Sociedad

Continúa suspendido el servicio del tren desde Constitución hasta Pinamar y anunciaron la cesión de sus bienes

Las formaciones que eran utilizadas para este tramo serán trasladadas a otra provincia

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trenes argentinos
La infraestructura ferroviaria que conectaba Buenos Aires y Pinamar presenta un avanzado deterioro con más de 80 años de uso y durmientes corroídos (NA)

El servicio ferroviario que conectaba Buenos Aires y Pinamar extendió su suspensión y se encamina al cierre definitivo tras la decisión de transferir el material rodante a otra provincia. Según informó La Noticia 1, la empresa Trenes Argentinos Operaciones (TAO) confirmó el inicio del traslado de las formaciones CAF Serie 593, conocidas como “Camellos”, a la provincia de Río Negro, lo que implicaría en los hechos el cierre definitivo del ramal. Este traspaso deja fuera de cualquier discusión la posibilidad de una futura reactivación del tren que unía la capital argentina con el balneario bonaerense.

Las unidades ferroviarias permanecían almacenadas en talleres tras la suspensión del servicio en abril de 2025. Los coches, fuera de actividad durante meses, fueron recientemente movilizados para su revisión técnica y posterior envío a la empresa provincial Tren Patagónico.

La transferencia a Río Negro descarta la opción de destinar los “Camellos” a otros corredores interrumpidos por falta de material rodante, entre ellos el trayecto regional entre Rosario y Cañada de Gómez.

El servicio era desde Constitución hasta la ciudad costera (AP)
El servicio era desde Constitución hasta la ciudad costera (AP)

El medio bonaerense detalló que la posibilidad de continuidad a cargo del gobierno bonaerense quedó así anulada. La administración provincial había manifestado su interés en hacerse cargo del ramal, siempre que la Nación transfiriera tanto la infraestructura como los trenes. La decisión de ceder las formaciones a otra jurisdicción bloqueó esa alternativa.

Desde Trenes Argentinos, la suspensión del servicio se argumentó en su momento por “cuestiones de seguridad operacional”. Una licitación para reparar cuatro puentes, que ya contaba con empresas interesadas, quedó paralizada y sin adjudicación hasta la fecha.

Los informes técnicos de Trenes Argentinos advierten que el tendido ferroviario presenta un deterioro avanzado. La infraestructura, con más de 80 años de uso, está compuesta en gran parte por durmientes metálicos afectados por la corrosión, lo que compromete la estabilidad de la vía.

Además de los puentes, el ramal incluye más de cien estructuras adicionales, como alcantarillas, viaductos y pasos metálicos, que requieren reparaciones.

El tren a Bahía Blanca, suspendido por tiempo indefinido

El servicio de tren de pasajeros entre Buenos Aires y Bahía Blanca permanece suspendido desde 2023 tras descarrilamientos ocurridos en la zona de Olavarría
El servicio de tren de pasajeros entre Buenos Aires y Bahía Blanca permanece suspendido desde 2023 tras descarrilamientos ocurridos en la zona de Olavarría

La interrupción sin fecha de finalización en el servicio de trenes de pasajeros que une Buenos Aires con Bahía Blanca impacta desde 2023 a residentes tanto de la provincia de Buenos Aires como del sur del país. La situación actualmente continúa en la misma situación.

El motivo esgrimido por Trenes Argentinos para suspender el trayecto responde a la seguridad operacional, a raíz de varios descarrilamientos ocurridos sobre las vías gestionadas por Ferro Expreso Pampeano (FEPSA) en la región de Olavarría.

Durante la gestión anterior, el 21 de marzo de 2023, una formación de Trenes Argentinos partió hacia el sur pero no logró completar el viaje: la locomotora, junto a un furgón y dos coches pullman, descarrilaron en las proximidades de Olavarría.

El informe oficial precisó que en ese tren viajaban 247 pasajeros y 19 personas de la tripulación. Según consignó el medio bahiense La Nueva, el hecho no causó heridos, aunque fue determinante para la suspensión total del servicio.

En marzo de 2022, un año antes, se registró un incidente similar que incrementó la preocupación por la seguridad del ramal. En esa oportunidad, un tren procedente de Buenos Aires descarriló en la estación Pourtalé, también en Olavarría, con un saldo aproximado de veinte heridos, según la misma fuente.

Estos episodios motivaron la intervención judicial, que dispuso que tanto el Estado como la concesionaria Ferro Expreso Pampeano debían realizar mejoras en la infraestructura y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para volver a operar el servicio.

Tras ambos accidentes, Trenes Argentinos informó que expertos de la empresa de cargas evaluaron el estado de las vías y determinaron que no resultaba posible asegurar una circulación segura para trenes de pasajeros.

La magnitud de las obras necesarias supera las capacidades del operador estatal, por lo que la reactivación del servicio solo se analizará si FEPSA autoriza nuevamente el paso de trenes de pasajeros. Hasta la fecha, ni las inversiones ni los trabajos requeridos han sido ejecutados.

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