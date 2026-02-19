¿Qué es el pharming? Así funciona la ciberamenaza que engaña incluso a los usuarios más cuidadosos

Pharming: el ciberataque silencioso que roba datos sin que lo notes y cómo protegerte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo digital, incluso los usuarios más precavidos pueden ser víctimas de amenazas sofisticadas. Una de las más peligrosas y difíciles de detectar es el pharming, una técnica de ciberataque que redirige el tráfico web legítimo hacia sitios falsos sin que la víctima lo note.

El objetivo es robar información confidencial como contraseñas, datos bancarios o credenciales personales. A diferencia de otras estafas, el pharming puede afectar a cualquiera, incluso si no ha hecho clic en enlaces sospechosos o descargado archivos extraños.

La importancia de este ataque radica en su capacidad para eludir la vigilancia del usuario. Es posible escribir correctamente la dirección de un sitio web y, aun así, terminar en una copia fraudulenta preparada para robar tus datos. Por eso, entender cómo funciona el pharming y cómo protegerse es crucial en la era de la ciberseguridad.

¿Cómo funciona el pharming?

El pharming se basa en manipular la forma en que tu dispositivo traduce las direcciones web (como www.Infobae.com) a direcciones IP numéricas que entienden las computadoras. Existen dos tipos principales de ataque:

Pharming por virus: los ciberdelincuentes instalan malware en tu equipo que modifica el archivo “hosts”, responsable de dirigir las solicitudes web. Así, aunque escribas la dirección real de tu banco, el sistema te lleva a un sitio falso pero visualmente idéntico al original. El usuario puede ver la URL correcta y hasta el candado de seguridad, lo que hace que el engaño sea casi imposible de detectar.

Pharming por servidor comprometido: En este caso, los atacantes manipulan los servidores DNS (Domain Name System) que convierten las direcciones web en IPs. Si un servidor DNS es atacado, puede redirigir a miles de usuarios a páginas falsas al mismo tiempo, sin que deban tener ningún virus en su dispositivo.

Cómo identificar un ataque de pharming

Detectar el pharming no es fácil, pero algunas pistas pueden ayudar:

El sitio web se ve diferente a lo habitual , con cambios en colores, tipografía o logos.

No aparece el candado HTTPS , o el certificado parece sospechoso.

El navegador va más lento de lo normal.

Aparecen alertas de seguridad inesperadas.

Recibes notificaciones de cargos extraños o inicios de sesión no reconocidos.

Ante cualquiera de estos indicios, lo recomendable es no ingresar más información, cerrar el navegador, analizar el equipo con antivirus, cambiar todas las contraseñas y revisar los movimientos bancarios.

Cómo protegerse del pharming

Protegerse frente al pharming requiere una combinación de buenas prácticas y herramientas de ciberseguridad:

Mantén el sistema operativo, el navegador y el software de seguridad actualizados .

Verifica el certificado HTTPS y el candado antes de ingresar datos sensibles.

Descarga programas solo de sitios oficiales y desconfía de ofertas demasiado buenas para ser ciertas.

Utiliza contraseñas únicas y robustas para cada servicio , y considera un gestor de contraseñas.

Activa la autenticación en dos pasos siempre que sea posible.

Usa una VPN premium que ofrezca funciones avanzadas, como servidores DNS propios y protección frente a amenazas.

Cuál es la diferencia entre el pharming y el phishing

Aunque ambos buscan robar datos personales, el phishing requiere que el usuario interactúe con un enlace falso, generalmente recibido por correo o mensaje. El pharming, en cambio, puede engañar a usuarios que no han cometido ningún error, ya que la manipulación ocurre a nivel del sistema o de servidores externos. El alcance del pharming puede ser masivo y las señales de alerta son mucho más sutiles

El pharming es efectivo porque no depende de la acción del usuario: puede engañar a cualquiera, incluso si navega con prudencia y atención. Los atacantes perfeccionan sus técnicas para replicar sitios web originales y burlar controles de seguridad, por lo que la prevención y la vigilancia son esenciales.

La mejor defensa es mantener el software actualizado, adoptar hábitos de navegación seguros y utilizar herramientas que refuercen la protección de los datos personales, como una VPN y la autenticación multifactor. Estar informado y atento es clave para evitar ser víctima de uno de los ataques más sofisticados del cibercrimen actual.