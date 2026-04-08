Deportes

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará iniciar su camino en el certamen internacional con una victoria en Santa Cruz de la Sierra. Desde las 21.30, por DSports

Guardar

HORARIO Y DÓNDE VER BLOOMING VS RIVER PLATE:

El partido se podrá ver a través de DSports

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30

• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 20:30

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:30

• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 18:30

• España: 2:30 (jueves 9 de abril)

12:00 hsHoy

Blooming ultimó detalles de cara al choque con River Plate:

Jugador de fútbol de Blooming con uniforme negro y botines claros entrenando en césped artificial, junto a un balón. Otros jugadores y conos azules en el fondo
Blooming buscará hacerse fuerte en su casa ante River Plate (@BloomingOficial)
11:30 hsHoy

¿Cómo llega Blooming?

Los locales llegan entonados a este compromiso tras iniciar su camino en el torneo boliviano con una impactante goleada por 5-0 ante Guabirá.

11:01 hsHoy

Las autoridades del partido entre Blooming y River Plate:

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Asistente 1: Richard Ortiz (Colombia)

Asistente 2: Miguel Roldán (Colombia)

VAR: David Rodríguez (Colombia)

AVAR: Luis Picon (Colombia)

10:30 hsHoy

Probables formaciones:

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

10:00 hsHoy

El conjunto boliviano y el Millonario se verán las caras este miércoles 8 de abril, desde las 21.30, en el estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz, Bolivia). El árbitro principal será el colombiano Andrés Rojas, mientras que sus asistentes serán sus compatriotas Richard Ortiz y Miguel Roldán. El encargado del VAR será David Rodríguez y el del AVAR será Luis Picon.

09:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Blooming y River Plate, correspondiente a la fecha 1 del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Dos paneles muestran a grupos de futbolistas celebrando con abrazos; un lado con camisetas azules y negras, el otro con camisetas blancas y rojas
River Plate buscará pisar con fuerza en Bolivia ante Blooming

Temas Relacionados

River PlateCopa SudamericanaEduardo CoudetChacho CoudetBlooming

Últimas noticias

Le hizo un recordado gol a la selección argentina, jugó un Mundial y ahora fue detenido por integrar una banda delictiva

Christian Lara fue arrestado por la policía en medio de un intento de robo a un comercio electrónico al sur de Quito

Le hizo un recordado gol a la selección argentina, jugó un Mundial y ahora fue detenido por integrar una banda delictiva

San Lorenzo se enfrentará a Recoleta de Paraguay en el inicio de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Ciclón de Gustavo Álvarez hace su estreno en el certamen internacional en Asunción. Desde las 19, por ESPN

San Lorenzo se enfrentará a Recoleta de Paraguay en el inicio de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata visitará a Independiente Medellín en su estreno por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El duelo se pondrá en marcha a las 21 en Colombia. Televisarán Fox Sports y Disney+

Estudiantes de La Plata visitará a Independiente Medellín en su estreno por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Lanús comenzará su camino en la Copa Libertadores ante Mirassol en Brasil: hora, TV y formaciones

El Granate, que accedió a la competencia como vencedor de la Copa Sudamericana, tendrá un duro inicio en San Pablo. Desde las 19, por Fox Sports y Disney+

Lanús comenzará su camino en la Copa Libertadores ante Mirassol en Brasil: hora, TV y formaciones

El emotivo discurso del Cholo Simeone dedicado a Griezmann antes de su despedida del Atlético de Madrid: “Te considero un amigo”

El entrenador y el futbolista protagonizaron un emotivo momento durante la conferencia de prensa previa al duelo contra el Barcelona

El emotivo discurso del Cholo Simeone dedicado a Griezmann antes de su despedida del Atlético de Madrid: “Te considero un amigo”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Activistas de Greenpeace intervinieron un monumento frente al Congreso en rechazo a la Ley de Glaciares

Activistas de Greenpeace intervinieron un monumento frente al Congreso en rechazo a la Ley de Glaciares

Federico Andahazi, “víctima” de la Inteligencia Artificial: “No hay nada para hacer”

¿Dólar, plazo fijo o depósito en UVA?: cuál fue la mejor opción para protegerse contra la inflación en el inicio de 2026

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Así operaba una banda de presos que hacía extorsiones sexuales a mujeres desde penales bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en Nueva York: una plaga invasora pone en riesgo áreas urbanas y agrícolas

Alerta en Nueva York: una plaga invasora pone en riesgo áreas urbanas y agrícolas

La expansión de los vehículos eléctricos exige modernización de la red eléctrica en Estados Unidos

Simone de Beauvoir, filósofa francesa: “No se nace mujer: se llega a serlo”

¿Y ahora qué?

El condado de Cobb recibió más de 10 millones de dólares para gastos de seguridad y tecnología de drones, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

DEPORTES

Le hizo un recordado gol a la selección argentina, jugó un Mundial y ahora fue detenido por integrar una banda delictiva

Le hizo un recordado gol a la selección argentina, jugó un Mundial y ahora fue detenido por integrar una banda delictiva

San Lorenzo se enfrentará a Recoleta de Paraguay en el inicio de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata visitará a Independiente Medellín en su estreno por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Lanús comenzará su camino en la Copa Libertadores ante Mirassol en Brasil: hora, TV y formaciones

El emotivo discurso del Cholo Simeone dedicado a Griezmann antes de su despedida del Atlético de Madrid: “Te considero un amigo”