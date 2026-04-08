River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Blooming y River Plate, correspondiente a la fecha 1 del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El conjunto boliviano y el Millonario se verán las caras este miércoles 8 de abril, desde las 21.30, en el estadio Ramón Aguilera Costas (Santa Cruz, Bolivia). El árbitro principal será el colombiano Andrés Rojas, mientras que sus asistentes serán sus compatriotas Richard Ortiz y Miguel Roldán. El encargado del VAR será David Rodríguez y el del AVAR será Luis Picon.

Los locales llegan entonados a este compromiso tras iniciar su camino en el torneo boliviano con una impactante goleada por 5-0 ante Guabirá.

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