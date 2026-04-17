Tecno

Spotify gana demanda por USD 322 millones contra sitio pirata

Anna’s Archive proclamó en diciembre haber extraído metadatos de 256 millones de pistas y archivos de audio de 86 millones de canciones

Guardar
El operador anónimo del sitio no presentó defensa, lo que llevó a la corte a fallar en su contra. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO
El operador anónimo del sitio no presentó defensa, lo que llevó a la corte a fallar en su contra. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Spotify ha obtenido una contundente victoria judicial contra Anna’s Archive, un sitio de piratería musical que fue condenado a pagar 322 millones de dólares tras extraer y publicar gran parte del catálogo de la plataforma de streaming.

El fallo, emitido por un tribunal federal de Nueva York, también beneficia a tres grandes discográficas y marca un capítulo clave en la lucha contra la piratería digital en la industria musical.

Spotify y discográficas logran condena millonaria contra Anna’s Archive

El reciente fallo judicial a favor de Spotify, Universal Music Group, Warner Music Group y Sony Music Entertainment llega tras meses de disputa legal con Anna’s Archive, una biblioteca clandestina que a finales del año pasado aseguró haber extraído casi todo el contenido musical de Spotify.

Spotify ha obtenido una contundente victoria judicial contra Anna’s Archive, un sitio de piratería musical. REUTERS/Dado Ruvic
Spotify ha obtenido una contundente victoria judicial contra Anna’s Archive, un sitio de piratería musical. REUTERS/Dado Ruvic

El operador anónimo del sitio no presentó defensa, lo que llevó a la corte a fallar en su contra tanto por infracción de derechos de autor como por incumplimiento de contratos, según lo informado por Engadget.

Aunque las empresas inicialmente habrían reclamado una suma mucho mayor —hasta 13 billones de dólares—, la indemnización final de 322 millones de dólares representa un golpe significativo para el sitio pirata.

De ese total, 300 millones de dólares corresponden a Spotify, que calculó daños a razón de 2.500 dólares por cada uno de los 120 mil archivos de música extraídos y publicados. El resto de la compensación será distribuido entre los tres sellos discográficos demandantes.

De ese total, 300 millones de dólares corresponden a Spotify. (Europa Press)
De ese total, 300 millones de dólares corresponden a Spotify. (Europa Press)

La operación de Anna’s Archive y la reacción de Spotify

Anna’s Archive proclamó en diciembre haber extraído metadatos de 256 millones de pistas y archivos de audio de 86 millones de canciones, presentando su actividad como una iniciativa de preservación digital. Sin embargo, Spotify detectó la brecha y procedió a desactivar las cuentas involucradas.

A principios de enero, tanto la plataforma de streaming como las discográficas presentaron una demanda confidencial y lanzaron acciones para interrumpir la infraestructura del sitio antes de que pudiera distribuir más material.

El tribunal ha ordenado ahora a Anna’s Archive la destrucción de todas las copias de obras extraídas de Spotify. No obstante, la ejecución de esta orden enfrenta varios desafíos. Los responsables del sitio siguen en el anonimato y la web ha demostrado capacidad para reactivarse bajo nuevos dominios, lo que complica la aplicación efectiva de la sentencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La resolución judicial reafirma la postura de Spotify y de las principales discográficas en defensa de los derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la cifra final de la indemnización es considerablemente menor a la que originalmente se exigía, el caso representa un hito en la batalla de la industria musical contra la piratería en internet. El veredicto no solo implica una sanción económica elevada, sino que obliga a la eliminación de los archivos pirateados, aunque el cumplimiento de esta medida queda en entredicho debido a la naturaleza clandestina de Anna’s Archive.

La resolución judicial reafirma la postura de Spotify y de las principales discográficas en defensa de los derechos de autor y la protección de los catálogos digitales frente a acciones de extracción y reproducción no autorizada.

Las estrategias actuales para robar música online

Aunque servicios como Spotify y Apple Music surgieron para reducir la piratería al facilitar el acceso legal a la música, la piratería digital no ha desaparecido; simplemente ha adoptado nuevas formas, adaptándose a los avances tecnológicos. Hoy, las prácticas ilegales ya no se basan en programas de descarga como Ares o Napster, sino en técnicas más sofisticadas que desafían los sistemas de protección de las plataformas de streaming.

Un mazo sobre documentos de la Corte Suprema, con el título 'COX COMMUNICATIONS RULING'. Un icono de nota musical flota, y un tribunal está borroso al fondo.
El fallo, emitido por un tribunal federal de Nueva York, marca un capítulo clave en la lucha contra la piratería digital en la industria musical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos más extendidos en la actualidad es el conocido como stream-ripping. Este sistema permite a los usuarios capturar el audio mientras se reproduce en la plataforma, eludiendo las barreras de protección de derechos digitales (DRM).

