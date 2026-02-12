El salto digital de Hispanoamérica: cómo la IA pasó de ser un mito a una herramienta cotidiana en solo 6 años

La adopción de inteligencia artificial en México y Argentina supera el promedio global, impulsando a Hispanoamérica como referente digital en IA: Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica

Pocos años separan a Hispanoamérica de un salto digital que la posiciona como referente mundial en inteligencia artificial. Las cifras de adopción de IA en la región superan el promedio global y revelan un fenómeno irreversible: la tecnología dejó de ser un concepto futurista para convertirse en herramienta cotidiana. México y Argentina lideran la tendencia, impulsados por una juventud nativa digital y una cultura tecnológica en expansión.

Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, habló en exclusiva con Infobae sobre la tercera edición del informe global “Our Life with AI”, que se realizó con Ipsos y que entregó datos únicos de los últimos años.

Factores que impulsan la adopción de IA en México y Argentina

Las tasas de adopción de inteligencia artificial alcanzaron el 66% en México y el 65% en Argentina, superando notablemente el promedio global. Esta tendencia, confirmada por el estudio de Ipsos, señala un cambio de paradigma: la IA se ha integrado en la vida diaria de millones de latinoamericanos.

La juventud nativa digital y la unificación lingüística potencian el liderazgo de Hispanoamérica en el mercado global de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El fenómeno responde a un optimismo pragmático propio de la región. En México, los niveles de confianza en la IA rozan el 70%, muy por encima del escepticismo presente en otras partes del mundo”. Este clima de aceptación se ve favorecido por una ventaja demográfica significativa: la edad promedio de la población en Hispanoamérica es de 31 años, considerablemente menor que la de Europa (44 años) o Estados Unidos (39 años). Este segmento joven es mayoritariamente nativo digital y se interesa más por la utilidad inmediata de la tecnología que por sus fundamentos abstractos.

Según Noreña, Hispanoamérica se ha posicionado como la tercera región mundial en descargas de IA generativa, capturando hasta el 20 % del mercado global, pese a representar solo el 8% de la población mundial. La unificación lingüística y cultural de 450 millones de personas constituye una ventaja competitiva, facilitando el entrenamiento y despliegue de modelos, en contraste con la fragmentación de otros mercados. Esta madurez digital implica que la región no solo consume tecnología, sino que la utiliza para democratizar el acceso a oportunidades.

¿Cómo transforma la IA la manera de aprender y adquirir conocimiento en Hispanoamérica?

La llegada de la inteligencia artificial ha marcado un punto de inflexión comparable al impacto que tuvo la irrupción de internet o el teléfono móvil. Según la visión de Sundar Pichai, CEO de Google, se vive una transición histórica: del paradigma mobile-first (centrado en dispositivos móviles) al AI-first (centrado en inteligencia artificial). Este cambio redefine la forma en que las personas procesan la información y desarrollan nuevas habilidades.

Gemini de Google transforma la educación al actuar como un tutor personalizado que fomenta el pensamiento crítico y la autonomía intelectual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento humano, sino que amplía sus capacidades. Herramientas como Gemini ofrecen la posibilidad de potenciar lo aprendido, procesar información con mayor velocidad y analizar múltiples fuentes de manera simultánea. El enfoque deja de ser la simple memorización de datos para convertirse en la conexión de ideas y el ejercicio del pensamiento crítico.

En este contexto, la IA actúa como un tutor personalizado. A través del aprendizaje guiado, estas plataformas exigen una participación activa y fomentan la curiosidad. Ofrecen habilidades educativas avanzadas, acompañando al usuario en la construcción de un entendimiento profundo y duradero, en lugar de proveer respuestas automáticas o superficiales.

La verdadera revolución educativa reside en la capacidad de “aprender a aprender”.

¿Qué nuevas responsabilidades enfrentan las empresas tecnológicas ante la integración de la IA en la educación?

