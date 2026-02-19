Cómo limpiar el refrigerador y evitar el mal olor en su interior

Un aroma desagradable puede indicar la aparición de bacterias y moho en zonas poco visibles del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de malos olores en el refrigerador suele ser una de las principales señales de que este electrodoméstico necesita una limpieza. El mantenimiento periódico ayuda a prevenir la acumulación de bacterias y moho, contribuye a mantener la frescura de los alimentos y a optimizar el consumo energético.

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) sugiere realizar una desinfección profunda al menos dos veces al año, prestando atención tanto a las superficies internas como a las áreas menos accesibles, como las rejillas de ventilación y las juntas de goma de las puertas.

Esta práctica, según los expertos y fabricantes, es clave para prolongar la vida útil del electrodoméstico y garantizar un ambiente seguro para los alimentos.

Por qué aparecen malos olores en el refrigerador

La aparición de olores desagradables en el interior del refrigerador suele estar relacionada con el mal almacenamiento de los alimentos y la acumulación de microorganismos.

Los olores desagradables suelen alertar sobre la presencia de alimentos en mal estado o suciedad acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la OCU, la mezcla de productos sin una organización clara facilita que algunos se deterioren y generen compuestos olorosos que se esparcen rápidamente. El contacto entre frutas, verduras y lácteos favorece la transferencia de humedad y bacterias, lo que incrementa el riesgo de malos olores.

Además, el almacenamiento desordenado dificulta localizar los productos, lo que puede llevar a que permanezcan olvidados hasta descomponerse.

Con qué frecuencia se debe limpiar el refrigerador

La frecuencia de limpieza propuesta por la OCU indica que una intervención profunda debe realizarse al menos dos veces al año.

Se debe realizar una limpieza profunda al menos dos veces al año para mantener la higiene y el buen funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso implica vaciar por completo el refrigerador, desconectarlo y limpiar cada compartimento y estante con productos adecuados, como soluciones de vinagre blanco o detergente suave. El objetivo es eliminar restos de alimentos, manchas y microorganismos acumulados en zonas poco visibles.

Durante la limpieza, es esencial prestar atención a las rejillas de ventilación y a las juntas de goma de las puertas, porque suelen acumular polvo y humedad. La OCU señala que mantener estas partes en buen estado contribuye a evitar la formación de moho y prolonga la eficiencia del aparato.

Cómo debe organizarse el interior de la nevera para evitar malos olores

Una organización lógica en el interior del refrigerador es fundamental para prevenir el mal olor y facilitar el acceso a los productos. La OCU sugiere separar las frutas y verduras en cajones distintos y agrupar los lácteos, como yogures y cremas, en un compartimento específico.

Separar los alimentos por categorías y usar envases adecuados ayuda a conservarlos frescos y a prevenir malos olores. (Imagen ilustrativa Infobae)

El orden interno influye en el tiempo que permanece abierta la puerta durante la búsqueda de productos. Según la OCU, un refrigerador bien organizado ayuda a mantener la temperatura interna estable y reduce la carga de trabajo del motor, lo que repercute en un menor consumo energético.

Qué hacer con las zonas de la nevera propensas a la formación de moho

Las juntas de las puertas y los rincones donde se acumula humedad representan puntos críticos para la formación de moho. Se debe limpiar estas áreas con un paño humedecido en vinagre blanco o lavavajillas, una acción que elimina las esporas y previene el regreso de los hongos.

Asimismo, los expertos sugieren revisar con frecuencia estos puntos para detectar a tiempo cualquier signo de suciedad o humedad. Los alimentos húmedos o con exceso de agua, como frutas y verduras mal almacenadas, pueden acelerar la aparición de moho.

El uso de envases herméticos y la separación adecuada de los productos minimizan la aparición de olores desagradables en el refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, se insiste en la importancia de envolver bien estos productos o guardarlos en recipientes herméticos, para limitar la propagación de bacterias y olores.

Por qué la limpieza del refrigerador influye en el consumo energético

La eficiencia energética del refrigerador está directamente relacionada con su limpieza y organización interna. Un electrodoméstico sobrecargado o con estantes sucios obliga al motor a trabajar con mayor intensidad para mantener la temperatura adecuada.

Según la OCU, mantener el interior limpio y ordenado favorece la circulación del aire frío y permite que los alimentos se conserven en óptimas condiciones.

La temperatura interna sugerida por la OCU es de entre 5 y 7 grados Celsius , un rango óptimo para conservar los alimentos sin gastar energía innecesaria.