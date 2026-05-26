¿Tu PC puede quedar bloqueada por hacer trampa en Valorant? Riot lanza nueva advertencia

Riot Games se pronuncia sobre jugadores de Valorant que hacen trampa. (Riot)

La más reciente actualización de seguridad de Valorant ha generado polémica entre jugadores que utilizan trampas dentro del popular shooter táctico de Riot Games. En los últimos días, usuarios vinculados a comunidades de “cheats” aseguraron que sus computadoras quedaron inutilizadas tras ser detectados por el sistema antitrampas del juego, lo que provocó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Ante la controversia, Riot Games salió a aclarar la situación y aseguró que su software de seguridad no daña computadoras ni componentes físicos. Sin embargo, la compañía confirmó que seguirá endureciendo sus medidas contra quienes utilicen herramientas ilegales para obtener ventajas dentro del videojuego.

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Qué ocurrió con la actualización de seguridad de Valorant

Según múltiples reportes publicados en foros y redes sociales, varios jugadores que utilizaban dispositivos o programas para hacer trampa comenzaron a experimentar problemas graves tras la última actualización de Vanguard, el sistema antitrampas de Riot Games que funciona a nivel núcleo dentro de Windows.

Valorant | Desarrollador: Riot Games | Distribuidor: Riot Games

Los usuarios afectados afirmaron que sus computadoras presentaban errores de funcionamiento después de iniciar Valorant. Algunos incluso aseguraron que, aun desinstalando el juego, el sistema operativo continuaba mostrando fallos o inestabilidad.

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En ciertos casos, los jugadores señalaron que tuvieron que reinstalar Windows o restaurar sus equipos a estado de fábrica para volver a utilizar sus PC con normalidad.

La situación tomó aún más relevancia cuando Riot Games publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter, donde se burlaba de los tramposos afectados. “Felicidades a los poseedores de un pisapapeles de 6 mil dólares”, escribió la compañía junto a una imagen relacionada con dispositivos utilizados para hacer trampas.

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Riot Games se burla de usuarios sus PC fueron afectados por el sistema antitrampas de Valorant.

La publicación generó reacciones divididas entre usuarios que celebraron las medidas contra los tramposos y otros que cuestionaron si el sistema de seguridad de Valorant podía afectar equipos legítimos.

Riot Games explica cómo funciona Vanguard

Tras las críticas y el aumento de rumores, Riot Games publicó una explicación detallada sobre el funcionamiento de su sistema de seguridad y negó que Vanguard destruya computadoras.

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La empresa aclaró que la imagen compartida no mostraba PC convencionales ni componentes normales, sino dispositivos de hardware diseñados específicamente para hacer trampa en Valorant mediante tecnología DMA, siglas de Direct Memory Access.

Estos dispositivos permiten acceder directamente a la memoria del sistema para manipular información del juego sin ser detectados fácilmente por programas antitrampas tradicionales.

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De acuerdo con Riot Games, la actualización más reciente activa funciones de seguridad ya presentes en sistemas modernos, como la Unidad de Gestión de Memoria de Entrada-Salida, conocida como IOMMU.

Riot Games revela cómo funciona su sistema de antitrampas.

Qué es IOMMU y por qué afecta a los dispositivos de trampas

Riot explicó que IOMMU es una función de seguridad integrada en sistemas operativos y placas modernas que restringe el acceso no autorizado a la memoria protegida.

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Cuando Vanguard detecta cuentas vinculadas con dispositivos DMA utilizados para hacer trampa, activa estas protecciones de seguridad para bloquear el acceso de esos aparatos al juego.

Según la empresa, el comportamiento observado por algunos tramposos es consecuencia directa de que los dispositivos ilegales continúan intentando acceder a zonas protegidas de la memoria, lo que provoca errores o inestabilidad en el sistema.

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“Este es el comportamiento esperado bajo IOMMU cuando se intentan leer memorias protegidas”, explicó Riot Games en su comunicado.

Valorant | Desarrollador: Riot Games | Distribuidor: Riot Games

La compañía insistió en que Vanguard no estropea computadoras, ni componentes, ni software de forma deliberada. El objetivo, aseguró, es impedir el funcionamiento de herramientas de trampa dentro de Valorant.

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Riot mantiene su postura contra los tramposos

Riot Games también confirmó que los usuarios pueden desactivar las medidas de seguridad implementadas por Vanguard. Sin embargo, hacerlo impide acceder a Valorant, ya que el sistema antitrampas es obligatorio para ejecutar el juego.

La empresa reafirmó además que continuará desarrollando nuevas medidas contra quienes utilizan software o hardware ilegal dentro de sus títulos competitivos.

La lucha contra las trampas se ha convertido en una de las principales prioridades para compañías enfocadas en juegos multijugador, especialmente en títulos competitivos como Valorant, donde el equilibrio y la experiencia de juego dependen directamente de mantener condiciones justas para todos los usuarios.

Con esta actualización, Riot deja claro que no planea reducir la presión sobre la escena de los tramposos, incluso si eso implica bloquear por completo dispositivos diseñados específicamente para vulnerar el sistema.