Así fue el viaje de Lola Latorre y su novio a Miami: “Estuve en este plan muy chill”

Lola Latorre y Felipe Ossana disfrutaron de un viaje romántico a Miami, compartiendo momentos íntimos y lujosos en redes sociales

Entre escapadas románticas, tratamientos beauty de última generación y postales que combinan lujo con intimidad, Lola Latorre volvió a captar la atención en redes sociales con un viaje que tuvo de todo. Desde Miami, la influencer compartió una serie de imágenes que reflejan no solo su presente personal junto a Felipe Ossana, sino también un estilo de vida relajado y sofisticado que rápidamente generó repercusión.

“Cómo amo estar acá con vos… estos días desaparecí de mi contenido de siempre porque estuve en este plan muuuy chill con mi amor”, escribió Lola en una publicación que resumió a la perfección el espíritu del viaje. Lejos del ritmo acelerado de las redes, la hija de Yanina Latorre eligió bajar un cambio y mostrar una faceta más íntima, en donde el descanso, la conexión en pareja y el disfrute ocuparon el centro de la escena.

El estilo de vida relajado y sofisticado de Lola Latorre en Miami inspira a sus seguidores con imágenes naturales y espontáneas

Las primeras imágenes que compartió marcaron el tono del viaje: una tira de fotos estilo fotomatón en blanco y negro donde se la ve junto a su novio, entre risas, gestos cómplices y poses espontáneas. En esas postales, lejos de la producción habitual de influencer, aparece una Lola relajada, divertida y auténtica. Él, por su parte, se muestra igual de distendido, consolidando una imagen de pareja que fluye sin esfuerzo frente a la cámara.

Pero el viaje no fue solo romanticismo. También hubo lugar para el glamour. En otra de las fotos que publicó, Lola posó frente al espejo con un vestido negro ajustado, de hombros descubiertos, que resaltó su figura y su estilo sofisticado. El look, acompañado por un beauty natural y una actitud segura, volvió a confirmar por qué se convirtió en una de las referentes de moda de su generación.

Lola Latorre se consolida como referente de moda al lucir un vestido negro ajustado y apostar por una estética trendy en Miami

Un recorrido por distintas experiencias, entre cuidados para la piel, actividades en pareja y detalles de moda

La experiencia en Miami también incluyó momentos de relax absoluto. Desde vuelos en cabinas premium con iluminación tenue hasta espacios exclusivos donde el confort es protagonista, cada detalle del viaje pareció pensado para desconectar. Una de las imágenes más comentadas fue la del interior de un avión con luces cálidas en tonos anaranjados, que transmitía una sensación de calma y lujo al mismo tiempo.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue su incursión en el mundo del skincare tecnológico. Lola compartió una imagen utilizando una máscara facial LED, un tratamiento que viene ganando popularidad entre celebridades e influencers. Este tipo de dispositivos utiliza luces de diferentes colores para mejorar la piel: la roja estimula el colágeno, la azul combate bacterias y otras variantes ayudan a calmar e iluminar el rostro.

Las experiencias de relax premium y vuelos con cabinas exclusivas marcan el tono sofisticado de las vacaciones de Lola Latorre en Miami

Lola Latorre sorprendió al mostrar desde sesiones de skincare futurista hasta paseos nocturnos y looks fashionistas

La elección de accesorios de lujo, como zapatos Chanel, refuerza el perfil fashionista y exclusivo de Lola Latorre en sus escapadas

Lejos de ser solo una moda, este tipo de cuidado facial se convirtió en un complemento habitual en las rutinas de belleza. En el caso de Lola, la imagen —con una estética futurista, casi de ciencia ficción— no solo generó curiosidad, sino que también reforzó su perfil como referente en tendencias. El contraste entre la máscara luminosa y una copa de vino en la mano terminó de construir una escena que mezcla humor, lifestyle y cuidado personal.

El viaje también incluyó momentos más cotidianos, como paseos nocturnos en auto por la ciudad o sesiones de entrenamiento en espacios con iluminación roja intensa, donde la estética juega un rol clave en la experiencia. Cada imagen aportó una pieza distinta al relato: desde el descanso hasta el movimiento, desde lo íntimo hasta lo aspiracional.

Lola Latorre incorporó sesiones de entrenamiento dando un enfoque integral a su rutina lifestyle durante el viaje

La influencer se sumó a la tendencia del skincare tecnológico utilizando una máscara facial LED de última generación

El contraste entre tecnología de belleza y momentos cotidianos potencia el carisma de Lola Latorre como influencer en tendencias lifestyle

Otro detalle que no pasó desapercibido fue su gusto por las marcas de lujo. En una de las fotos, mostró un par de zapatos Chanel, sumando un guiño fashionista a la narrativa del viaje. Este tipo de elecciones refuerzan una identidad que combina lo trendy con lo exclusivo, sin perder cercanía con su audiencia.