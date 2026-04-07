Google lanza actualización urgente de Chrome para corregir 21 fallos de seguridad

Google lanzó un parche para Chrome tras detectarse vulnerabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google publicó una actualización de emergencia para su navegador Google Chrome tras detectar 21 vulnerabilidades de seguridad, una de ellas de tipo “día cero” y ya utilizada en ataques reales. El parche está dirigido a la versión de escritorio del navegador y busca cerrar fallos que podrían permitir la ejecución de código malicioso en los dispositivos afectados.

Las nuevas versiones distribuidas corresponden a la 146.0.7680.177/178 para sistemas Windows y macOS, y la 146.0.7680.177 para Linux. Según reportes de Help Net Security y Europa Press, el paquete corrige un total de 21 fallos detectados durante marzo, de los cuales 19 son de alta gravedad y dos de nivel medio.

El problema más crítico es identificado como CVE-2026-5281. Se trata de una vulnerabilidad de día cero, lo que significa que ya estaba siendo explotada por ciberdelincuentes antes de que existiera una solución oficial. Este tipo de fallos representa un riesgo elevado, ya que permite a los atacantes actuar sin que los usuarios o desarrolladores tengan tiempo de reaccionar.

Google busca reforzar la seguridad de su navegador de escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vulnerabilidad afecta a un componente interno del navegador llamado Dawn, encargado de gestionar procesos vinculados a WebGPU, una tecnología que permite ejecutar gráficos avanzados directamente desde el navegador. El fallo está relacionado con un error de gestión de memoria, lo que implica que el sistema puede intentar acceder a datos que ya no deberían estar disponibles.

En términos prácticos, este problema abre la puerta a que una página web maliciosa ejecute código dentro del equipo de la víctima. Si el ataque tiene éxito, podría superar algunas de las barreras de seguridad del navegador e incluso comprometer el sistema operativo, dependiendo del nivel de acceso obtenido.

Este caso no es aislado. De acuerdo con la información disponible, se trata del cuarto fallo de día cero detectado en Chrome en lo que va del año, lo que confirma que el navegador sigue siendo un objetivo prioritario para los atacantes. Su alta cuota de mercado y su uso generalizado lo convierten en una plataforma atractiva para la explotación de vulnerabilidades.

Google Chorme enfrenta algunos fallos de seguridad que vienen siendo solucionados.

Ante este escenario, Google ha reiterado la importancia de mantener el navegador actualizado. Las actualizaciones automáticas suelen instalarse en segundo plano, pero la compañía recomienda verificar manualmente que la versión instalada sea la más reciente, especialmente en contextos donde los riesgos de ciberseguridad son elevados.

Además de corregir errores críticos, estos parches forman parte de un proceso continuo de revisión y mejora del software. Muchas de las vulnerabilidades detectadas provienen de investigaciones internas o reportes de expertos en seguridad que colaboran con el programa de recompensas de la compañía.

La rápida respuesta ante este tipo de fallos es clave para limitar su impacto. Sin embargo, el tiempo que transcurre entre la detección y la instalación del parche en los dispositivos sigue siendo un factor determinante. Durante ese periodo, los usuarios que no actualizan sus sistemas quedan expuestos a posibles ataques.

Las vulnerabilidades de Google Chrome son descuertas por investigaciones internas o terceros. (Imagen ilustrativa)

El lanzamiento de esta actualización refuerza la necesidad de adoptar buenas prácticas digitales, como mantener el software al día y evitar acceder a sitios web de origen desconocido. En un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, la prevención sigue siendo una de las herramientas más efectivas para reducir riesgos.

Con este nuevo parche, Google busca mitigar una serie de vulnerabilidades que podrían tener consecuencias significativas para millones de usuarios en todo el mundo, en un contexto donde la seguridad digital continúa siendo un desafío central para la industria tecnológica.