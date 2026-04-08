River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de DSports
• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30
• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 20:30
• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:30
• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 18:30
• España: 2:30 (jueves 9 de abril)
Los locales llegan entonados a este compromiso tras iniciar su camino en el torneo boliviano con una impactante goleada por 5-0 ante Guabirá.
Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
Asistente 1: Richard Ortiz (Colombia)
Asistente 2: Miguel Roldán (Colombia)
VAR: David Rodríguez (Colombia)
AVAR: Luis Picon (Colombia)
Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
El conjunto boliviano y el Millonario se verán las caras este miércoles 8 de abril, desde las 21.30, en el estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz, Bolivia). El árbitro principal será el colombiano Andrés Rojas, mientras que sus asistentes serán sus compatriotas Richard Ortiz y Miguel Roldán. El encargado del VAR será David Rodríguez y el del AVAR será Luis Picon.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Blooming y River Plate, correspondiente a la fecha 1 del Grupo H de la Copa Sudamericana.