Un motociclista desbarrancó en la ruta que va desde Mendoza hacia Chile y murió: un testigo vio cómo caía

La moto quedó a varios metros de la calzada en una zona de difícil acceso

El tránsito por la Ruta Nacional 7, en la alta montaña, cobró este miércoles una víctima fatal. Un motociclista perdió la vida tras protagonizar un accidente en uno de los tramos más complejos de la vía, en cercanías de Uspallata, en el departamento de Las Heras.

Según informaron fuentes policiales al medio regional El Sol, el accidente ocurrió cerca de las 16:30, cuando Matías Ezequiel Escobar, de 30 años y oriundo de Las Heras, circulaba con su motocicleta Benelli 300cc en dirección hacia el límite con Chile. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 1130 de la Ruta 7, en un sector caracterizado por curvas y túneles.

Por causas que están bajo investigación, el conductor perdió el control del rodado en una curva y cayó por un barranco de aproximadamente 100 metros.

Un testigo que presenció el siniestro alertó al 911, lo que activó la movilización de personal de la Comisaría 23°, Gendarmería y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al llegar al lugar, las autoridades constataron que el motociclista presentaba lesiones de extrema gravedad como consecuencia de la caída. El equipo médico intentó estabilizar a la víctima, pero confirmó su fallecimiento poco después, producto de los golpes sufridos tras el impacto contra las rocas.

Durante el procedimiento, policías y gendarmes rastrillaron la zona hasta localizar tanto la moto como el cuerpo de Escobar en el fondo del barranco. La complejidad del terreno obligó a desplegar un operativo especial y la asistencia médica se mantuvo durante más de una hora en el lugar.

La Policía Científica trabajó en la escena para recabar pruebas que permitan establecer la mecánica del siniestro. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Tránsito de Uspallata, que investiga los factores que podrían haber influido en el desenlace. Todos los procedimientos y peritajes continúan abiertos, en busca de esclarecer la secuencia exacta del hecho.

Los servicios de emergencia se vio condicionada por la dificultad de acceso al sitio y la necesidad de extremar medidas de seguridad durante el rescate. Hasta el momento, no se informaron otros vehículos involucrados ni la presencia de acompañantes.

Ruta 14: un muerto, un menor grave y un conductor detenido por alcoholemia positiva tras un accidente fatal

Un choque entre una camioneta y una motocicleta sobre la Ruta Nacional 14, en San Pedro, provincia de Misiones, terminó con una persona fallecida, un adolescente herido de gravedad y el conductor de la camioneta bajo custodia tras dar positivo en el test de alcoholemia.

El siniestro se produjo en la madrugada de este domingo, cerca de las 4:40, a la altura del kilómetro 1040, según informó el medio local El Territorio. El accidente fue entre una Chevrolet Montana, conducida por Jonathan Christian C., de 27 años, que circulaba acompañado por una adolescente cuando impactó contra una motocicleta tipo cross en la que viajaban José Hilario Ferreyra, de 55 años, y un menor de edad.

A raíz del impacto, Ferreyra perdió la vida en el lugar del accidente, mientras que el adolescente, identificado como Ruhen Emanuel F., de 14 años, sufrió lesiones de gravedad y fue derivado de urgencia al Hospital Samic de Eldorado con fracturas en la muñeca y la pierna izquierda.

Las pericias iniciales, realizadas por la División Científica y los efectivos policiales en el lugar, permitieron reconstruir parte de la mecánica del siniestro. Los resultados del test de alcoholemia practicado al conductor de la camioneta arrojaron un resultado positivo de 0,33 gramos por litro de alcohol en sangre, motivo por el cual quedó demorado y a disposición de la Justicia.

Las autoridades informaron que ambos vehículos fueron secuestrados, mientras que el cuerpo de Ferreyra fue entregado a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.

La investigación continúa para determinar las causas exactas de la colisión y el rol de cada uno de los involucrados en el trágico episodio.