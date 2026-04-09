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Agustín Bernasconi, el galán de Wanda Nara para su película: “Mauro Icardi le descubrió a ella fotos de él desnudo”

Yanina Latorre adelantó que el actor y cantante será parte del debut en la pantalla grande de la conductora. El fogoso pasado que los uniría

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El actor fue el elegido para ser parte de la película que protagonizará la mediática. El pasado que los uniría (Video: SQP/ América TV)

El anuncio de que Wanda Nara tendrá a Agustín Bernasconi, ex Aliados, Soy Luna y cantante del dúo MYA, como su coprotagonista en su primera película volvió a encender rumores, especialmente por el historial que los une. En el programa SQP (América TV), Yanina Latorre y el panel debatieron sin filtros el trasfondo sentimental y mediático de la elección del actor que habría tenido varios encuentros íntimos con la conductora.

“En 2021, Icardi descubrió fotos desnudas de él que le mandaba a Wanda y que hablaban hot. Después del ‘Wandagate’, después de lo de la China, él le descubrió en el teléfono a Wanda fotos del pibe desnudo y nunca se llevó a cabo el encuentro porque los agarró y se cortó todo”, aseguró la conductora sobre la revelación que el futbolista hizo al detectar mensajes comprometedores entre la empresaria y el actor, cortando de raíz cualquier acercamiento.

wanda nara agustín bernasconi
"Mauro Icardi le descubrió en el teléfono a Wanda fotos del pibe desnudo y nunca se llevó a cabo el encuentro porque los agarró y se cortó todo”, contó Yanina Latorre (Instagram)

En el ciclo dieron más datos sobre el vínculo cercano entre ambos. “Cuando Wanda cortó con L-Gante el año pasado, entre idas y vueltas antes del actual, dicen que algo pasó”, insinuó Yanina, a lo que Majo Martino completó: “Yo te lo confirmo. Ellos estuvieron”. El hecho de que ahora deban encarnar un romance en pantalla disparó especulaciones y expectativas sobre la reacción de Mauro Icardi y Martín Migueles, actual pareja de Wanda.

El comienzo del rodaje ya tiene fecha definida. “Justo hoy recién iba a firmar el contrato para la película. Van a ir a Uruguay. Mañana tiene un ensayo con Wanda. El productor es Pablo Ini, también director y es coach de Wanda, porque ya estuvo cocheándola en su casa”. La conductora ratificó: “Van a arrancar ahora el 25 de abril a filmar. En Uruguay. Y se estrena en la segunda mitad de este año”.

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Agustín Bernasconi, ex Aliados, Soy Luna y cantante del dúo MYA

Una duda clave surgió entre los panelistas: ¿Eligió Wanda personalmente a Bernasconi? Majo Martino lo desmintió: “Me dijeron que no. Audicionó entre cincuenta postulantes”. Sin embargo, tuvo sus dudas: “Para mí lo elige, justamente porque tuvieron un romance truncado. Lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que la agarró él cuando apareció la China Suárez”.

En medio de la charla, el panel bromeó sobre el impacto que la noticia podría tener en el entorno de Wanda: “Migueles va a sufrir porque es lindo este”, comentó Latorre, en referencia al novio de la conductora de MasterChef Celebrity. El dato sobre la popularidad de Bernasconi en redes no pasó desapercibido. Martín Salwe destacó que Agustín tiene “mucha métrica importante en las redes sociales”y cuenta con “casi diez millones de seguidores”.

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“Cuando Wanda cortó con L-Gante el año pasado, entre idas y vueltas antes del actual, dicen que algo pasó”, afirmó Yanina

El anuncio de Wanda Nara sobre su salto a la actuación para la pantalla grande tomó por sorpresa a la audiencia durante la final de MasterChef Celebrity, celebrada a finales del mes pasado. En ese contexto televisivo, la conductora aprovechó el cierre del ciclo para revelar en vivo su próximo reto profesional junto a Telefe Studios.

Visiblemente emocionada, la empresaria compartió ante cámaras: “Junto a Telefe Studios voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar”. La reacción del público en el estudio y en redes sociales no se hizo esperar, generando expectativas por el debut cinematográfico de la mediática.

Descripción de video: La conductora anunció que será parte de una película producida por Telefe (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La propuesta, una remake internacional de la película mexicana ¿Quieres ser mi hijo?, suma la coproducción de Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez e IP4. El proyecto estará dirigido por Hernán Guerschuny, reconocido por trabajos como Casi Feliz y Doble discurso, aportando trayectoria y prestigio a la iniciativa.

En palabras de la conductora, el filme está pensado “para disfrutarla juntos en la pantalla grande. A fin de año, nos vemos en el cine”. El argumento sigue a Lucía, una mujer de 43 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, reconstruye su vida y se ve envuelta en una relación inesperada con un joven vecino. Lucía le pedirá a Javier, su vecino de 23 años, que finja ser su hijo para acceder a una oportunidad laboral, desencadenando situaciones tanto cómicas como emotivas que derivan en un romance inesperado.

“Es una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades”, describió Wanda el proyecto.

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