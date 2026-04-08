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Deportivo Riestra afrontará su histórico debut en Copa Sudamericana ante Palestino de Chile: hora, TV y formaciones

El Malevo recibirá al cuadro trasandino a partir de las 19 en el Nuevo Gasómetro. Televisarán ESPN3 y Disney+ Premium

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Riestra sueña a lo grande en la Sudamericana
Riestra sueña a lo grande en la Sudamericana

Guillermo Duró asume la conducción de Deportivo Riestra e inicia su primer ciclo internacional cuando el equipo argentino enfrenta a Palestino este martes, desde las 19.00, en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro), por la apertura del Grupo F en la Copa Sudamericana. El debut llega después de 95 años de historia para el club porteño, que se clasificó al certamen tras ocupar el sexto lugar en la tabla anual de la temporada anterior. Dirigirá el ecuatoriano Guillermo Guerrero y transmitirán en vivo ESPN3 y Disney+ Premium.

La llegada de Duró, de 57 años, ocurrió tras la salida de Gustavo Tata Benítez, entrenador con el que Riestra cosechó solo un triunfo en doce partidos del Apertura, acumulando siete empates y cinco derrotas que lo relegaron al penúltimo puesto de la Zona A y al 27º lugar en la tabla anual. La dirigencia optó por el retorno del técnico, quien ya tuvo dos etapas previas (2018-2020 y 2021-2022) al frente del club.

El único triunfo del Malevo en lo que va del 2026 fue por Copa Argentina (1-0 ante Deportivo Maipú, a principios de febrero). Para remontarse a la anterior victoria por los puntos fuera de copas nacionales hay que retroceder hasta fines de octubre de 2025, cuando el por entonces cuadro dirigido por Benítez se impuso 1-0 frente a Instituto de Córdoba.

Mientras tanto, Palestino busca revertir su momento adverso tras una reciente derrota 6-1 ante Universidad Católica. El conjunto chileno, dirigido por Cristian Muñoz, arrastra cinco encuentros sin ganar, con cuatro caídas y un empate, y se ubica 14° en su liga local con solo 8 puntos, a uno de la zona de descenso.

Al término de este encuentro, saldrán a la cancha los otros dos integrantes de la zona: Montevideo City Torque recibirá en Uruguay a Gremio de Porto Alegre (comenzará a las 21:30). La agenda para la próxima fecha prevé que el equipo de Bajo Flores visite al Tricolor en Brasil, mientras que los chilenos serán locales de la franquicia montevideana.

Probables formaciones:

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Gallo; Nicolás Watson, Matías García; Antony Alonso, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró

Palestino: Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, Ian Garguez, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Martín Araya; Nelson Da Silva y César Munder. DT: Cristian Muñoz

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

Hora: 19.00

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)

Televisará: ESPN3 y Disney+ Premium

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