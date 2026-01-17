Tecno

OpenAI lanza suscripción de bajo precio para ChatGPT en todo el mundo

OpenAI lanzó ChatGPT Go, una suscripción global de bajo costo que incluye anuncios en el chat, una medida que divide opiniones

Guardar
ChatGPT GO es la nueva
ChatGPT GO es la nueva modalidad de suscripción que ofrece OpenAI.

La empresa de inteligencia artificial OpenAI anunció el lanzamiento global de ChatGPT Go, un nuevo plan de suscripción de bajo costo para su popular chatbot. Esta opción, dirigida a quienes utilizaban la versión gratuita, introduce una novedad controvertida: la inclusión de anuncios dentro del chat, una decisión que genera debate en distintos ámbitos.

El plan ChatGPT Go surge tras un periodo de prueba limitado a ciertos países. Ahora, la suscripción está disponible en todo el mundo por un precio mensual de USD 8, con diferencias regionales: en Sudamérica se ofrece a USD 6 y en Europa a €10. El objetivo de OpenAI es ofrecer una alternativa intermedia entre la versión sin costo y el plan premium ChatGPT Plus, cuyo abono mensual se mantiene en USD 20.

ChatGPT Go amplía los límites de uso frente al plan gratuito. Los usuarios disponen de diez veces más mensajes, mayor capacidad para subir archivos y una generación de imágenes más generosa. Todo este rendimiento se apoya en el modelo GPT-5.2 Instant, diseñado para responder con rapidez y adaptado a tareas cotidianas.

FILE PHOTO: OpenAI logo is
FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Asimismo, la empresa asegura una mejora en la memoria y el contexto de las conversaciones, lo que permite diálogos más extensos sin que el sistema pierda información relevante.

La principal polémica radica en la introducción de publicidad en el chat. OpenAI confirmó que los anuncios aparecerán al final de ciertas respuestas cuando el sistema detecta que un producto o servicio es pertinente para la conversación.

Esta estrategia, habitual en servicios de streaming, representa un cambio notable al tratarse de una herramienta de productividad y no de ocio. El impacto de esta medida es particularmente relevante para quienes buscan una experiencia limpia y sin distracciones al usar chatbots.

FILE PHOTO: ChatGPT logo is
FILE PHOTO: ChatGPT logo is seen in this illustration taken, January 22, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para quienes desean evitar cualquier tipo de publicidad, OpenAI mantiene la suscripción a ChatGPT Plus sin anuncios. Este plan, además de eliminar la publicidad, ofrece acceso a modelos más avanzados como GPT-5.2 Thinking, orientado a tareas complejas de escritura, análisis o razonamiento profundo.

Por encima de este nivel, la compañía dispone de ChatGPT Pro, pensado para profesionales y empresas que requieren el máximo rendimiento y acceso anticipado a nuevas funciones.

La llegada de ChatGPT Go reconfigura la oferta de la compañía y plantea interrogantes sobre el valor de los modelos de suscripción con anuncios. Para estudiantes, creadores de contenido ocasionales o usuarios que superan los límites de la versión gratuita, el nuevo plan puede resultar atractivo.

Para quienes emplean ChatGPT de forma diaria, el costo mensual de USD 8 representa una cifra razonable. No obstante, la presencia de anuncios en un servicio de pago introduce una experiencia diferente, más cercana a la de las plataformas de contenido que a la de una herramienta profesional.

La estrategia de OpenAI apunta a ampliar su base de usuarios y monetizar sus servicios en un mercado cada vez más competitivo. Al ofrecer un acceso más económico y potenciar el alcance de ChatGPT, la compañía busca consolidar su posición en el sector de la inteligencia artificial aplicada al consumo masivo. Los próximos meses permitirán observar si la introducción de anuncios en planes pagos modifica la percepción y el uso de la herramienta por parte de sus usuarios.

Temas Relacionados

ChatgptOpenaiInteligencia artificialChatbotLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Pidió un Nokia en el 2010 y luego de 16 años se lo entregaron: hoy el celular vale una fortuna

El colapso de los servicios logísticos y la inestabilidad política del país del comprador impidieron que pudiera recibir el teléfono durante una década

Pidió un Nokia en el

Pagar con los ojos ya es una realidad: así funciona el primer sistema de pagos con iris

La propuesta busca eliminar fricciones en el pago digital y anticipa un escenario en el que autorizar una compra sea tan simple como mirar el importe

Pagar con los ojos ya

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

Ranking de animes: los 10

Aplicaciones congeladas en Windows 11: cómo cerrarlas cuando no responden

Existen atajos de teclado y comandos del sistema que facilitan el cierre de apps bloqueadas en segundos, incluso cuando la interfaz deja de reaccionar por completo

Aplicaciones congeladas en Windows 11:

Por qué tus fotos acuáticas salen mal: cuatro errores recurrentes al usar el smartphone

Errores comunes al usar el smartphone para tomar fotos bajo el agua provocan imágenes oscuras, sin contraste y con colores distorsionados

Por qué tus fotos acuáticas
DEPORTES
Pese al gol del Cuti

Pese al gol del Cuti Romero, Tottenham perdió en el final ante West Ham y agudizó su mal momento en la Premier League

Faustino Oro tuvo una gran actuación en Países Bajos y rescató un empate valioso ante el mejor jugador del certamen

Crece la tensión en Real Madrid: el video que expuso el dolor de Vinicius Jr. en medio de los silbidos de reprobación

La estrella de Fórmula 1 que puso a la venta su exclusiva Ferrari

Murió el periodista Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis

TELESHOW
La foto romántica que eligió

La foto romántica que eligió Martín Pepa para saludar a Pampita por su cumpleaños: “Reina”

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo: los detalles

Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli en medio de rumores de separación

Murió la cantante Marikena Monti, pionera del café concert

Graciela Borges fue a ver a Fátima Florez y la emocionó hasta las lágrimas: “Mi admiración es total”

INFOBAE AMÉRICA

En qué lugar de la

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema

Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial

“El régimen caerá, así ocurre con las dictaduras a lo largo de la historia”, afirma Jafar Panahi sobre el futuro de Irán