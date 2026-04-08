Cuando el arte revela una realidad que trasciende fronteras

Artistas de Shen Yun Performing Arts en Buenos Aires,. Argentina ( Shen Yun Performing Arts)

La presentación de Shen Yun Performing Arts en Buenos Aires, en cartel en el Teatro Ópera del 9 al 19 de abril, ofreció una experiencia artística de notable calidad, pero también una valiosa oportunidad para una reflexión más profunda.

El espectáculo no sólo celebra una herencia cultural rica, sino que también transmite un mensaje claro sobre la relación entre cultura, libertad y dignidad humana. A través de la danza y la música, evoca una tradición milenaria, pero también pone en evidencia las tensiones que surgen cuando dicha cultura no puede desarrollarse en un entorno de libertad.

En los últimos años, diversos informes internacionales han advertido que el gobierno de la República Popular China ha extendido mecanismos de control más allá de sus fronteras, ejerciendo presión sobre comunidades en el exterior, incluyendo prácticas de vigilancia, intimidación e intentos de silenciamiento.

Este fenómeno, cada vez más reconocido como represión transnacional, ya no es una noción abstracta, sino una preocupación concreta para diversas sociedades democráticas.

Ante esta realidad, cobra especial relevancia reafirmar el valor de la libertad como condición indispensable para la preservación cultural. Sin libertad, la cultura corre el riesgo de vaciarse de sentido y convertirse en una expresión despojada de su esencia.

El arte, en este sentido, cumple una función fundamental: no solo embellece, sino que también revela. Invita a ver —con honestidad— aquello que, en ocasiones, se prefiere no mirar.

*La autora es Directora General de la Oficina de Comercio y Cultura de Taipei en Argentina.