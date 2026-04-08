La emoción de Sofía Jujuy al dar un paso más para obtener su ciudadanía española: “Estoy flipando”

Sofía Jujuy mostró su alegría tras avanzar en el trámite para obtener su ciudadanía española

Tras unos días de besos, playas y relax, Sofía Jujuy Jiménez atraviesa uno de los momentos más románticos de su vida. La influencer disfruta de su relación junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, con quien recientemente realizó unas paradisíacas vacaciones en Brasil. En ese marco, y pensando en futuros viajes, este miércoles, la joven compartió su alegría al avanzar en su trámite por obtener la ciudadanía española.

Todo sucedió cuando la joven mostró su alegría por un paso más de cara a sus casi dos millones de seguidores en Instagram. “Joder, tía, que estoy muy contenta hoy. Estoy flipando, ¿sabes? (risas) Que acabo de dar un paso más con mi ciudadanía española. ¡Qué emoción! (risas)”, comenzó diciendo la joven, imitando el acento español.

Luego, Jujuy volvió a destacar el progreso en su trámite y relató la fecha en la que fue al consulado años atrás: “No, de verdad, esto es espectacular. O sea, hoy fui a la Embajada española y miren, el 14 de febrero del 2023. Joder, tía, que el día de los enamorados, que estoy enamorada de España también. Me mola muchísimo saber que estoy a nada de tener mi pasaporte físico español. Es que flipo”.

En las últimas horas, Sofía volvió a compartir la felicidad que vive con su pareja al realizar un tierno posteo de su última escapada: “Postales de un finde que tuvo todo lo que amo y necesito. Explotada de amor. Comida deliciosa. Mar y su energy increíble. Me encanta escribir, de todo un poco. Lunita llena. Mucho relax. Música en vivo. Cosas locas en el cielo. Hasta nos apareció un coco miel o bichito de la suerte, no se exacto como se llaman. Ah y obvio no nos podía faltar el huevito de pascua”.

A mediados de febrero, la influencer compartió el detrás de escena de su viaje junto a su novio. La pareja alternó entre playas paradisíacas, paseos urbanos, experiencias gastronómicas y momentos de pura conexión con la naturaleza, dejando testimonio visual de una escapada inolvidable.

Las vacaciones incluyeron playas emblemáticas, almuerzos frente al mar y paseos gastronómicos por el litoral brasileño

Entre las postales, se destacaron los almuerzos frente al mar bajo sombrillas azules, con platos típicos brasileños: pescado a la parrilla acompañado de ensaladas frescas, limas y papas fritas. En la playa, compartieron sándwiches y tardes de sol, recostados sobre mantas y contemplando el océano. Sofía posó en bikini amarilla, sentada sobre las rocas o en la arena, con el mar y los acantilados de fondo, mientras Gustavo la acompañó en cada momento, ya sea en fotos juntos o en retratos espontáneos en bares y restaurantes. El recorrido incluyó caminatas por mercados repletos de frutas frescas, tardes de helado artesanal en locales coloridos y cenas informales con platos de ceviche, pastas y comidas típicas del litoral brasileño.

La variedad de escenarios y actividades reflejó la diversidad del viaje. Durante el día, la pareja aprovechó para recorrer las playas más emblemáticas de la región, descansar bajo el sol y disfrutar de la brisa marina. En el agua, Sofía y Gustavo se animaron a nadar, caminar por la orilla y practicar deportes. Además, visitaron lugares icónicos como Praia do Amor, donde se tomaron una foto abrazados junto al cartel de bienvenida, símbolo de su paso por uno de los destinos más románticos del litoral.

Sofía disfruta del romance con Gustavo Qüerio Hormaechea tras unas vacaciones paradisíacas en Brasil

Por la tarde, se acercaron a los puestos de ferias y mercados, donde probaron jugos de frutas tropicales, snacks fritos típicos acompañados de guaraná y recorrieron los pasillos repletos de artesanías y color. Una de las imágenes muestra a Sofía sosteniendo un helado de dos sabores en un local decorado con cuadros y colores vibrantes, con el gesto de quien disfruta sin culpa de un pequeño placer veraniego.

En el pie de una de las publicaciones, Sofía resumió el espíritu de la escapada con palabras mezcladas entre portugués, inglés y castellano: “Ay pipiiiiiñha, un pedacito de meu coração, ya es tuyo. La mezcla de placeres es de otro level, que rica escapadita dio’ mioooo! No sabía que la estaba necesitando tanto”. Su mensaje reflejó la sorpresa y la gratitud por el bienestar hallado en este viaje, combinando amor, placer y la necesidad —quizás inconsciente— de una pausa renovadora.