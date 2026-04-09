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En el debut de Paola Suárez como capitana, Argentina superó con autoridad a Perú por la Billie Jean King Cup

El conjunto nacional se impuso por 3 a 0 en Ibagué, Colombia. Este jueves enfrentará a Brasil en una serie clave

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Julia Riera y Paola Suárez BJKC
Julia Riera y Paola Suárez durante el segundo single frente a Perú (Fuente: Prensa AAT)

En el estreno de Paola Suárez como capitana, la Selección Argentina de Tenis YPF superó a Perú por 3-0 y dio el primer paso en la Zona A del Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup, que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Club Deportivo de Ibagué, en Colombia.

Las victorias de Luisina Giovannini y Julia Riera en singles aseguraron la serie de manera anticipada. Más tarde, en el tercer punto, la debutante Nicole Fossa Huergo, junto a Martina Capurro, sellaron una jornada ideal para el conjunto nacional, que avanza con firmeza en su objetivo: la clasificación a los Play-offs.

Luego de consagrarse campeona de los W35 de Junín I y II, Giovannini trasladó su buen momento a Colombia. En la apertura de la eliminatoria, la cordobesa de 19 años se impuso con parciales de 6-3 y 6-0 ante Yleymi Lugiana Muelle Valdez (1132°) para adelantar al seleccionado.

La actual 201° del ranking WTA, que el pasado fin de semana aseguró su lugar en la qualy de Roland Garros, hizo valer su condición de favorita en su debut absoluto como singlista con la camiseta albiceleste: no tuvo break points en contra y apenas concedió tres juegos.

Luisina Giovannini BJKC (1)
Luisina Giovannini festeja su triunfo en la Billie Jean King Cup (Fuente: Prensa AAT)

“Estoy muy contenta por la victoria y también por sumar al equipo. Era cuestión de adaptarme a la altura: tuvimos un solo día de entrenamiento con las chicas, así que se trataba de seguir ajustándome y, por suerte, lo pude resolver bien”, sostuvo la tenista de 19 años.

Sobre su estado físico luego de una seguidilla de 11 partidos -todos triunfos- consecutivos, agregó: “Obviamente estoy un poco cansada. El cuerpo lo siente, pero creo que Argentina siempre te saca un plus, te da otra energía. Por eso también estoy acá”.

Riera tuvo un examen más complicado en el duelo de primeras raquetas. La oriunda de Pergamino trabajó más de la cuenta, según lo previsto en los papeles, y derrotó a Dana Guzmán (567°) por 7-5 y 7-5 para asegurar la victoria del conjunto nacional.

La 203° del escalafón mundial, que actuó como número uno del país al considerarse el ranking del pasado lunes, estiró así su récord a 18-2 en individuales.

Julia Riera BJKC
Prensa AAT

En el tercer punto se produjo el estreno en la Billie Jean King Cup de Fossa Huergo. Junto a Capurro, finalista de los W35 de Junín I y II en individuales, vencieron en un apretado encuentro a Romina Ccuno y Yleymi Lugiana Muelle Valdez por 3-6, 6-4 y 10-7.

La Selección Argentina de Tenis YPF continuará su participación este jueves 9 de abril, desde las 13:00, frente a Brasil en un cruce clave. El próximo rival logró una victoria sin atenuantes ante Chile este miércoles.

Sin Beatriz Haddad Maia, su principal figura, las brasileñas presentan a Victoria Luiza Barros y Nauhany Vitória Leme da Silva, sus principales promesas, además de Gabriela Cé y Anna Candiotto, bajo la conducción de Luiz Peniza.

El viernes, en tanto, las dirigidas por Paola Suárez se medirán contra Chile en el cierre de su participación en la Zona A.

En caso de finalizar en el primer o segundo lugar del grupo, el seleccionado nacional afrontará un cruce interzonal (1A vs. 2B y 1B vs. 2A) en busca del boleto que sitúe al país nuevamente en los Play-offs de noviembre. Posteriormente, los vencedores de cada eliminatoria definirán al ganador del certamen regional.

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