Cómo activar en WhatsApp el modo Caballo de Fuego por el Año Nuevo Chino

El modo Caballo de Fuego en WhatsApp permite personalizar la apariencia de la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo Caballo de Fuego en WhatsApp por el Año Nuevo Chino permite personalizar la apariencia de la aplicación para celebrar esta festividad.

Los usuarios pueden crear fondos temáticos para los chats, enviar tarjetas de felicitación, hacer consultas a través de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la app, así como diseñar stickers, grabar notas de voz y crear listas de difusión.

Es importante tener en cuenta que el modo Caballo de Fuego no es una función oficial de WhatsApp, sino un conjunto de ajustes y personalizaciones que puedes aplicar para adaptar la aplicación según tus preferencias.

Los usuarios deben ingresar un prompt corto para que Meta AI genere la imagen. (WhatsApp)

Cómo crear un fondo de chats con IA en WhatsApp

El paso a paso para crear un fondo de chats con IA en WhatsApp por el modo Caballo de Fuego es el siguiente:

Abre la aplicación móvil de WhatsApp. Dirígete a ‘Ajustes’ y luego a ‘Chats’. Ve a ‘Tema predeterminado del chats’. Seleccionar ‘Crear con IA’. Añadir la descripción referente a la imagen de un caballo de fuego Pulsar el ícono de confirmación.

Algunos prompts que puedes utilizar referentes al Caballo de Fuego son:

Meta AI permite a los usuarios crear imágenes, realizar consultas, entre otras acciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Caballo de fuego galopando bajo un cielo estrellado con tonos rojos y dorados”

“Ilustración de un caballo envuelto en llamas naranjas y doradas, celebrando el Año Nuevo Chino”

“Caballo mítico hecho de fuego con fondo de linternas chinas”

“Escena festiva de un caballo de fuego rodeado de fuegos artificiales rojos”

“Caballo de fuego estilizado con detalles tradicionales chinos y destellos dorados”

Estos prompts te ayudarán a generar fondos originales y temáticos para tus chats en WhatsApp, adaptando la aplicación al espíritu del Año Nuevo Chino.

Lo ideal es que los prompts sean cortos y precisos para que la IA los pueda comprender. (WhatsApp)

Cómo hacer consultar en Meta AI sobre el Caballo de Fuego

Para hacer consultas en Meta AI sobre el Caballo de Fuego y el Año Nuevo Chino, basta con que abras la aplicación móvil de WhatsApp y pulse el ícono del círculo azul para iniciar un chat con esta inteligencia artificial.

Algunos prompts que puedes usar para las consultas son:

¿Cuál es el significado del Caballo de Fuego en el Año Nuevo Chino?

¿Qué tradiciones están asociadas al Año del Caballo de Fuego?

¿Qué colores se recomiendan usar durante el Año del Caballo de Fuego?

¿Cuáles son las fechas exactas del Año Nuevo Chino en 2026?

¿Qué regalos son típicos para intercambiar en el Año del Caballo de Fuego?

Cómo crear tarjetas del Año Nuevo Chino 2026 en WhatsApp

Los usuarios tienen la posibilidad de crear tarjetas personalizadas para el Año Nuevo Chino 2026 directamente desde Meta AI en WhatsApp.

Meta AI puede resolver consultas referentes al Año Nuevo Chino. (WhatsApp)

Solo deben iniciar un chat con el asistente y pedir la generación de tarjetas temáticas, eligiendo entre imágenes del caballo de fuego, mensajes de buenos deseos o símbolos tradicionales de la celebración.

Meta AI brinda distintas opciones de diseño y permite adaptar los textos, lo que facilita enviar saludos originales a familiares y amigos. Todo el proceso se lleva a cabo dentro de la aplicación, sin requerir servicios o programas adicionales.

Qué más se puede hacer con el modo Caballo de Fuego en WhatsApp

Además de interactuar con Meta AI para activar el modo Caballo de Fuego en WhatsApp, los usuarios pueden hacer:

Stickers temáticos: Descarga o crea paquetes de stickers con motivos del caballo de fuego, linternas chinas, fuegos artificiales y otros símbolos típicos de la festividad para darle un toque especial a tus conversaciones.

Imágenes de perfil y estados: Actualiza tu foto de perfil y los estados de WhatsApp con imágenes del caballo de fuego y mensajes de prosperidad o buenos augurios para el nuevo año.

Notas de voz personalizadas: Graba saludos o frases propias del Año Nuevo Chino, añade efectos de sonido tradicionales como tambores o música china y compártelos en tus chats.