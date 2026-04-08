Ciencia

Del escarabajo Leonardo DiCaprio a la avispa Stephen Colbert: el curioso fenómeno de las especies con nombres de celebridades

Figuras del espectáculo, la música y la política inspiraron a científicos para bautizar animales y plantas, generando asombro y conexión entre la biodiversidad y el público en general

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Dos científicos, hombre y mujer, agachados en la selva amazónica examinando una araña Taczanowskia waska sobre una rama cubierta de musgo. La mujer usa una lupa, el hombre toma notas.
El aumento de especies nombradas en honor a celebridades refleja la fusión entre ciencia y cultura popular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nombrar nuevas especies en honor a figuras famosas y nombres científicos peculiares despierta creciente interés tanto en la comunidad académica como fuera de ella. Esta práctica, recopilada por Popular Science, evidencia cómo la ciencia y la cultura popular se combinan, dejando la marca de las celebridades en la biodiversidad global.

Algunas especies animales y vegetales reciben el nombre de celebridades de distintos ámbitos como homenaje a su influencia o contribución. Esta tendencia permite que personajes destacados del espectáculo, la política o la divulgación científica queden registrados en la taxonomía, según Popular Science.

Diversos expertos han optado por asignar especies a figuras reconocidas, con una doble finalidad: reconocer su impacto público y reflejar la creatividad detrás de la denominación científica. Entre los casos más populares figuran celebridades cuyos nombres se han asociado a organismos recién descubiertos.

Stephen Colbert: del humor a la taxonomía

Retrato de Stephen Colbert con gafas de montura negra a la izquierda, y una avispa marrón-rojiza con alas iridiscentes y antenas largas a la derecha
Stephen Colbert suma nuevas especies de invertebrados que llevan su nombre, como la avispa Aleiodes colberti

El comediante y presentador Stephen Colbert ha visto cómo su nombre se incorpora en diversos invertebrados. Ejemplos notables son la avispa Aleiodes colberti, la araña Aptostichus stephencolberti y el escarabajo acuático Agaporomorphus colberti.

El entomólogo Quentin Wheeler de la Universidad Estatal de Arizona, relató en Popular Science que Colbert pidió, en tono jocoso, “algo más emocionante que una araña” en los nombramientos. El científico explicó: “Sus favoritos eran una hormiga gigante o un león láser. Aunque sería interesante descubrirlos, nosotros trabajamos con escarabajos, ¡que son mucho más geniales que las arañas!”.

Esta anécdota subraya el matiz lúdico que acompaña frecuentemente estos homenajes, ampliando el reconocimiento de Colbert más allá de la televisión.

Reina Victoria: una corona en el mundo natural

Retrato en blanco y negro de la Reina Victoria con corona y joyas a la izquierda, y a la derecha, una paloma Goura victoria azul posada sobre rocas
Especies como la paloma Goura victoria reciben su nombre en reconocimiento a la figura histórica de la monarca británica

La influencia de la Reina Victoria trasciende lo político y se manifiesta también en la nomenclatura científica. Hay tanto animales como plantas con su nombre, incluyendo el género de las victorias gigantes de agua.

Especies como la paloma Goura victoria y la mariposa Ornithoptera victoriae reflejan el peso histórico y cultural de la figura real, según destaca Popular Science.

Leonardo DiCaprio: biodiversidad y celebridad

Imagen dividida mostrando a Leonardo DiCaprio con barba en el lado izquierdo y un escarabajo acuático negro con patas delgadas en el lado derecho
El escarabajo acuático Grouvellinus leonardodicaprioi reconoce la influencia de DiCaprio en la conservación ambiental global

El actor Leonardo DiCaprio ha servido de inspiración a botánicos y zoólogos, quienes han nombrado especies en su honor por su compromiso ecológico. Entre ellas están el árbol Uvariopsis dicaprio, el escarabajo acuático Grouvellinus leonardodicaprioi y la rana Phyllonastes dicaprioi.

De acuerdo con Popular Science, la popularidad del actor se expande desde el cine a la ciencia, recordando su apoyo activo a la conservación ambiental.

Harrison Ford: de Indiana Jones a especies reales

Un montaje de dos imágenes: a la izquierda, un primer plano del actor Harrison Ford y, a la derecha, la cabeza de una serpiente marrón y negra sobre musgo
La serpiente Tachymenoides harrisonfordi de Perú lleva el nombre de Harrison Ford en homenaje a su activismo ambiental

El universo de Harrison Ford también ha dejado huella en la biología. En 2023, se designó la serpiente peruana Tachymenoides harrisonfordi en reconocimiento a su trayectoria y activismo ambiental.

El actor expresó a Popular Science con ironía: “Estos científicos siguen usando mi nombre con criaturas que suelen asustar a los niños. No lo entiendo. Dedico mi tiempo libre a bordar y cantar nanas a mis plantas de albahaca, así que no deberían temer a la noche”.

Luego, señaló que el descubrimiento es un recordatorio de lo mucho que aún falta por aprender del entorno natural y del pequeño rol que ocupan los humanos. Otros organismos que llevan su nombre incluyen la araña Calponia harrisonfordi y la hormiga Pheidole harrisonfordi, ampliando la variedad de especies ligadas al actor.

Barack Obama: reconocimiento en el reino animal

Barack Obama sonriendo, con los brazos cruzados, a la izquierda. A la derecha, una araña marrón y peluda sobre fondo blanco, vista desde arriba
La araña Spintharus barackobamai refleja el impacto de Barack Obama en la nomenclatura científica global

El expresidente Barack Obama destaca por la cantidad de especies que llevan su nombre. Existen la abeja Lasioglossum obamai, la araña Spintharus barackobamai y el escarabajo acuático Desmopachria barackobamai.

Popular Science precisa que en su honor incluso se ha denominado el género fósil Obamadon gracilis, y que su presencia en la taxonomía comparte espacio con otros líderes internacionales.

David Attenborough: voz y nombre en la naturaleza

Imagen dividida: a la izquierda, David Attenborough sonriendo. A la derecha, un pájaro gris claro posado en una rama con hojas verdes
El ave Polioptila attenboroughi es una de las especies más emblemáticas dedicadas a David Attenborough en el campo de la ornitología

La figura de David Attenborough, naturalista y divulgador británico, sobresale con más de 50 especies bautizadas en su honor. Algunas de las más representativas son el ave Polioptila attenboroughi, la planta carnívora Nepenthes attenboroughii y el liquen Malmidea attenboroughii.

Según Popular Science, este reconocimiento recurrente es un reflejo de la admiración de biólogos y ecologistas por su trayectoria.

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