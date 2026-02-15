El clásico Grotti Itali debuta en GTA Online con bonificaciones y sorpresas por tiempo limitado

El nuevo Grotti Itali Classic llega a GTA Online con eventos y bonificaciones tecnológicas - Rockstar Games

El universo de GTA Online se renueva esta semana con el lanzamiento del esperado Grotti Itali Classic, que llega acompañado de una oleada de recompensas especiales y contenido exclusivo por tiempo limitado.

El deportivo clásico, inspirado en los modelos más emblemáticos de los años ochenta, ya se encuentra disponible en Legendary Motorsport y promete convertirse en el nuevo favorito de los coleccionistas y aficionados a la velocidad en Los Santos. Según confirmó Rockstar Games, el Itali Classic incorpora además el inhibidor de fijación de misiles con tecnología Imani, tanto para los talleres de agencia como para las mansiones de miembros de GTA+.

La actualización se enmarca en las celebraciones del Año Nuevo lunar, que introducen desafíos, objetos y eventos temáticos en el mundo virtual. De acuerdo con la información difundida por Rockstar Games, los jugadores podrán participar en la nueva carrera acrobática del derbi de Señora, ambientada en el desierto de Grand Señora, donde los deportivos potenciados con óxido nitroso compiten bajo fuegos artificiales.

Durante las próximas dos semanas, tanto esta como otras carreras acrobáticas del evento ofrecen triple GTA$ y RP, con beneficios aún mayores para los miembros de GTA+.

Recompensas temáticas y objetos exclusivos

Hasta el 4 de marzo, quienes se conecten a GTA Online podrán desbloquear la camiseta Año del caballo roja, un artículo que simboliza salud y prosperidad en la cultura asiática, según la propia desarrolladora.

Además, todos los salones de tatuajes de la ciudad ofrecen tatuajes de caballo gratuitos, mientras que en Vespucci Beach se pueden obtener máscaras de caballo sin coste. Rockstar Games detalló que completar la colección de 36 Yuanbaos, distribuidos por Los Santos, otorga recompensas adicionales en GTA$ y RP.

La modalidad No te pases de la raya (Dúo) regresa como parte de las series Adversario, otorgando triple de GTA$ y RP hasta el 18 de febrero. Los jugadores que participen podrán sumar a su garaje la Nagasaki Shotaro, una motocicleta futurista, con un descuento del 50 % en Legendary Motorsport. La compañía subrayó que estos eventos buscan incentivar la participación y la competición entre los usuarios de la plataforma.

La propuesta de Rockstar Games combina vehículos clásicos, sistemas de protección avanzados y actividades digitales, consolidando la plataforma como referente de innovación y entretenimiento en línea

Golpe a Cayo Perico y bonificaciones para ejecutivos

Rockstar Games informó que durante esta semana aumentan las posibilidades de encontrar el diamante rosa en el Golpe a Cayo Perico, uno de los botines más codiciados del juego. Aquellos que reúnan a su equipo en el servidor oficial de Discord y vinculen sus cuentas de Rockstar Games pueden obtener una recompensa de 500.000 GTA$.

Este incentivo se suma a los habituales desafíos del popular golpe, que sigue siendo uno de los contenidos más jugados de la plataforma.

Para el segmento ejecutivo, la actualización trae multiplicadores de hasta cuatro veces las recompensas habituales en trabajos VIP y de jefe, además de salarios para socios y escoltas.

Las oficinas de ejecutivo y sus mejoras cuentan con un 40 % de descuento, y quienes completen el reto semanal como socios o escoltas recibirán un pago extra de 100.000 GTA$ y la blazer San Valentín.

Rockstar Games suma el Grotti Itali Classic, el inhibidor de misiles Imani y coleccionables temáticos, promoviendo la innovación y la competencia mediante eventos y bonificaciones para toda la comunidad

Los eventos por el Día de San Valentín también ocupan un lugar destacado en la agenda de GTA Online. Solo por iniciar sesión hasta el 18 de febrero, los usuarios obtienen gratis el enterizo San Valentín. El champán se ofrece sin coste en todos los clubes nocturnos, y la ropa temática de San Valentín, junto a los clásicos Albany Roosevelt y Roosevelt Valor, está disponible con un 50 % de descuento.

Ambos vehículos ahora pueden equiparse con el inhibidor de fijación de misiles, lo que mejora su seguridad en las calles de Los Santos.

El arsenal móvil suma la Gusenberg Sweeper, un arma de inspiración clásica, disponible gratis hasta el 18 de febrero. Además, el escaparate de Luxury Autos presenta el Albany Roosevelt en tonos rosa y morado, así como el Classique Broadway con la cubierta Los Santos Lovers, ambos por tiempo limitado.

La llegada del Grotti Itali Classic y las múltiples bonificaciones temporales refuerzan la estrategia de Rockstar Games de mantener activa y comprometida a la comunidad de GTA Online con contenidos frescos y eventos temáticos.