GTA Online lanza bonificaciones, recompensas y eventos especiales por el Año Nuevo lunar

GTA Online presentó bonificaciones para motociclistas, recompensas dobles y eventos del Año Nuevo lunar. (YouTube: Rockstar Games)

Grand Theft Auto (GTA) Online anunció nuevas bonificaciones para los jugadores que utilicen motocicletas dentro del juego, recompensas dobles y eventos especiales por el Año Nuevo lunar.

Los usuarios podrán incorporarse al mundo clandestino de Open Road en GTA Online, acceder a descuentos en fábricas de dinero falsificado, recibir mayores ganancias en contratos de sede, trabajos y desafíos del club, así como obtener beneficios adicionales en ventas a dealers y otras actividades.

Qué beneficios trae GTA Online para los motociclistas

Dentro del universo de GTA Online, los motociclistas obtienen el doble de recompensas en contratos de sede, trabajos y desafíos del club, así como en las ventas de dinero falsificado durante toda la semana.

En GTA Online, los motociclistas reciben doble recompensa en contratos, trabajos y ventas de dinero falsificado. (GTA Online)

Los jugadores pueden comenzar a producir dinero falso en su propia fábrica de dinero falsificado y personalizarla con mejoras y modificaciones, aprovechando un descuento del 40% en estos ítems hasta el 25 de febrero.

Además, el mercado negro se intensifica en el contexto del juego: al vender el suministro de sustancias ilícitas a los dealers, los motociclistas recibirán el doble de GTA$ durante esta semana.

Qué descuentos trae GTA Online

Varios vehículos y servicios de GTA Online cuentan con 30% de descuento, entre ellos:

Western Company Cargobob Jetsam (helicóptero)

Western Company Cargobob (helicóptero)

Canis Terminus (todoterreno)

Camioneta HVY Insurgent (todoterreno)

Vapid Caracara (todoterreno)

Vapid Retinue Mk II (deportivo clásico)

Vapid Slamtruck (servicios)

Al vender sustancias ilícitas a dealers, los motociclistas obtienen el doble de GTA$ esta semana. (GTA Online)

Declasse Walton L35 Stock (todoterreno)

Ocelot Jugular (deportivo)

Declasse Drift Tampa (deportivo)

Vulcar Nebula Turbo (deportivo clásico)

Dinka Jester clásico (deportivo)

En el inventario de la camioneta de armamento se destacan el rifle militar con un 40% de descuento y la escopeta de combate, disponible con un 30% de descuento exclusivo para miembros de GTA+. También están disponibles el rifle de combate, lanzador teledirigido, ametralladora, bat de béisbol (gratis), bombas adhesivas, bombas molotov y minas de proximidad.

Cuáles son los eventos de Año Nuevo lunar de GTA Online

Los eventos especiales por el Año Nuevo lunar en GTA Online incluyen actividades temáticas y recompensas destacadas.

El Año Nuevo lunar en GTA Online trae actividades temáticas y premios especiales. (GTA Online)

Los jugadores pueden celebrar el Año del Caballo participando en las carreras acrobáticas del evento, decoradas con faroles flotantes y con recompensas de triple GTA$ y RP, que se multiplican hasta seis veces para miembros de GTA+.

Al completar dos carreras acrobáticas, se obtiene un premio adicional de GTA$ 100.000 como parte del desafío semanal.

Quienes jueguen en cualquier momento hasta el 4 de marzo recibirán gratis la camiseta Año del Caballo roja en GTA Online, ideal para visitar The Diamond Casino & Resort y atraer buena fortuna.

En todos los estudios de tatuajes de la ciudad están disponibles gratuitamente tatuajes de caballos, y en Máscaras de cine Vespucci, en el paseo de Vespucci Beach, se pueden reclamar máscaras de caballo sin costo hasta el 4 de marzo.

Una reunión de personajes clave de los Street Dealers, incluyendo figuras asociadas a Vince Staples, se celebra en un ambiente sombrío dentro de Grand Theft Auto Online. (GTA Online)

Además, los jugadores pueden buscar por todo Los Santos los coleccionables Yuanbao, que otorgan GTA$ y RP al encontrarlos, y una bonificación de GTA$ 88.888 si se localizan los 36 disponibles.

En qué se diferencia GTA Online del resto de versiones del juego

GTA Online se diferencia de las demás versiones de la saga Grand Theft Auto por su enfoque exclusivamente multijugador en línea, que permite a los usuarios interactuar en tiempo real dentro de un mundo abierto compartido.

A diferencia de las entregas tradicionales, como GTA V, donde el modo historia se centra en misiones individuales y una narrativa fija, GTA Online ofrece una experiencia dinámica con actualizaciones constantes, eventos temporales, desafíos semanales y la posibilidad de formar equipos, competir o colaborar con otros jugadores de todo el mundo.

El progreso y la personalización del personaje, la adquisición de propiedades y vehículos, y la variedad de actividades —desde golpes y carreras hasta negocios criminales— convierten aGTA Online en un universo en expansión.