A través de sitios web, extensiones o programas especializados, el audio transmitido se convierte en archivos descargables, como MP3 o FLAC, simulando una reproducción legítima cuando en realidad se está obteniendo una copia.

Otra modalidad que afecta directamente a los ingresos de las plataformas es el uso de aplicaciones modificadas. En este caso, desarrolladores alteran la versión oficial gratuita de la app, sobre todo en Android, y distribuyen estas versiones alteradas a través de webs de terceros.

IA - música - canciones - tecnología - 31 de marzo
Uno de los métodos más extendidos en la actualidad es el conocido como stream-ripping. (Imagen ilustrativa Infobae)

Así, los usuarios pueden obtener características similares a una cuenta Premium, como la ausencia de anuncios y saltos ilimitados de canciones, sin abonar la suscripción.

Un tercer método frecuente es el robo y reventa de cuentas Premium. Mediante filtraciones de datos, delincuentes acceden a credenciales de usuarios reales y toman control de sus cuentas pagas. Luego, revenden ese acceso en mercados ilegales, foros o grupos de mensajería, ofreciendo el servicio a un coste mucho menor que el precio original.

Temas Relacionados

SpotifyAnna’s ArchiveMúsicaPirateríaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Estas son las tres nuevas funciones para aprovechar el modo IA en Google Chrome

Google busca mejorar la productividad al permitir organizar y analizar información de manera más eficiente en el navegador

Estas son las tres nuevas funciones para aprovechar el modo IA en Google Chrome

Ofertas de trabajo falsas en Google: la nueva trampa por correo electrónico que debes evitar

El correo invita a agendar una llamada a través de un enlace sospechoso, empleando recursos clásicos de las estafas digitales

Ofertas de trabajo falsas en Google: la nueva trampa por correo electrónico que debes evitar

Call of Duty: Mobile estrena su temporada 4 con Godzilla y Kong, nuevos modos, eventos y más

El evento Godzilla x Kong permite desbloquear skins y armas inspiradas en los titanes de Monsterverse

Call of Duty: Mobile estrena su temporada 4 con Godzilla y Kong, nuevos modos, eventos y más

Por qué la era digital no ha matado a la fotografía impresa

Las fotos impresas garantizan la conservación de recuerdos familiares que pueden pasar de generación en generación

Por qué la era digital no ha matado a la fotografía impresa

¿Quieres saber si la persona es real? Así te cuida Grindr con inteligencia artificial

La plataforma implementa soluciones como Taken on Grindr, que verifica si una imagen fue capturada directamente desde la cámara de la app

¿Quieres saber si la persona es real? Así te cuida Grindr con inteligencia artificial
DEPORTES
El mensaje de respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego de la prueba especial que realizó a bordo del Alpine

El mensaje de respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego de la prueba especial que realizó a bordo del Alpine

Rechazó a la selección de Chile, le dicen el “pibe de las rabonas” y llevó a Argentina a la final del Mundial Sub 17

San Lorenzo vence a Deportivo Cuenca y lidera el Grupo D de la Copa Sudamericana

La historia detrás de la compra de Lionel Messi de un club español: qué lo motivó y cuáles son sus objetivos

Asistencia, gol y grave lesión para Mateo Retegui en Arabia Saudita: será operado en Italia

TELESHOW
El duro descargo de Lola Latorre tras los dichos de Cinthia Fernández: “Ella intenta involucrarme en situaciones ajenas”

El duro descargo de Lola Latorre tras los dichos de Cinthia Fernández: “Ella intenta involucrarme en situaciones ajenas”

Las fotos de la exclusiva luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: playas de ensueño y bungalows en el Caribe

El pase de factura de Daniela Celis a Nick Sícaro tras los primeros rumores de romance: “No soy una más de nadie”

Stephanie Demner recordó junto a su abuela una anécdota de su infancia: "Nos llevamos como veinte prendas"

Solange Abraham reveló qué hizo cuando su exmarido le confesó su homosexualidad

INFOBAE AMÉRICA

Pakistán confirmó gestiones para una nueva ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán, pero sin fecha definida

Pakistán confirmó gestiones para una nueva ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán, pero sin fecha definida

El régimen de Irán es “cautelosamente optimista” ante una segunda ronda de negociaciones con Washington

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reanudaron sus relaciones con Venezuela tras más de seis años de ruptura

Cae movimiento de contenedores en puertos panameños en el primer trimestre

Trabajadores y jubilados venezolanos pidieron a Estados Unidos mediar por salarios dignos y una transición democrática