Eficiencia, riesgos y desafíos: la inteligencia artificial revoluciona los hospitales en Estados Unidos

Los asistentes digitales para historiales clínicos mejoran la eficiencia de los equipos médicos en centros hospitalarios estadounidenses (Imagen ilustrativa Infobae)

El debate sobre la inteligencia artificial médica se intensifica en hospitales de Estados Unidos, donde la integración de asistentes digitales para historiales clínicos y otras herramientas automatizadas transforma la rutina de médicos y enfermeros.

Según la revista TIME, la expectativa de mejorar la eficiencia convive con la preocupación por los posibles errores de la IA y su impacto en la calidad de la atención.

Crecimiento y expansión de la inteligencia artificial en hospitales

Actualmente, cerca de dos tercios de los médicos estadounidenses utilizan inteligencia artificial en alguna faceta de su trabajo diario, de acuerdo con una encuesta de la Asociación Médica Estadounidense de 2025 citada por TIME.

Centros como el Pittsburgh Trauma Medical Center y otras instituciones han implementado sistemas que agilizan procesos, automatizan la redacción de historiales y facilitan recomendaciones clínicas, con el objetivo de disminuir la carga administrativa y responder a la falta de personal.

El avance de la inteligencia artificial en la salud busca reducir la carga administrativa y enfrentar la escasez de personal médico en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impulso hacia la digitalización responde a la búsqueda de eficiencia hospitalaria y ahorro de tiempo tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes. Sin embargo, la rapidez con la que se han adoptado estas herramientas genera debate interno en múltiples hospitales, donde la urgencia tecnológica entra en tensión con la necesidad de cautela en entornos donde está en juego la vida de las personas.

Ventajas y aplicaciones prácticas de la IA médica

Las funciones de los asistentes digitales basados en inteligencia artificial han evolucionado considerablemente. TIME señala el uso de sistemas de transcripción automática que escuchan consultas médicas y producen resúmenes para los historiales clínicos.

Murali Doraiswamy, médico y profesor en la Universidad de Duke, indica que estos asistentes avanzados permiten a los médicos concentrarse más en los pacientes, sin la distracción de tomar notas. Sin embargo, puntualiza que el ahorro efectivo de tiempo por consulta es limitado, alcanzando apenas uno o dos minutos, ya que el profesional debe revisar y modificar los textos generados por la IA.

“No ahorra significativamente lo que denominamos ‘tiempo en pijama’, pero es una mejoría con potencial de avance”, explicó Doraiswamy, citado por TIME.

En New Mexico, Presbyterian Healthcare Services ha probado GW RhythmX, un asistente digital que organiza y resume el historial clínico del paciente antes de la consulta, evitando que el médico deba repasar meses de información y resultados de laboratorio.

Los asistentes digitales con inteligencia artificial revolucionan el registro de historiales clínicos en la atención médica moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lori Walker, directora de información médica de Presbyterian, destaca que el sistema puede sugerir soluciones a problemas médicos complejos. Por ejemplo, ante una herida infectada en un paciente alérgico a varios antibióticos, la IA ofreció una alternativa de tratamiento de forma inmediata, cuando antes era necesario consultar a un especialista, lo que podía tomar entre 24 y 48 horas.

La inteligencia artificial médica también se utiliza en hospitales universitarios. Sudheesha Perera, residente de segundo año en la Escuela de Medicina de Yale, afirma a TIME que emplea modelos de lenguaje validados para aclarar dudas médicas, una tarea que antes requería consultar manuales o buscar en internet. Añade que estos asistentes digitales colaboran en la programación y el análisis de datos clínicos, acelerando el trabajo en laboratorios de investigación cardiovascular.

Errores, riesgos y advertencias del personal sanitario

A medida que se amplían las aplicaciones de la inteligencia artificial en hospitales, también crecen las advertencias sobre sus errores de automatización y los riesgos asociados. TIME recoge el testimonio de Michelle Gutierrez Vo, enfermera y presidenta de la California Nurses Association, quien relata que hace tres años su hospital intentó sustituir la evaluación de los gestores de casos por un sistema automatizado.

El resultado fue que el asistente digital cometió múltiples fallos, como recomendar el alta temprana de un paciente oncológico cuya estancia prevista era de un mes, proponiendo su egreso en dos o tres días.

La serie "The Pitt" ilustra la preocupación del personal sanitario ante la presión de atender más pacientes con menos profesionales cualificados debido a la inteligencia artificial (Warrick Page/MAX)

Para Gutierrez Vo, no solo aumentan los riesgos para los pacientes, sino que la gestión hospitalaria se vuelve más costosa y compleja. Sostiene que “una y otra vez, la implementación o el uso de la inteligencia artificial ha resultado ser peor y más cara”, según declaró a TIME. Una encuesta reciente reveló que dos tercios de los enfermeros sindicalizados consideran que la inteligencia artificial perjudica al personal y pone en peligro la seguridad de los pacientes.

El temor a que la automatización se utilice para reducir costos y exigir mayor productividad sin mejoras salariales es compartido por otros testimonios recogidos por TIME y dramatizados en la serie The Pitt. Los trabajadores expresan que la presión por atender a más pacientes con menos personal cualificado, y el reemplazo del juicio clínico humano por algoritmos, podrían agravar la fatiga laboral y comprometer la seguridad.

Dilemas éticos y desafíos en la formación médica

El avance de la inteligencia artificial médica plantea desafíos en la ética profesional y la educación de los médicos. Existe el temor de que una excesiva dependencia de la tecnología reduzca las habilidades clínicas esenciales para manejar situaciones imprevistas o críticas.

El diseño de la inteligencia artificial médica debe priorizar el apoyo a la toma de decisiones clínicas, más que reemplazar la experiencia profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sudheesha Perera comparte esta inquietud y afirma que, en circunstancias límite, como un fallo tecnológico o un ciberataque, la pericia médica es insustituible. “Cuando el paciente se deteriora rápidamente frente a tus ojos, necesitas tener el conocimiento claro. Una herramienta de inteligencia artificial es demasiado lenta en esos momentos”, explica el residente de Yale a TIME.

La formación médica también comienza a adaptarse. Perera contribuye en la creación de un programa educativo que enseña a futuros médicos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial con criterio, subrayando la importancia de desarrollar juicio profesional antes de delegar decisiones esenciales a los sistemas automáticos.

Por su parte, Murali Doraiswamy considera que el diseño futuro de la inteligencia artificial debe orientarse a fortalecer el pensamiento crítico y la autonomía profesional, no a suplantarlos por respuestas automáticas.