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La carrera por ser ‘Leyenda del Token’ en Meta: cuando los empleados pagan por trabajar

La empresa ha gamificado el proceso con una tabla interna donde los 250 empleados que más tokens consumen compiten por el título de ‘Token Legend’

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En Meta, la competencia por ver quién utiliza más tokens se ha transformado en parte de la cultura organizacional. REUTERS/Dado Ruvic
En Meta, la competencia por ver quién utiliza más tokens se ha transformado en parte de la cultura organizacional. REUTERS/Dado Ruvic

En Meta, el consumo de tokens de IA se ha convertido en un fenómeno laboral que mezcla competencia interna, presión corporativa y dinámicas propias de la economía digital. Los tokens, la unidad fundamental que permite a los modelos de IA comprender y procesar el lenguaje, no solo delimitan la capacidad de estas herramientas, sino que ahora también sirven como métrica de productividad.

Esta tendencia está impulsando un entorno donde los empleados compiten por consumir más tokens, lo que ha derivado en una cultura de “pagar para trabajar” que ya genera debate en Silicon Valley.

Qué son los tokens de IA y por qué se han vuelto una obsesión en Meta

Los tokens funcionan como el puente entre el lenguaje humano y el procesamiento numérico de la inteligencia artificial. Cada vez que un empleado utiliza herramientas de IA, consume tokens, y su uso tiene un costo económico real para la empresa.

Meta - IA - token - ingenieros - tecnología - 8 de abril
El CEO de Nvidia ha señalado que esperaría que un ingeniero que gana 500.000 dólares gaste al menos la mitad en tokens al año. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Meta, la competencia por ver quién utiliza más tokens se ha transformado en parte de la cultura organizacional. Según reportes de Business Insider y The Information, algunos equipos tienen objetivos concretos sobre la cantidad de código que debe escribirse usando inteligencia artificial, como la meta de que el 65% de los ingenieros generen más del 75% de su código con estas herramientas para mediados de año.

La empresa habría gamificado el proceso creando una tabla interna de clasificación, donde los 250 empleados que más tokens consumen compiten por el título de ‘Token Legend’. Este sistema de rankings convierte el trabajo diario con IA en una especie de juego, donde escalar posiciones requiere consumir más recursos, y el ganador es reconocido como la máxima ‘Leyenda del Token’.

Tokenmaxxing y sus implicaciones laborales en la industria tecnológica

El fenómeno, conocido como tokenmaxxing, va más allá de una simple competición. Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha señalado que esperaría que un ingeniero que gana 500.000 dólares gaste al menos la mitad en tokens al año, y la propia Nvidia plantea incluirlos como parte de los bonos de contratación para ingenieros de IA.

En Meta, el consumo de tokens de IA se ha convertido en un fenómeno laboral. REUTERS/Dado Ruvic
En Meta, el consumo de tokens de IA se ha convertido en un fenómeno laboral. REUTERS/Dado Ruvic

En Meta, la presión por usar IA se ha institucionalizado: programas como ‘Level Up’ premian con insignias a quienes completan más tareas usando IA, y el consumo de tokens es un criterio fundamental en evaluaciones de rendimiento, lo que puede influir en salarios y ascensos.

El costo de estos hábitos es enorme. Según The Information, el consumo total de tokens en los últimos 30 días superó los 60 billones. En OpenAI, un ingeniero puede procesar hasta 210.000 millones de tokens en una semana, y algunos empleados de Claude Code llegan a gastar más de 150.000 dólares mensuales en tokens. Así, parte del salario de los ingenieros termina reinvertido en la propia empresa.

Críticas y debate sobre la productividad medida en tokens

Este modelo ha suscitado críticas dentro y fuera de la industria. Analistas como Gergely Orosz han comparado el sistema con exigir a los empleados de Apple que gasten una proporción significativa de su sueldo en la App Store.

Programas como ‘Level Up’ premian con insignias a quienes completan más tareas usando IA. REUTERS/Dado Ruvic
Programas como ‘Level Up’ premian con insignias a quienes completan más tareas usando IA. REUTERS/Dado Ruvic

Orosz sostiene que la productividad y el rendimiento deberían medirse por resultados, no por la cantidad de tokens gastados. Aunque Meta asegura que recompensa la calidad y el impacto del trabajo, no solo el volumen de uso de IA, la presión por aumentar el consumo de tokens genera inquietudes sobre el bienestar laboral y la naturaleza de los incentivos.

La tendencia no se limita a Meta y Nvidia; otras empresas tecnológicas están adoptando sistemas similares, integrando los tokens como parte de los beneficios laborales junto al salario, los bonos y las acciones.

La creciente “tokenización” del desempeño profesional plantea preguntas sobre los límites de la competencia interna y el verdadero significado de la productividad en la era de la inteligencia artificial.

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