La lupa sobre la expulsión de Martínez Quarta a los cuatro minutos del duelo entre River Plate y Blooming: qué dice el reglamento

El marcador central recibió la roja por último recurso, tras cometer una clara infracción sobre Bayron Garcés en el inicio del partido por la Copa Sudamericana

La visita a Blooming por el debut en la Copa Sudamericana arrancó complicado para River Plate: a los cuatro minutos, perdió a Lucas Martínez Quarta, expulsado. Un pelotazo largo desde la propia área del conjunto local derivó en casi un mano a mano de Bayron Garcés con el arquero Santiago Beltrán, debido a que Lautaro Rivero lo habilitó. El jugador de la selección argentina derribó al delantero y, con algo de delay, el árbitro José Rojas Noguera le mostró la tarjeta roja.

En el Estadio Ramón Aguilera Costas, la acción se dio tras una salida del dueño de casa apurada por la presión en el fondo. El colombiano Garcés picó en la misma línea con el último defensor. Al advertirlo, Martínez Quarta intentó frenarlo y le cometió infracción. Sin embargo, el VAR debió trazar líneas. Cuando ratificó que el atacante se hallaba habilitado, el juez sancionó la falta para cortar una ocasión manifiesta de gol. Y le mostró la roja al defensor ex Fiorentina, que viene de jugar ante Zambia para La Scaloneta.

La intervención del VAR adquiere aquí un rol determinante. No se trata de revisar la existencia de la infracción -clara y manifiesta en la acción-, sino de evaluar su gravedad disciplinaria. Es en ese punto donde la jugada se encuadra correctamente como una infracción que evita una ocasión manifiesta de gol, lo que reglamentariamente implica la expulsión del defensor.

Las 4 condiciones para considerar una ocasión manifiesta de gol

De acuerdo con las Reglas de Juego de la IFAB, deben cumplirse simultáneamente los siguientes criterios:

Distancia a la portería

La acción se desarrolla en una zona cercana al arco, con una probabilidad concreta de definición.

Dirección de la jugada

El atacante avanza con orientación directa hacia la portería rival, sin desvíos ni condicionamientos.

Control o posibilidad de controlar el balón

Bayron tiene dominio o una altísima probabilidad de hacerse con el balón en ventaja.

Número y posición de los defensores

No hay otros defensores en condiciones reales de intervenir antes de que se concrete la jugada.

Lectura editorial de la jugada

La secuencia es nítida: ventaja posicional, proyección franca al gol y ausencia de coberturas efectivas. En ese escenario, la decisión de Martínez Quarta no busca disputar el balón, sino neutralizar una acción de gol inminente.

El VAR, lejos de modificar el espíritu de la decisión, lo refuerza: interpreta la jugada dentro del marco reglamentario y confirma que se cumplen las cuatro condiciones exigidas. La sanción, entonces, no admite matices: tarjeta roja directa por impedir una ocasión manifiesta de gol.

Este tipo de resoluciones sostienen un principio clave del reglamento moderno: proteger la ventaja ofensiva legítima y sancionar con rigor cualquier infracción que la suprima de manera antirreglamentaria.

La roja condicionó el planteo del entrenador Eduardo Coudet, quien debió realizar un cambio de inmediato: a los diez minutos, Germán Pezzella ingresó por Ian Subiabre. Sin embargo, con diez hombres, River no resignó sus ambiciones ofensivas. Y, a los 35 minutos, golpeó primero: Fabricio Bustos desbordó por derecha y Sebastián Driussi sacó un derechazo de aire que venció la resistencia del arquero Braulio Uraezaña.