La expansión de la inteligencia artificial en la vida cotidiana exige una redefinición de las responsabilidades de las empresas tecnológicas. Ya no basta con facilitar el acceso a la información: el reto es asegurar que la tecnología impulse el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo.

Google ha adoptado un enfoque integral (“full stack approach”), donde la investigación, los modelos, los productos y la infraestructura se potencian mutuamente. Actualmente, siete plataformas clave (incluyendo Google Search, Chrome, YouTube, Gmail, Google Play Store, Google Maps y Android) emplean Gemini, alcanzando a más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Esta escala otorga a la empresa una responsabilidad mayor: priorizar la seguridad, la privacidad y la confiabilidad de las fuentes.

Las empresas tecnológicas asumen nuevas responsabilidades al priorizar la seguridad, la ética y la confiabilidad en el desarrollo de inteligencia artificial

El desarrollo de la IA en Google se caracteriza por su audacia, pero también por un compromiso riguroso con el uso responsable. La empresa actúa como “el adulto en la sala”, manteniendo estándares éticos y técnicos elevados desde los primeros avances en machine learning hasta la eficiencia energética de sus infraestructuras. Por ejemplo, los chips de Google ahora son 30 veces más eficientes que en sus primeras versiones y los centros de datos han reducido sus emisiones en un 12 % en 2024, incluso con mayor demanda eléctrica.

En el ámbito educativo, Gemini se posiciona como un entrenador personal de estudio y una herramienta aliada tanto para estudiantes como para docentes. Su funcionalidad busca evitar soluciones rápidas: desglosa problemas complejos, integra recursos visuales y fomenta la comprensión real de los contenidos.

¿Dónde está hoy la mayor brecha en Hispanoamérica: acceso o uso crítico de la tecnología?

La infraestructura tecnológica continúa siendo el pilar fundamental para mejorar la conectividad en Hispanoamérica. Según la vicepresidenta de Google, en los últimos años, la región ha avanzado con la implementación de cables submarinos como Monet, Tannat, Curie y Firmina, y la construcción del cable Humboldt, que unirá Sudamérica con Asia. Además, existen centros de datos en Chile y un nuevo proyecto en Uruguay con una inversión de $850 millones.

La llegada de Gemini 3 en 2025, consolida el enfoque multimodal de Google, integrando texto, imágenes y audio en todas sus plataformas.

En cuanto al acceso, las barreras se han reducido drásticamente. Actualmente, cualquier persona con un teléfono móvil puede aprovechar las capacidades que ofrece la inteligencia artificial. El verdadero reto reside en la capacitación: aprovechar la tecnología requiere formación específica y el desarrollo de talento local.

Por este motivo, Google impulsa programas de becas y nuevas suscripciones para democratizar el acceso a herramientas avanzadas de IA. En 2024, la empresa otorgó 120.000 becas en países como México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. También ha lanzado la suscripción Google AI Plus a bajo costo en varios países, permitiendo el acceso a funcionalidades avanzadas como edición de imágenes y videos, y acceso gratuito por un año a Google AI Pro para estudiantes universitarios.

¿Qué cambio estructural representa Gemini dentro del ecosistema de Google en 2025?

La llegada de Gemini 3 en 2025 marcó el inicio de una era de inteligencia artificial donde los modelos de Google son “multimodales” desde su origen, capaces de interpretar texto, imágenes y audio de forma simultánea, y poseen una capacidad de memoria sobresaliente. Gemini no funciona como un servicio aislado, sino como el “cerebro” unificado detrás de cada uno de los productos de Google.

El enfoque de punta a punta (“full stack approach”) permite que la investigación, los modelos y la infraestructura se retroalimenten, haciendo de Gemini mucho más que un simple chatbot. Se trata de un asistente multimodal integrado en plataformas utilizadas por más de 2.000 millones de personas, como Android, Gmail y el propio Buscador de Google.

