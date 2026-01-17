OpenAI lanza suscripción de bajo precio para ChatGPT en todo el mundo

ChatGPT GO es la nueva modalidad de suscripción que ofrece OpenAI.

La empresa de inteligencia artificial OpenAI anunció el lanzamiento global de ChatGPT Go, un nuevo plan de suscripción de bajo costo para su popular chatbot. Esta opción, dirigida a quienes utilizaban la versión gratuita, introduce una novedad controvertida: la inclusión de anuncios dentro del chat, una decisión que genera debate en distintos ámbitos.

El plan ChatGPT Go surge tras un periodo de prueba limitado a ciertos países. Ahora, la suscripción está disponible en todo el mundo por un precio mensual de USD 8, con diferencias regionales: en Sudamérica se ofrece a USD 6 y en Europa a €10. El objetivo de OpenAI es ofrecer una alternativa intermedia entre la versión sin costo y el plan premium ChatGPT Plus, cuyo abono mensual se mantiene en USD 20.

ChatGPT Go amplía los límites de uso frente al plan gratuito. Los usuarios disponen de diez veces más mensajes, mayor capacidad para subir archivos y una generación de imágenes más generosa. Todo este rendimiento se apoya en el modelo GPT-5.2 Instant, diseñado para responder con rapidez y adaptado a tareas cotidianas.

FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Asimismo, la empresa asegura una mejora en la memoria y el contexto de las conversaciones, lo que permite diálogos más extensos sin que el sistema pierda información relevante.

La principal polémica radica en la introducción de publicidad en el chat. OpenAI confirmó que los anuncios aparecerán al final de ciertas respuestas cuando el sistema detecta que un producto o servicio es pertinente para la conversación.

Esta estrategia, habitual en servicios de streaming, representa un cambio notable al tratarse de una herramienta de productividad y no de ocio. El impacto de esta medida es particularmente relevante para quienes buscan una experiencia limpia y sin distracciones al usar chatbots.

FILE PHOTO: ChatGPT logo is seen in this illustration taken, January 22, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para quienes desean evitar cualquier tipo de publicidad, OpenAI mantiene la suscripción a ChatGPT Plus sin anuncios. Este plan, además de eliminar la publicidad, ofrece acceso a modelos más avanzados como GPT-5.2 Thinking, orientado a tareas complejas de escritura, análisis o razonamiento profundo.

Por encima de este nivel, la compañía dispone de ChatGPT Pro, pensado para profesionales y empresas que requieren el máximo rendimiento y acceso anticipado a nuevas funciones.

La llegada de ChatGPT Go reconfigura la oferta de la compañía y plantea interrogantes sobre el valor de los modelos de suscripción con anuncios. Para estudiantes, creadores de contenido ocasionales o usuarios que superan los límites de la versión gratuita, el nuevo plan puede resultar atractivo.

Para quienes emplean ChatGPT de forma diaria, el costo mensual de USD 8 representa una cifra razonable. No obstante, la presencia de anuncios en un servicio de pago introduce una experiencia diferente, más cercana a la de las plataformas de contenido que a la de una herramienta profesional.

La estrategia de OpenAI apunta a ampliar su base de usuarios y monetizar sus servicios en un mercado cada vez más competitivo. Al ofrecer un acceso más económico y potenciar el alcance de ChatGPT, la compañía busca consolidar su posición en el sector de la inteligencia artificial aplicada al consumo masivo. Los próximos meses permitirán observar si la introducción de anuncios en planes pagos modifica la percepción y el uso de la herramienta por parte de sus usuarios.