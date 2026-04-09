Nicole Neumann contó por qué prohibió los celulares en su boda y la tajante medida que casi toma: “Me pareció violento”

La modelo contó que Incluso consideró guardar todos los celulares en bolsas como Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Lejos de los conflictos por el festejo de 15 de su hija Allegra, este miércoles, Nicole Neumann recordó uno de los momentos más felices de su vida: su casamiento con Manu Urcera. En ese marco, la modelo sorprendió al revelar por qué decidió prohibir el uso de celulares durante su boda y hasta la tajante medida que había ideado para asegurarse que nada se fitlrara.

Todo comenzó cuando Neumann se encontraba charlando en su programa de streaming con Gege Neumann, Juan Otero y Justina Casso. “A mi mamá le pasó en el casamiento de Salta, que como no podía entrar gente a entrevistar ni nada, venían con drones al casamiento”, comenzó diciendo el hijo de Flor Peña.

Acto seguido, la conductora recordó cómo fue en su caso: “A mí también me pasó. Claro, pero hay unos inhibidores. Nosotros usamos los inhibidores. Claro, porque si no, chau, se terminan con eso”. En esa línea, Gege comentó: “No, aparte con los inhibidores nadie más tiene celular, es como que está bueno, pero...”.

Fue entonces cuando Justina contó cómo había sido su caso en una reciente boda: “En el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nos sacaron los celulares, o sea, los metían adentro de un folio”. Al escuchar esa tajante medida, Neumann destacó que ella casi elige la misma opción: “Ay, yo casi, casi lo hago, pero me pareció un poco violento, ¿viste?”.

En el otro extremo, Otero destacó que también sería positivo que los invitados tuvieran registros de la situación: “Aparte a mí me parece genial que la gente tenga miles de videos de mi fiesta, que todo el mundo pueda subir todo”. Sin embargo, Nicole no estuvo de acuerdo con esta idea y explicó por qué en su caso prohibió el uso de teléfonos: “Bueno, pero en el nuestro, por ejemplo, nosotros no queríamos por ahí que se pasen cosas que nosotros no queríamos pasar o queríamos pasar las primeras imágenes, que sea algo lindo que yo elegía pasar, no cualquier cosa que filmó cualquiera”.

Justina también destacó otro aspecto negativo de esta idea: “No, y encima ahí siguen a todos tus amigos, se meten en todos lados, sacan cualquier cosa en cualquier lado, ¿no?”. Aún así, la conductora comentó por qué decidió no ir a fondo con la privacidad de su fiesta: “Pero nos pareció como violento sacar celulares. No, pero yo estaba embarazada, yo estaba embarazada de Cruz de tres meses”.

Apoyando la postura de su hermana, Gege argumentó: “Pero aparte es verdad que cuando la gente está con el celular, está todo el mundo con el celular y nadie está viviendo el momento”. Por su parte, Nicole sentenció: “Eso también. Entonces está bueno, porque decís: ‘Che, conectamos desde otro lado, no estamos con los ojos filmando, estamos viviendo la situación’”.

Nicole y Manu solicitaron explícitamente en las invitaciones que los invitados evitaran tomar fotos y videos del evento

Con la idea de dar una opción que satisfaga a ambas partes, Gege recordó: “Las cámaras descartables, ¿viste que hay casamientos que te ponen? Porque esas no se puede ver y después las dejan y después imprimís esa foto. Se supone que hay una canasta en la salida y vos dejás la camarita para que los novios tengan esas fotos casuales, divertidas, que te sacaste vos”.

Para cerrar, Nicole opinó respecto a esta propuesta: “Bueno, pero vos seguís sin tener tu material en tu teléfono como dice él. Yo tenía un fotógrafo todo el tiempo que seguía todas esas secuencias naturales e iban filmando y sacando ellos las fotos y todo. Después les compartí el link y cada uno se baja las fotos que quiere”.

En la previa de su casamiento con el piloto, Nicole había hecho un firme pedido a sus invitados. Una de las solicitudes especiales de los novios era que la gente se abstengan de registrar todo con sus teléfonos celulares. “Felices de compartir este momento con ustedes. Agradeceríamos evitar las fotos y los videos para preservar nuestra intimidad”, rogaron los novios en la invitación formal.

Nicole Neumann reveló por qué prohibió el uso de celulares en su boda con Manu Urcera para preservar la privacidad

También hicieron una necesaria aclaración en cuanto al regalo de bodas. “Tu presencia es nuestro mejor regalo. Si de todas maneras querés hacernos uno, podés ayudarnos con nuestra luna de miel”, sugirieron Nicole y Manu.

Este celo en la previa se trasladó a los hechos. Pasadas las 17.30, informaron a la prensa que se acercó hasta la estancia que los novios no iban a saludar, ni dar entrevistas ni posar para las fotos. Un riguroso control a unos 500 metros del ingreso chequeaba que ingresen solo aquellas personas con la invitación correspondiente.

Horas antes de celebrar la boda, Nicole confesó que estaba viviendo la previa con suma ansiedad. “Ya estamos en el tramo final, a las corridas. Fue una semana a full, tendría que haber estado descansado pero son muchas cosas, no puedo ni dormirme”, contó a través de un mensaje de voz que envió a la producción de A la Barbarossa (Telefe).

“Me despierto a la mañana pensando detalles, cosas, gente que tengo que llamar, que organizar. Estoy con mucha, mucha ansiedad. Y también felicidad esperando a que llegue el día de mañana”, describió la mamá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero acerca de lo que está sintiendo.