Google impulsa la innovación responsable en inteligencia artificial mediante la colaboración público-privada y la transparencia en la gestión de contenidos generados por IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance disruptivo es la transición hacia agentes de IA verdaderamente activos. En lugar de ser herramientas pasivas, estos sistemas se convierten en colaboradores con autonomía y razonamiento, capaces de ejecutar tareas complejas en tiempo real. Por ejemplo, pueden gestionar reservaciones, coordinar agendas y enviar notificaciones automáticamente, mostrando una integración profunda con el día a día de los usuarios.

Google proyecta que, en 2026, la expansión de sus modelos fundacionales girará en torno a tres ejes: mayor inteligencia, desarrollo de agentes autónomos y personalización avanzada. Esta estrategia busca transformar la experiencia digital, llevando la resolución de problemas y la interacción con la tecnología a un nivel completamente nuevo.

¿Cómo equilibra Google la innovación y la regulación en el desarrollo de IA?

Google sostiene que la inteligencia artificial es demasiado relevante para dejarla sin regulación, pero igual de importante para evitar una regulación inadecuada que frene la innovación. La empresa promueve una regulación equilibrada: impulsar la innovación responsable, enfocarse en resultados tangibles, proteger los derechos de autor, mejorar la capacitación de las agencias públicas y buscar una alineación internacional en las normativas.

Acá es importante lo que Noreña explica, el compromiso de Google se basa en el desarrollo responsable y ético de la tecnología, guiado por principios claros de IA. La prioridad está en maximizar los beneficios para la sociedad, identificando y enfrentando los desafíos, y siempre anteponiendo la seguridad y la ética frente a intereses comerciales.

En la práctica, Google utiliza la inteligencia artificial para combatir prácticas nocivas, como la generación de contenido falso. Implementa sistemas para detectar y bloquear estos contenidos a gran escala, garantiza la transparencia en los datos generados por IA mediante pruebas rigurosas e incorpora marcas de agua en imágenes y videos producidos con Gemini.

Además, cualquier usuario de Gemini puede comprobar si una imagen fue creada por la IA de Google. Los modelos están diseñados para evitar sesgos políticos y ofrecer múltiples perspectivas, aunque se reconoce que la perfección no existe y el perfeccionamiento es un proceso continuo basado en el feedback de los usuarios.

Adriana Noreña cree que herramientas como NotebookLM democratizan la educación en Hispanoamérica al ofrecer resúmenes y audios, mitigando riesgos y ampliando las oportunidades de aprendizaje.

¿Qué riesgos y oportunidades surgen con el uso cognitivo de herramientas como NotebookLM en Hispanoamérica?

El despliegue de herramientas como NotebookLM permite transformar documentos extensos y complejos como expedientes legales, estudios científicos o textos académicos en formatos accesibles, como audios o resúmenes, en cuestión de segundos. Para Hispanoamérica, donde la educación es el principal motor de adopción de IA, esto equivale a contar con un tutor personalizado que facilita la investigación y el aprendizaje.

Uno de los riesgos asociados al avance de la IA es la aparición de respuestas inexactas o “alucinaciones”. Sin embargo, NotebookLM mitiga este peligro mediante el anclaje directo a las fuentes: es posible indicarle que responda solo en base a los documentos cargados, citando siempre el origen de cada dato. Así, el usuario controla el universo de información que la IA utiliza, delimitando su alcance y asegurando la trazabilidad de los contenidos.

El reto principal es humano y no técnico. Lejos de atrofiar el pensamiento crítico, la propuesta de Google es que estas herramientas potencian la capacidad de indagar y analizar. Al eliminar la carga del procesamiento mecánico o la simple memorización, los usuarios pueden enfocarse en comprender a fondo y conectar ideas.

El verdadero riesgo radica en el “uso perdido”: desaprovechar la oportunidad de cerrar brechas de conocimiento por no informarse, capacitarse o ejercitarse en el uso de estas tecnologías, lo que genera una especie de “FOMO” (fear of missing out) frente a las posibilidades aún inexploradas.