Spotify gana demanda por USD 322 millones contra sitio pirata

El operador anónimo del sitio no presentó defensa, lo que llevó a la corte a fallar en su contra. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Spotify ha obtenido una contundente victoria judicial contra Anna’s Archive, un sitio de piratería musical que fue condenado a pagar 322 millones de dólares tras extraer y publicar gran parte del catálogo de la plataforma de streaming.

El fallo, emitido por un tribunal federal de Nueva York, también beneficia a tres grandes discográficas y marca un capítulo clave en la lucha contra la piratería digital en la industria musical.

Spotify y discográficas logran condena millonaria contra Anna’s Archive

El reciente fallo judicial a favor de Spotify, Universal Music Group, Warner Music Group y Sony Music Entertainment llega tras meses de disputa legal con Anna’s Archive, una biblioteca clandestina que a finales del año pasado aseguró haber extraído casi todo el contenido musical de Spotify.

Spotify ha obtenido una contundente victoria judicial contra Anna’s Archive, un sitio de piratería musical. REUTERS/Dado Ruvic

El operador anónimo del sitio no presentó defensa, lo que llevó a la corte a fallar en su contra tanto por infracción de derechos de autor como por incumplimiento de contratos, según lo informado por Engadget.

Aunque las empresas inicialmente habrían reclamado una suma mucho mayor —hasta 13 billones de dólares—, la indemnización final de 322 millones de dólares representa un golpe significativo para el sitio pirata.

De ese total, 300 millones de dólares corresponden a Spotify, que calculó daños a razón de 2.500 dólares por cada uno de los 120 mil archivos de música extraídos y publicados. El resto de la compensación será distribuido entre los tres sellos discográficos demandantes.

De ese total, 300 millones de dólares corresponden a Spotify. (Europa Press)

La operación de Anna’s Archive y la reacción de Spotify

Anna’s Archive proclamó en diciembre haber extraído metadatos de 256 millones de pistas y archivos de audio de 86 millones de canciones, presentando su actividad como una iniciativa de preservación digital. Sin embargo, Spotify detectó la brecha y procedió a desactivar las cuentas involucradas.

A principios de enero, tanto la plataforma de streaming como las discográficas presentaron una demanda confidencial y lanzaron acciones para interrumpir la infraestructura del sitio antes de que pudiera distribuir más material.

El tribunal ha ordenado ahora a Anna’s Archive la destrucción de todas las copias de obras extraídas de Spotify. No obstante, la ejecución de esta orden enfrenta varios desafíos. Los responsables del sitio siguen en el anonimato y la web ha demostrado capacidad para reactivarse bajo nuevos dominios, lo que complica la aplicación efectiva de la sentencia.

La resolución judicial reafirma la postura de Spotify y de las principales discográficas en defensa de los derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la cifra final de la indemnización es considerablemente menor a la que originalmente se exigía, el caso representa un hito en la batalla de la industria musical contra la piratería en internet. El veredicto no solo implica una sanción económica elevada, sino que obliga a la eliminación de los archivos pirateados, aunque el cumplimiento de esta medida queda en entredicho debido a la naturaleza clandestina de Anna’s Archive.

La resolución judicial reafirma la postura de Spotify y de las principales discográficas en defensa de los derechos de autor y la protección de los catálogos digitales frente a acciones de extracción y reproducción no autorizada.

Las estrategias actuales para robar música online

Aunque servicios como Spotify y Apple Music surgieron para reducir la piratería al facilitar el acceso legal a la música, la piratería digital no ha desaparecido; simplemente ha adoptado nuevas formas, adaptándose a los avances tecnológicos. Hoy, las prácticas ilegales ya no se basan en programas de descarga como Ares o Napster, sino en técnicas más sofisticadas que desafían los sistemas de protección de las plataformas de streaming.

El fallo, emitido por un tribunal federal de Nueva York, marca un capítulo clave en la lucha contra la piratería digital en la industria musical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos más extendidos en la actualidad es el conocido como stream-ripping. Este sistema permite a los usuarios capturar el audio mientras se reproduce en la plataforma, eludiendo las barreras de protección de derechos digitales (DRM).

A través de sitios web, extensiones o programas especializados, el audio transmitido se convierte en archivos descargables, como MP3 o FLAC, simulando una reproducción legítima cuando en realidad se está obteniendo una copia.

Otra modalidad que afecta directamente a los ingresos de las plataformas es el uso de aplicaciones modificadas. En este caso, desarrolladores alteran la versión oficial gratuita de la app, sobre todo en Android, y distribuyen estas versiones alteradas a través de webs de terceros.

Uno de los métodos más extendidos en la actualidad es el conocido como stream-ripping. (Imagen ilustrativa Infobae)

Así, los usuarios pueden obtener características similares a una cuenta Premium, como la ausencia de anuncios y saltos ilimitados de canciones, sin abonar la suscripción.

Un tercer método frecuente es el robo y reventa de cuentas Premium. Mediante filtraciones de datos, delincuentes acceden a credenciales de usuarios reales y toman control de sus cuentas pagas. Luego, revenden ese acceso en mercados ilegales, foros o grupos de mensajería, ofreciendo el servicio a un coste mucho menor que el precio original.