la nube es esencial para evitar accesos no autorizados y proteger la información personal ante posibles vulnerabilidades.

El auge del almacenamiento en la nube en América Latina responde a la necesidad de protección y facilidad de acceso, pero la falta de conciencia sobre su seguridad expone a millones de usuarios a amenazas crecientes. Adoptar prácticas seguras y asumir una actitud activa ante la protección de datos será clave para que la nube siga siendo un aliado confiable en la vida digital de la región.