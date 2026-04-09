Dos motochorros arrastraron a un hombre para robarle una mochila con dinero en Villa Santa Rita

El joven estaba parado en la puerta de un edificio cuando fue sorprendido por los delincuentes.

Un hombre sufrió un violento robo a plena luz del día en el barrio de Villa Santa Rita y la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad. El episodio, que involucró a dos motochorros y derivó en lesiones en la cabeza de la víctima, se produjo en la puerta de un edificio sobre la calle San Blas, donde el hombre aguardaba con su mochila y su teléfono móvil. La investigación apunta a un dato previo que habría guiado a los asaltantes directamente hacia el blanco.

Según informó el portal SM Noticias, el hecho ocurrió en la intersección de San Blas y Argerich, apenas pasadas las 15, cuando dos personas en una motocicleta se detuvieron en la vereda.

Uno de los atacantes descendió y se dirigió sin dudar hacia el hombre, que parecía estar esperando ser recibido en el edificio.

La víctima fue agredida con lo que parecía a primafacie la culata de un arma de fuego, aunque no se descarta el uso de armas blancas, mientras un segundo hombre presenciaba el asalto a escasa distancia sin ser abordado.

El ataque en Villa Santa Rita ocurrió en la puerta de un edificio sobre la calle San Blas

La víctima intentó resistir el robo. Al percibir la amenaza, lanzó un sobre hacia un costado y dejó la mochila en el suelo. Los ladrones tenían un objetivo claro: la mochila y el sobre, que presuntamente contenía dinero en efectivo. El forcejeo resultó en golpes reiterados sobre la cabeza del joven, quien tras separarse del agresor, recogió su teléfono móvil caído durante la pelea. El asaltante, en tanto, escapó con las pertenencias.

Una vecina, alertada por los gritos, llamó al 911 y radicó la denuncia ante la Policía de la Ciudad. Personal de la Comisaría Vecinal 11 A se presentó en la escena y constató la gravedad del ataque.

Según las primeras versiones recogidas por el medio anteriormente mencionado, los delincuentes actuaron con información certera acerca de una transacción que la víctima habría realizado o planeaba concretar en la zona, lo que explicaría la precisión en el blanco elegido.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo del Dr. Togni y con la Secretaría del Dr. Patrao, que dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales 11 para avanzar en la identificación y captura de los sospechosos. Hasta el momento, la víctima no prestó declaración ante la justicia.

Asaltaron a un repartidor de dólares en Núñez y se defendió a tiros: uno de los ladrones suplicó por su vida

Motochorros emboscaron a un delivery de drogas en el barrio de Núñez y se defendió a los tiros: un delincuente resultó herido

Un violento episodio se registró el miércoles 1 de abril por la tarde en el barrio porteño de Núñez, donde un intento de robo terminó a los tiros y con un delincuente gravemente herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 en la calle Vedia al 2100 y tuvo como protagonista a un hombre de 53 años, que se encontraba realizando la entrega de un paquete de dinero y es ex policía de la Ciudad.

El repartidor se defendió con su arma de fuego tras ser sorprendido por una banda que habría preparado una emboscada para asaltarlo.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el ex efectivo había llegado al lugar a bordo de una moto para realizar la entrega. Sin embargo, lo que parecía ser una operación habitual terminó convirtiéndose en una situación de extrema violencia.

Según se investiga, los delincuentes se habrían comunicado con la víctima; sospechan que lo hicieron hackeando un celular, haciéndole creer que debía concretar una entrega en ese domicilio.

Al descender del vehículo y acercarse a la vivienda, el hombre fue interceptado por cuatro sospechosos que se movilizaban en dos motos. En ese momento, uno de ellos extrajo un arma de fuego con claras intenciones de robo.

Frente a la amenaza, el ex policía reaccionó rápidamente: logró alejarse unos metros y, en medio de un forcejeo con uno de los atacantes, sacó su revólver Taurus Tracker calibre .357 y efectuó un disparo.

El proyectil impactó en el muslo derecho del agresor, a la altura de la ingle, provocándole una herida de gravedad. El delincuente, de 28 años, cayó tendido en la vereda mientras perdía abundante sangre. Sus cómplices, en tanto, escaparon rápidamente del lugar y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

La secuencia, que fue registrada por las cámaras de seguridad que llegaron a captar la detonación y los pedidos de clemencia del ladrón herido, generó momentos de pánico entre los vecinos, quienes relataron escenas de desesperación tras escuchar el disparo.