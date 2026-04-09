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Preocupación en el fútbol argentino: un futbolista de 22 años sufrió un ACV antes de un partido

Matías Ferlini había viajado con el plantel para el choque ante Sportivo Las Parejas, por el Torneo Federal A. No presenta secuelas, se encuentra estable y está siendo evaluado

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Matías Ferlini, jugador de 9 de julio de Rafaela, sufrió un ACV antes de un partido
Ferlini, al momento de la firma de su contrato

El domingo 5 de abril, Sportivo Las Parejas igualó 1-1 ante 9 de Julio de Rafaela por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Federal A, tercera categoría del fútbol argentino. Pero la atención quedó enfocada en un suceso que ocurrió en la previa del encuentro con un jugador visitante: Matías Ferlini sufrió una descompensación que requirió atención médica. Y el club informó este miércoles en un comunicado que tuvo un accidente cerebrovascular.

El paciente Matías Ferlini sufrió un ACV, lo que provocó síntomas como dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho. No presenta secuelas a partir de este episodio. Sin embargo, los estudios realizados evidenciaron otras lesiones que podrían ser previas, por lo que se indicó medicación preventiva y la continuidad de estudios complementarios. Hasta el momento, los estudios cardiológicos arrojan resultados normales”, detalló Paola Capponi, Jefa de Terapia Intensiva del Sanatorio Nosti, donde es tratado luego de ser derivado a Rafaela.

“Desde la institución llevamos tranquilidad a la familia, compañeros y a toda la comunidad, destacando que Matías se encuentra estable y en proceso de seguimiento médico”, añadió la institución en sus redes sociales.

Ferlini, defensor central, categoría 2003, llegó a 9 de Julio de Rafaela a principios de diciembre de 2025, procedente de Sportivo Norte. Su desembarco fue anunciado junto con los de David Ramírez (enlace de Argentino de Quilmes) y Facundo Díaz (volante ofensivo que provino desde Atlético María Juana).

El 2 de abril, fue parte de la presentación del plantel completo para el Torneo Federal A, en un equipo que acumula un triunfo, un empate y una derrota en el inicio de la competencia. Y, cuando llegó con el grupo a Las Parejas, el zaguero, de 22 años, sufrió el episodio de salud que preocupó a compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y fanáticos.

Captura de pantalla de un tuit del Club Atlético 9 de Julio con un comunicado sobre la salud de Matías Ferlini, mostrando una foto del jugador de fútbol
El comunicado de 9 de Julio de Rafaela con la situación del defensor Ferlini

El comunicado completo de 9 de Julio de Rafaela

El Club Atlético 9 de Julio informa que, en la jornada del pasado domingo, durante el arribo a la ciudad de Las Parejas (Santa Fe), el jugador Matías Ferlini sufrió una descompensación que requirió atención médica inmediata.

En primera instancia, fue trasladado al hospital local, donde recibió las primeras asistencias, y posteriormente derivado a la ciudad de Rafaela para continuar con su evaluación y tratamiento.

En el día de la fecha, y de acuerdo al parte médico oficial brindado por la Dra. Paola Capponi, Jefa de Terapia Intensiva del Sanatorio Nosti, se informa: “El paciente Matías Ferlini sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), lo que provocó síntomas como dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho. No presenta secuelas a partir de este episodio. Sin embargo, los estudios realizados evidenciaron otras lesiones que podrían ser previas, por lo que se indicó medicación preventiva y la continuidad de estudios complementarios. Hasta el momento, los estudios cardiológicos arrojan resultados normales.”

Desde la institución llevamos tranquilidad a la familia, compañeros y a toda la comunidad, destacando que Matías se encuentra estable y en proceso de seguimiento médico.

Asimismo, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Sanatorio Nosti por la rápida intervención, la calidad profesional y la atención brindada, siendo un pilar fundamental en la evolución favorable del deportista.

El Club continuará acompañando de cerca su recuperación y brindando las actualizaciones correspondientes.

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