Así son los nuevos trabajos en GTA V: desde repartir periódicos hasta rescatar gatos

GTA Online sumó oficios como bombero, operador de montacargas y repartidor de periódicos en su nueva actualización. (Rockstar Games)

La última actualización de GTA Online, el modo multijugador de GTA V, ha ampliado las posibilidades laborales en Los Santos, sumando una variedad de oficios para quienes buscan algo más que la vida criminal habitual.

Desde combatir incendios y rescatar gatos hasta cargar paquetes o repartir periódicos, los jugadores ahora pueden sumarse a la llamada “gig economy” virtual y recibir recompensas dobles por su esfuerzo, al menos hasta el 4 de febrero.

Nuevos oficios para todos los gustos

Rockstar Games incorporó tres nuevas actividades conocidas como Odd Jobs, que se suman a las ya existentes y permiten a los jugadores explorar roles cotidianos dentro del universo de GTA V. A continuación, un repaso por estas novedosas experiencias:

Bombero: Unirse al Departamento de Bomberos de Los Santos abre la puerta a misiones que van más allá de apagar llamas. Los jugadores pueden neutralizar fugas de gas e incluso rescatar felinos atrapados en la ciudad. Cuanto más rápido se atienda cada llamado, mayor será la paga. Durante esta primera semana, la recompensa por cada misión completada se duplica, tanto en dinero del juego (GTA$) como en puntos de reputación (RP).

Completar misiones de bombero permite atender emergencias y ganar más GTA$ y puntos de reputación. (Rockstar Games)

Operador de Montacargas: El almacén de Alpha Mail, cerca del aeropuerto de Los Santos (LSIA), necesita ayuda para cargar y mover paquetes. Como operador de montacargas, la tarea consiste en recoger palets y colocarlos en la cinta transportadora, una labor que también paga el doble de recompensas durante la semana. Los interesados pueden dirigirse al edificio de Alpha Mail y, al completar cinco cargas exitosas, obtendrán el atuendo Forklift Certified Outfit.

Repartidor de Periódicos: En Los Santos, la prensa escrita sigue vigente. El periódico local, Los Santos Meteor, busca repartidores para distribuir ejemplares entre sus lectores. Los jugadores pueden aceptar esta ruta de reparto en Strawberry y obtener el doble de GTA$ y RP por cada entrega realizada. La actividad implica recorrer la ciudad y asegurar que los periódicos lleguen a destino, consolidando el rol de los medios tradicionales en el universo del juego.

Recompensas dobles y variedad de empleos

Además de los nuevos trabajos, el resto de los Odd Jobs legales y legítimos en GTA Online también otorgan recompensas dobles esta semana.

Entre ellos se encuentran tareas como entregar medicamentos para QuickiePharm, realizar entregas seguras para Bobcat Security y Gruppe Sechs, o repartir pizzas para Pizza This… Cada una de estas actividades ofrece opciones para quienes prefieren alejarse del crimen y explorar otras formas de ganarse la vida en Los Santos.

La actualización también trajo descuentos en vehículos y mejoras técnicas para crear misiones personalizadas. (Rocsktar Games)

Quienes completen cinco repartos de pizza obtendrán la camiseta Pizza This… Tee y un bono semanal triple de GTA$300,000. Además, la motocicleta Pegassi Pizza Boy se encuentra disponible de manera gratuita en Southern San Andreas Super Autos por tiempo limitado.

Para quienes prefieren el transporte público, el trabajo de taxista también otorga el doble de recompensas, y al completar cinco tipos distintos de Odd Jobs, los jugadores recibirán la camisa Downtown Cab Co. Revere Collar Shirt.

La actualización también trae descuentos del 30% en varios vehículos útiles para estos oficios, como el Brute Stockade, el Bobcat Security Stockade y el Vapid Taxi, disponibles en Warstock Cache & Carry.

Las nuevas actividades conocidas como Odd Jobs ofrecen recompensas dobles hasta el 4 de febrero. (Rockstarintel)

Más opciones, más realismo

La introducción de estos nuevos trabajos no solo amplía las actividades disponibles en GTA Online, sino que acerca la experiencia del juego a la vida real, permitiendo a los jugadores probar diferentes roles y recibir incentivos por su desempeño. La actualización incluye también mejoras técnicas, como ajustes en las opciones de niveles de búsqueda dentro del Mission Creator, brindando más flexibilidad para crear misiones personalizadas.

Con estas novedades, GTA Online refuerza su propuesta de mundo abierto, donde la rutina cotidiana y la acción criminal conviven, y cada jugador puede elegir su propio camino en Los Santos.