Guido Icardi: “Eramos muy humildes, a Mauro lo cambió ganar tanto dinero con el fútbol”

Entrevistado por Moria, disparó “Lo que cambió a Mauro fue pegarla con el fútbol y ganar tanto dinero"

¿Desde hace unos años, decimos Icardi y en qué pensamos? En Wanda, claro, en la China, recién después en Mauro, el artillero del club turco de fútbol Galatasaray y no mucho más. O sí. Faltaría incluir a Guido, hermano del mencionado artillero...

Guido trabaja de tatuador y de... hermano del mencionado...

Bueno, en su reciente aparición televisiva, Guido Icardi expuso con franqueza el desafío personal que implica ser conocido como el hermano de Mauro Icardi, al tiempo que reconoció en forma explícita el uso deliberado de esta notoriedad para potenciar su propio perfil público como tatuador y emprendedor.

El distanciamiento entre los hermanos, que según sus palabras comenzó hace aproximadamente una década y se agravó por la fama y el crecimiento económico del futbolista, ocupó el centro de la conversación en La mañana con Moria (Eltrece), donde también abordó las repercusiones familiares de la exposición mediática que rodea a los Icardi.

Guido por un lado, Mauro y la China por el otro...

En el intercambio televisivo, Guido Icardi sostuvo que el cambio de vida de su hermano se produjo tras su éxito en el fútbol profesional. “Lo que cambió a Mauro fue pegarla con el fútbol y ganar tanto dinero. Nosotros vinimos muy de abajo. Éramos muy humildes. Fijate que llegamos a vivir en el garage de un club de fútbol”, relató durante la entrevista con La mañana con Moria (Eltrece). Según Guido, el ascenso social y económico del delantero derivó en un gradual alejamiento no sólo de él, sino de todo el núcleo familiar: “Ahora creció tanto económica como socialmente que ya está a otro nivel”, sintetizó.

Durante la conversación, Guido Icardi aportó una respuesta directa a la cuestión que da sentido a su notoriedad: declaró que la exposición mediática le resulta útil para dar impulso a su desarrollo profesional. “Por eso para todo lo que me sirva, ya que soy tatuador y quiero mi marca de ropa; la verdad que la exposición mediática me viene al pelo”, afirmó, validando así los cuestionamientos sobre su aprovechamiento del interés mediático generado por el apellido Icardi. Esta declaración se produce en un contexto de reiteradas menciones públicas a desencuentros familiares, que han incrementado su visibilidad en los medios durante las últimas semanas.

El propio Guido Icardi reconoció durante la transmisión que utiliza las circunstancias familiares y el foco del público sobre los conflictos del clan para obtener visibilidad, incluso cuando esto despierta críticas. Consultado en vivo por las chicanas en redes sociales dirigidas contra su hermano, respondió: “Aprovecho el momento en el que se viene hablando. Es lo que te digo, cuando vengo a la Argentina le sacan mucho jugo a mi familia. Somos muy mediáticos”, explicó.

La conversación adquirió ribetes personales cuando Moria Casán le planteó la acusación de “cartonear cámara” gracias a la situación con su hermano. Guido no esquivó la pregunta y admitió que efectivamente recurre a esa estrategia para ganar exposición. Este sincericidio sorprendió tanto al público como a los panelistas del programa, entre ellos Gustavo Méndez, quien le reprochó el uso reiterado del medio para ventilar asuntos familiares. El panelista le cuestionó: “Aprovecha para ventilar cuestiones de su hermano”. Guido refutó: “Lo que ventilo son cosas de conocimiento público, como que yo no tengo relación con mi hermano y que estamos distanciados hace mucho; es algo que todo el mundo conoce y lo puedo comentar en las redes sociales”, reiteró ante cámaras.

El distanciamiento de la familia Icardi y el efecto de la fama

El distanciamiento entre Guido y Mauro Icardi se prolonga, según el propio Guido, desde hace 10 años. Al ser consultado por Moria Casán sobre las causas de esta ruptura, respondió: “No es algo personal conmigo. La toma con toda la familia. Se distancia. No lo voy a entender nunca. Nunca hablé mal de mi hermano. Es así. Nosotros no podemos hacer nada. Me sirve la exposición. A donde voy soy el hermano de Mauro”, reconoció al aire.

En una historia de Instagram, Guido Icardi respondió a una pregunta sobre China Suárez diciendo 'Nada, no la conozco', una declaración que resuena en la pública interna familiar de los Icardi.

Durante la entrevista, Guido Icardi explicó que el vínculo con Mauro cambió radicalmente una vez que el futbolista alcanzó reconocimiento y estabilidad económica. Rememoró que compartieron planes de iniciar juntos una marca de ropa, pero esos proyectos quedaron truncos: “Nosotros hablábamos de poner nuestra marca de ropa, pero de repente quedó todo en el olvido. Yo muchas veces me preguntaba cuándo iba a volver este chico, pero no, cada vez está más alejado”, recordó.

El panelista Gustavo Méndez enumeró ante cámaras algunas de las situaciones de crisis pública entre Mauro Icardi y Wanda Nara, mientras Guido intervino para delimitar el alcance de sus comentarios. Aclaró que sus únicas referencias públicas atañen a la relación con su hermano, no a la situación con las hijas del matrimonio. “A mis sobrinas les va a quedar que vinieron a mi casamiento y que la pasaron bien con su tío Guido. Lo que pasen con mi hermano, no tengo nada que ver. Si tengo un distanciamiento con él desde hace 10 años, es otro tema”, puntualizó.

Guido Icardi se refirió a la posibilidad de una cena con su hermano Mauro Icardi y 'la China', dejando en claro su disposición a invitarlos, aunque dudando de su respuesta.

En el inicio de la charla, Guido Icardi expresó su satisfacción por volver a residir en Argentina y reencontrarse con el círculo íntimo: “Argentina me recibe superbién. Contento de poder estar con mi familia acá”, declaró. La propia dinámica mediática familiar, admitió, favorece que cada viaje lo coloque en el centro del interés público y renueve la conversación sobre los vínculos dentro del clan.

En las últimas semanas, las reiteradas declaraciones públicas de Guido Icardi sobre el distanciamiento con su hermano y la utilización mediática de esa situación han reavivado el interés de la opinión pública por las dinámicas familiares en torno al futbolista y su entorno, consolidando el lugar de Guido en la esfera mediática argentina.