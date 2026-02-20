Tecno

YouTube lanza su app oficial para Apple Vision Pro: cómo descargarla y qué funciones incluye

Hasta el momento, los usuarios de estas gafas solo podían acceder a YouTube mediante Safari, lo que impedía utilizar funciones como las descargas sin conexión

YouTube ha presentado una app
YouTube ha presentado una app exclusiva para las gafas Apple Vision Pro, que permite acceder a la plataforma sin necesidad de usar Safari. (Apple)

YouTube ha lanzado una aplicación exclusiva para las gafas Apple Vision Pro, permitiendo a los usuarios acceder a todo el contenido de la plataforma sin depender de Safari.

Hasta ahora, quienes utilizaban estas gafas debían ver YouTube a través del navegador, lo que limitaba funciones como las descargas sin conexión, esenciales para viajes o entornos sin acceso a internet.

La nueva app permite disfrutar tanto de los videos estándar como de YouTube Shorts en una pantalla virtual con tamaño de cine y en un entorno completamente inmersivo.

La aplicación ofrece acceso a
La aplicación ofrece acceso a videos estándar y YouTube Shorts en una pantalla virtual tipo cine y un entorno inmersivo. (Apple)

Entre las novedades, destaca una pestaña Espacial que facilita el descubrimiento de videos en formatos 3D, VR180 y 360 grados. Además, para quienes cuentan con los modelos más recientes de Apple Vision Pro con chip M5, la aplicación admite reproducción en 8K, lo que representa una mejora.

Los usuarios también pueden interactuar con la aplicación visionOS mediante controles gestuales, como ajustar el tamaño de las ventanas o desplazarse por los videos, optimizando así la experiencia de uso.

YouTube ha presentado su aplicación para Apple Vision Pro casi dos años después del lanzamiento de las gafas. Al momento de su llegada al mercado, plataformas como Disney+, Amazon Prime Video, Paramount y Peacock ya contaban con sus propias aplicaciones nativas para este dispositivo.

La app ya puede descargarse desde la App Store de visionOS y es compatible tanto con los modelos que integran el chip M2 como con aquellos equipados con el chip M5.

Está disponible en la App
Está disponible en la App Store de visionOS y funciona con los modelos que tienen chip M2 y M5. (Apple)

Qué características tienen las gafas Apple Vision Pro

Algunas de las principales caracterísiticas de las gafas Apple Vision Pro son:

  • El Apple Vision Pro funciona gracias a visionOS, un sistema operativo construido macOS, iOS y iPadOS.
  • La interfaz es tridimensional y se controla de manera intuitiva con los ojos, las manos y la voz. Los usuarios pueden navegar mirando las apps, seleccionar juntando los dedos, deslizar girando la muñeca, escribir usando el teclado virtual o dictando, y controlar funciones rápidas con Siri.
  • Los sonidos ambientales se adaptan según la hora del día y ayudan a concentrarse o reducir distracciones en lugares concurridos.
El Apple Vision Pro opera
El Apple Vision Pro opera con visionOS, un sistema basado en macOS, iOS y iPadOS. REUTERS/Mike Blake/File Photo
  • Las apps dejan de estar limitadas por una pantalla: pueden colocarse en cualquier lugar y tamaño, facilitando el trabajo colaborativo y la multitarea. Hay compatibilidad con más de un millón de apps de iOS y iPadOS, además de un App Store exclusivo para experiencias espaciales.
  • Es compatible con herramientas como Fantastical, Freeform, JigSpace, Microsoft 365 y Slack. También permite usar teclado y trackpad Magic y conectar la Mac como una pantalla virtual 4K privada y portátil.
  • Cada ojo recibe más píxeles que en una TV 4K. Se puede ver contenido en Apple TV+, Disney+ y otros servicios en una pantalla virtual de hasta 30 metros de ancho, con soporte para HDR y más de 150 películas en 3D.
Permite ver contenido de Apple
Permite ver contenido de Apple TV+, Disney+ y otros servicios en una pantalla virtual de hasta 30 metros, con HDR y más de 150 películas en 3D. REUTERS/Caroline Chia
  • El formato Apple Immersive Video permite ver grabaciones 8K en 180 grados con Audio Espacial, y disfrutar de experiencias interactivas como Encounter Dinosaurs.
  • En juegos, hay acceso a más de 250 títulos en Apple Arcade, incluidos NBA 2K24 Arcade Edition y Sonic Dream Team. Los nuevos juegos espaciales aprovechan la capacidad del dispositivo para transformar el entorno de juego.
  • El dispositivo permite capturar y revivir recuerdos con fotos y videos espaciales, donde el Audio Espacial y la visualización inmersiva transportan al usuario al momento vivido. Las panorámicas se expanden para envolver completamente la visión.
El Apple Vision Pro integra
El Apple Vision Pro integra tecnología micro OLED con 23 millones de píxeles en dos pantallas, Audio Espacial avanzado y seguimiento ocular preciso mediante cámaras y LED invisibles. (Apple)
  • FaceTime aprovecha el espacio tridimensional, representando a los participantes a escala real y con audio direccional. El usuario aparece como una Persona, una representación espacial que muestra en tiempo real sus expresiones faciales y movimientos de manos, compatible con apps como Zoom, Cisco Webex y Microsoft Teams.
  • El Apple Vision Pro utiliza tecnología micro OLED con 23 millones de píxeles en dos pantallas, un sistema avanzado de Audio Espacial y seguimiento ocular de alta precisión mediante cámaras y LED invisibles.
  • El sistema Optic ID reconoce el iris para autenticación y pagos, y la información de seguimiento ocular es completamente privada.

