Opinión

Cuando el arte revela una realidad que trasciende fronteras

Sin libertad, la cultura corre el riesgo de vaciarse de sentido y convertirse en una expresión despojada de su esencia

Guardar
Escenario vibrante con un gran número de bailarines en trajes coloridos y pagodas doradas, con templos celestiales y nubes luminosas de fondo
Artistas de Shen Yun Performing Arts en Buenos Aires,. Argentina ( Shen Yun Performing Arts)

La presentación de Shen Yun Performing Arts en Buenos Aires, en cartel en el Teatro Ópera del 9 al 19 de abril, ofreció una experiencia artística de notable calidad, pero también una valiosa oportunidad para una reflexión más profunda.

El espectáculo no sólo celebra una herencia cultural rica, sino que también transmite un mensaje claro sobre la relación entre cultura, libertad y dignidad humana. A través de la danza y la música, evoca una tradición milenaria, pero también pone en evidencia las tensiones que surgen cuando dicha cultura no puede desarrollarse en un entorno de libertad.

En los últimos años, diversos informes internacionales han advertido que el gobierno de la República Popular China ha extendido mecanismos de control más allá de sus fronteras, ejerciendo presión sobre comunidades en el exterior, incluyendo prácticas de vigilancia, intimidación e intentos de silenciamiento.

Este fenómeno, cada vez más reconocido como represión transnacional, ya no es una noción abstracta, sino una preocupación concreta para diversas sociedades democráticas.

Ante esta realidad, cobra especial relevancia reafirmar el valor de la libertad como condición indispensable para la preservación cultural. Sin libertad, la cultura corre el riesgo de vaciarse de sentido y convertirse en una expresión despojada de su esencia.

El arte, en este sentido, cumple una función fundamental: no solo embellece, sino que también revela. Invita a ver —con honestidad— aquello que, en ocasiones, se prefiere no mirar.

*La autora es Directora General de la Oficina de Comercio y Cultura de Taipei en Argentina.

Temas Relacionados

TaiwánShen Yun Performing ArtsArgentinaBuenos AiresChinaRepública Popular ChinaFlorencia Miao-hung Hsie

Últimas Noticias

¿Y ahora qué?

Islamabad puede ser el germen de un acuerdo precario que desencalle el conflicto o el tiempo que necesita Estados Unidos para acabar de posicionar sus tropas y preparar el desembarco

¿Y ahora qué?

Pascua e industria: el alma productiva de Nuevo León

El modelo de gestión pública conocido como la 4T Norteña promueve una economía que combina desarrollo industrial y responsabilidad social

Pascua e industria: el alma productiva de Nuevo León

La crisis y la caída de los gobiernos paradictatoriales en las Américas

Con discurso antimperialista, Brasil, México y Colombia son ahora cómplices y encubridores de la mayor organización de crimen organizado trasnacional que oprime al pueblo cubano

La crisis y la caída de los gobiernos paradictatoriales en las Américas

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

Los votantes premian a quienes ofrecen orden, control y resultados, y castigan la ambigüedad, la indecisión o la incapacidad de confrontar al crimen

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

El conflicto facilita el argumento de Beijing de que Estados Unidos se ha mostrado peligroso e impredecible, lo que obliga a otros países a fortalecer sus vínculos con Xi Jinping como contrapeso, y a acercarse a sus conceptos de un nuevo orden institucional global

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ministro de Justicia se desmarcó de Gustavo Petro y su idea de una constituyente: “Para que mejore la justicia en Colombia no se necesita”

Ministro de Justicia se desmarcó de Gustavo Petro y su idea de una constituyente: “Para que mejore la justicia en Colombia no se necesita”

Habrá Listening Party del nuevo álbum de Kanye West en la CDMX: fecha, sede y todos los requisitos para asistir

Elecciones 2026: Minsa despliega este plan de contingencia para proteger la salud de votantes en Lima Metropolitana

Frente frío 44 traerá fuertes vientos: ¿Hasta cuándo durará?

BTS en Colombia: Ticketmaster se pronunció ante la polémica por la preventa de boletería y advirtió sobre “entradas especulativas”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Manifestantes agreden y lanzan agua a ministra chilena de Ciencias en visita a universidad

Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 29,1 % para 2026

Venezuela y Arabia Saudí repasan agenda de trabajo y coinciden en fortalecer cooperación

Julián Álvarez: "El resultado es importante, pero nada está cerrado"

Simeone: "Contundencia total y buen resultado, pero con un rival que nos hará sufrir"

ENTRETENIMIENTO

Exdetective cuestiona el caso Kurt Cobain: “Nunca debió cerrarse como suicidio”

Exdetective cuestiona el caso Kurt Cobain: “Nunca debió cerrarse como suicidio”

Así fue como el creador de ‘Euphoria’ modificó la historia de Eric Dane tras enterarse que padecía ELA

BTS en Goyang: fechas, horarios y dónde ver el inicio de la gira mundial ARIRANG

De Kylie Jenner a Gigi Hadid y Miley Cyrus: la sorprendente reflexión de Cody Simpson sobre sus exparejas famosas

Harry Styles será el curador estrella del Meltdown Festival 2026 en Londres: cómo será el evento