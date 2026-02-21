WhatsApp con el modo Año Nuevo Chino: qué es y cómo activarlo

Fondos temáticos del Año Nuevo Chino en WhatsApp permiten personalizar los chats con imágenes de linternas rojas, dragones y símbolos tradicionales de la festividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo Año Nuevo Chino en WhatsApp permite personalizar la apariencia de la aplicación para celebrar esta festividad tradicional.

Los usuarios pueden crear fondos temáticos para los chats, enviar tarjetas de felicitación, realizar consultas a través de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la app, así como diseñar stickers, grabar notas de voz y generar listas de difusión.

Es relevante señalar que el modo Año Nuevo Chino no constituye una función oficial de WhatsApp, sino un conjunto de ajustes y personalizaciones que cada usuario puede aplicar para adaptar la aplicación a sus preferencias.

La herramienta Meta AI en WhatsApp facilita la creación de tarjetas digitales con mensajes de prosperidad y buenos augurios para compartir durante el Año Nuevo Chino. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo crear fondos de chats con IA en WhatsApp

El paso a paso para crear un fondo de chats con inteligencia artificial en WhatsApp por el modo Año Nuevo Chino es el siguiente:

Abre la aplicación móvil de WhatsApp. Dirígete a ‘Ajustes’ y luego a ‘Chats’. Selecciona ‘Tema predeterminado del chat’. Elige ‘Crear con IA’. Añade una descripción relacionada con el Año Nuevo Chino. Pulsa el ícono de confirmación.

Algunos prompts que puedes utilizar para obtener imágenes originales y alusivas al Año Nuevo Chino son:

“Linternas rojas flotando en el cielo nocturno durante el Año Nuevo Chino”

“Ilustración de un dragón chino rodeado de fuegos artificiales”

“Paisaje festivo con faroles y decoración tradicional china”

“Escena familiar celebrando el Año Nuevo Chino con símbolos de prosperidad”

“Estilo artístico con elementos del zodíaco chino y destellos dorados”

Los usuarios pueden diseñar y descargar stickers alusivos al Año Nuevo Chino, como fuegos artificiales y caracteres chinos, para animar sus conversaciones. (WhatsApp)

Estos prompts permiten generar fondos personalizados adaptando la aplicación al espíritu del Año Nuevo Chino.

Lo recomendable es que los prompts sean cortos y precisos para optimizar la interpretación de la inteligencia artificial.

Cómo hacer consultar sobre el Año Nuevo Chino en WhatsApp

Para realizar consultas en Meta AI sobre el Año Nuevo Chino, basta con abrir la aplicación móvil de WhatsApp y pulsar el ícono del círculo azul para iniciar un chat con el asistente.

Algunas preguntas útiles para Meta AI son:

¿Cuál es el significado del Año Nuevo Chino y sus símbolos?

¿Qué tradiciones están asociadas a esta celebración?

¿Qué colores se recomiendan utilizar durante el Año Nuevo Chino?

¿Cuáles son las fechas exactas del Año Nuevo Chino en 2026?

¿Qué regalos son típicos para intercambiar durante la festividad?

WhatsApp ofrece la opción de actualizar la imagen de perfil y los estados con motivos festivos, reflejando el espíritu del Año Nuevo Chino en la plataforma. (WhatsApp)

Cómo crear tarjetas con Meta AI

Los usuarios también pueden crear tarjetas personalizadas para el Año Nuevo Chino 2026 directamente desde Meta AI en WhatsApp. Solo es necesario iniciar un chat con el asistente y solicitar la generación de tarjetas temáticas, eligiendo entre imágenes tradicionales, mensajes de buenos deseos o símbolos propios de la celebración.

Meta AI ofrece diferentes opciones de diseño y permite adaptar los textos, facilitando el envío de saludos originales a familiares y amigos. Todo el proceso se realiza dentro de la aplicación, sin requerir servicios o programas adicionales.

Qué otras configuraciones hacer en WhatsApp para activar el modo Año Nuevo Chino

Además de interactuar con Meta AI para activar el modo Año Nuevo Chino en WhatsApp, los usuarios pueden realizar otras acciones como:

Stickers temáticos: Descargar o crear paquetes de stickers con motivos tradicionales, linternas, fuegos artificiales y otros símbolos distintivos de esta celebración para personalizar las conversaciones.

El modo Año Nuevo Chino permite enviar notas de voz personalizadas con saludos y música tradicional, integrando elementos culturales en la comunicación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imágenes de perfil y estados : Actualizar la foto de perfil y los estados de WhatsApp con imágenes y mensajes de prosperidad o buenos augurios para el nuevo año.

Notas de voz personalizadas: Grabar saludos o frases propias del Año Nuevo Chino, añadir efectos de sonido típicos como tambores o música tradicional china y compartirlos en los chats.

Para quiénes es el modo Año Nuevo Chino en WhatsApp

El modo Año Nuevo Chino en WhatsApp está dirigido a usuarios que desean personalizar su experiencia en la aplicación durante esta festividad.

Es ideal para quienes celebran el Año Nuevo Chino o tienen interés en la cultura oriental, permitiendo crear fondos temáticos, enviar tarjetas y stickers alusivos, y compartir mensajes festivos. Esta opción facilita expresar buenos deseos y mantener vivas las tradiciones en el entorno digital.